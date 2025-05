ゲルベ社(フランス)は、九州大学病院と新たな臨床共同研究を実施します。

ゲルベ社「DUOnco(TM) Pancreas」

ゲルベ社(フランス)は、九州大学病院と新たな臨床共同研究を実施!

この研究では、膵臓病変の偶発的な検出を支援するために設計された革新的な人工知能(AI)ソフトウェア「DUOnco(TM) Pancreas」の性能評価を行います。

ソフトウェアは、ゲルべ社のグループ会社であるイントラセンス社(フランス)によって開発されています。

2022年には世界で合計510,992件の膵臓がん新規症例が報告され、そのうち日本では47,627件でした。

同年のデータによると、世界で467,409件、日本では43,265件の死亡が推定され、生存率はわずか9%と低い状況でした。

日本は膵臓がんの発生率と死亡率が世界で第3位となっています*1。

DUOnco(TM) Pancreasは、造影CT検査画像上で偶発的に発見される膵臓がんの兆候を放射線科医が検出することを支援するAI画像解析ソフトウェアです。

膵臓がんの専門知識に定評のある九州大学病院は、DUOnco(TM) Pancreasの性能評価を行います。

対象となる症例は主に日本人で、早期の膵臓がん症例も多く含まれます。

九州大学病院の研究責任者である石神教授は、今回の共同研究に対して次のように述べています:

「膵癌のCT診断では、膵に特化した多相性のダイナミックスタディが施行されるが、膵病変が疑われる場合に限定される。

できるだけ早期に膵癌を発見するには、偶発的な膵病変を見逃さないことが大事である。

すなわち、他の目的で施行された門脈相など1相のみの造影CTを契機に膵癌を拾い上げていく事が重要である。

その意味でも、今回の研究プロジェクトは意義のあることだと考えている。」

ゲルベ社の研究開発・イノベーション・AI担当フランソワ・ニコラ氏は以下のように述べています:

「医学研究分野で世界的に著名な九州大学病院と協力できることを大変光栄に思います。

DUOnco(TM) Pancreasの評価を通じて膵臓病変の早期発見を大幅に進展させる可能性があり、この協力関係は極めて重要です。

このような名門機関と力を合わせることで、患者の転帰を改善し、診断医療の限界を押し広げる有意義なイノベーションを提供することに尽力しています。」

九州大学大学院医学研究院臨床放射線科学分野はこれまでに、膵臓がん検出のための最適化された造影CTプロトコルの開発*2など、膵臓疾患の画像診断に関する多くの研究成果を報告しています*3。

また、九州大学病院は国際的に認知されている福岡ガイドラインによる膵臓病変の分類*4、さらには近年の新たなバイオマーカーによる早期発見手法の開発*5など、さまざまな形で膵臓がん研究に貢献してきました。

ゲルベ社はAIを活用した診断ソリューションの開発に積極的に取り組んでおり、今回の共同研究もその一環です。

これは、最近発表されたDUOnco(TM) BonesのCEマーク取得*6や、DUOnco(TM) Pancreasが米国食品医薬品局(FDA)から「Breakthrough Device」に指定された*7ことに続く動きとなります。

