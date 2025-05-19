3COINS¤è¤ê¡Ö¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥¬¥ó&¥¿ー¥²¥Ã¥È¥»¥Ã¥È¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª ½ÆÀ¼¤ä´¿À¼¤Î¸ú²Ì²»¤ÇÊ·°Ïµ¤¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë±é½Ð½À¤é¤«¤¤¥¹¥Ý¥ó¥¸ÃÆ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥È¥¤¥¬¥ó¤È¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Î¥»¥Ã¥È
¡¡¥Ñ¥ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë»¨²ßÅ¹¡Ö3COINS¡×¤Ë¤Æ¡Ö¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥¬¥ó&¥¿ー¥²¥Ã¥È¥»¥Ã¥È¡×¤ò5·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1,100±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢½À¤é¤«¤¤¥¹¥Ý¥ó¥¸ÃÆ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥È¥¤¥¬¥ó¤È¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Î¥»¥Ã¥È¡£Î×¾ì´¶¤Î¤¢¤ë½ÆÀ¼¤ä´¿À¼¤Î¸ú²Ì²»¤Ç¶ÛÇ÷¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë±é½Ð¤Ç¤¤ë¡£¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ï¥¹¥³¥¢É½¼¨¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Í§Ã£Æ±»Î¤Ç¶¥¤¤¹ç¤¤¤â¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÝ¤ì¤¿Åª¤Ï¼«Æ°¤Çµ¯¤¾å¤¬¤ë¤Î¤Çµ¯¤³¤¹¼ê´Ö¤â¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ú»ÅÍÍ¡Û
¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÂæ¡§Ã±3ÅÅÃÓ¡ß2ËÜ»ÈÍÑ¡ÊÊÌÇä¡Ë
ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤ØÉ¬¤º¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¾®ÉôÉÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸í°û¡¦ÃâÂ©¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂÐ¾ÝÇ¯ÎðÌ¤Ëþ¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤ËÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦É¬¤ºÊÝ¸î¼Ô¤Î´ÆÆÄ¤Î¸µ¤ÇÍ·¤Ð¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ËÜÉÊ¤ÇÍ·¤ÖºÝ¤Ï¡¢¿Í¤äÆ°Êª¤Ë¸þ¤±¤Æ·â¤¿¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¶áµ÷Î¥¤Ç´é¤ËÅö¤¿¤ë¤È¥±¥¬¤ò¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦²ÄÆ°Éô¤Î·ä´Ö¤Ë»Ø¤äÈ±¤ÎÌÓ¡¢°áÉþ¤Ê¤É¤ò¶´¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ËÜÉÊ¤ò¤Ê¤á¤¿¤ê¡¢¸ý¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(C) PAL Co.,ltd. All Rights Reserved.