¶È³¦¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë12¼Ò¤¬ºÇ¿·¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡¦»öÎã¤ò¾Ò²ð¡ª¾¾°æÀ½ºî½êÊªÎ®¡Ø¥¹¥Þ¡¼¥ÈÊªÎ® Webinar Week 2025¡Ù

松井製作所物流『スマート物流 Webinar Week 2025』

〇開催期間

2025年

6月4日(水)13:30〜16:55

6月5日(木)13:00〜16:55

*1コンテンツ25分

〇実施形態

Zoom・Teamsなどを使用したウェビナー

※PC・スマートフォンいずれでも視聴可能

※「招待コード」は、イベントサイトに記載があります。

視聴登録時にはイベントサイト記載の招待コードを使用ください。

〇申込方法

下記ページより申込みできます

〇イベントサイト

https://webinarweek.net/ww/202506SL/home/PR

〇事業主体

株式会社松井製作所(Andon Webinar Week事業部)

〇運営委託先

株式会社まなれぼ

松井製作所物流は新時代を乗り越えるソリューションを集めた企業合同ウェビナーイベント『スマート物流 Webinar Week 2025』を2025年6月4日(水)と6月5日(木)に開催。

3回目となる今回は、国際物流、倉庫自動化、配送効率化、在庫管理、さらにはAIによる物流経営の高度化まで、業界の最前線で活躍する12社が、最新の取り組み・事例を紹介します。

無料かつ1コンテンツ25分で気軽に視聴可能なオンラインイベントです。

■物流の未来を一挙に体感――全15ウェビナーを公開!

激変する物流業界。

その変革に挑むヒントを、たった25分の専門ウェビナーで手に入れませんか?

本イベントでは、「2024年問題への備え」「非効率な業務の打開」「物流コストの削減」から「抜本的な業務改革」まで、業界の最前線を知るプロフェッショナルが全15テーマで解説。

国際物流・倉庫・搬送・在庫管理・AI活用など、幅広い分野を横断的に学べるチャンスです。

各ウェビナーの受講者数には制限があります。

ウェビナーはいくつでも受講予約が可能です。

■登壇企業 12社

株式会社IHI物流産業システム

株式会社APT

Willbox株式会社

SMGCL Japan株式会社

株式会社構造計画研究所

甲南設計工業株式会社

CosBE incorporated

トナミシステムソリューションズ株式会社

ハコベル株式会社

株式会社フリーロケーション

株式会社MONO-X

ユーザックシステム株式会社

■ウェビナーテーマ(一部抜粋)

<基調講演>

・「物流DXの現在地と未来像」元NECソリューションイノベータ(株) 樋口 聡 氏 登壇

・Beyond「2024年問題」元祖CLO 荒木 協和 氏 登壇

<国際物流>

・国際物流の見積から発注プロセスの変革を目指す

〜Gihoが描く、新しいマーケットプレスとは〜

・「国際物流の知見を、属人化させず、資産に変える」

〜現場のモヤモヤからみる物流手配〜

・インド日本間の一括物流と自動搬送

<自動搬送・倉庫業務・配送>

・【事例紹介】他社はどうやって効率化した?

〜配送・積み付け計画の最適化成功のポイント〜

・現場が一目でわかるWMS「TUFLOS(タフロス)」

・AGF自動搬送ロボット+【世界初】高精度停止位置補正システム

・ゼロからAI駆動型物流!-生産性を高めコスト構造を最適化するAI駆動型経営への道

・バッファ・梱包・順立て・仕分けのオールインワンソリューション「Skypod」の紹介

・スワロー工業様が語る!

〜送り状発行業務からの物流DX改革〜

・在庫情報の見える化をBtoB Webで実現 ノーコードツール『MONO-X One』

※テーマは変更となる可能性があります。

