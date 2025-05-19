¼Æºé¥³¥¦¡¢ÂåÉ½¶Ê¡Ö¤«¤¿¤Á ¤¢¤ë¤â¤Î¡×¡Ö·î¤Î¤·¤º¤¯¡×¤ò¼«¿È½é¤Î¥¢¥Ê¥í¥°È×²½
¡¡¼Æºé¥³¥¦¤¬¡¢¼«¿È½é¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³¡¼¥É¡Ö¤«¤¿¤Á ¤¢¤ë¤â¤Î¡¿·î¤Î¤·¤º¤¯¡×¤ò8·î1Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Á´7Ëç¡Û¡ÖÇË²õÎÏ¤¬¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¡×¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î¼Æºé¥³¥¦¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ºÇ¥³¥¦¡×
[IMG1:]
¡¡ËÜºî¤Ï7¥¤¥ó¥Á¤Î¥À¥Ö¥ë¥µ¥¤¥À¡¼»ÅÍÍ¡£ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢2004Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÀ¤³¦¤ÎÃæ¿´¤Ç¡¢°¦¤ò¤µ¤±¤Ö¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤«¤¿¤Á ¤¢¤ë¤â¤Î¡×¡¢2003Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø²«Àô¤¬¤¨¤ê¡Ù¤Î·àÃæ²Î¡¦¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¡¢ÌòÌ¾¤ÎRUIÌ¾µÁ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡Ö·î¤Î¤·¤º¤¯¡×¤Î2¶Ê¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢¼Æºé¥³¥¦¤Î²»³Ú¥¥ã¥ê¥¢¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÂåÉ½¶Ê¤¬¥¢¥Ê¥í¥°²½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡8·î2Æü¤«¤é²£ÉÍ¡¢Âçºå¡¢Åìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥é¥¤¥Ö¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²»¤Î¼Á´¶¤È¤È¤â¤Ë¡¢³Ú¶Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤ë1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¼Æºé¥³¥¦¡Ö¤«¤¿¤Á ¤¢¤ë¤â¤Î¡¿·î¤Î¤·¤º¤¯¡×³µÍ×
¥µ¥¤¥ÉA¡§¤«¤¿¤Á ¤¢¤ë¤â¤Î¡Ê¼Æºé¥³¥¦¡Ë
¥µ¥¤¥ÉB¡§·î¤Î¤·¤º¤¯¡ÊRUI¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯8·î1Æü
Äê²Á¡§2,420±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£KO CLASS²ñ°÷¸ÂÄê- KO SHIBASAKI BIRTHDAY PARTY 2025¡Ø·ë-you-¡Ù
8·î2Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡§¿ÀÆàÀî¡¦Billboard Live YOKOHAMA
8·î5Æü¡Ê²Ð¡Ë¡§Âçºå¡¦Billboard Live OSAKA
8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡§Åìµþ¡¦Billboard Live TOKYO
¡Ú¼Ì¿¿Á´7Ëç¡Û¡ÖÇË²õÎÏ¤¬¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¡×¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î¼Æºé¥³¥¦¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ºÇ¥³¥¦¡×
[IMG1:]
¡¡ËÜºî¤Ï7¥¤¥ó¥Á¤Î¥À¥Ö¥ë¥µ¥¤¥À¡¼»ÅÍÍ¡£ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢2004Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÀ¤³¦¤ÎÃæ¿´¤Ç¡¢°¦¤ò¤µ¤±¤Ö¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤«¤¿¤Á ¤¢¤ë¤â¤Î¡×¡¢2003Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø²«Àô¤¬¤¨¤ê¡Ù¤Î·àÃæ²Î¡¦¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¡¢ÌòÌ¾¤ÎRUIÌ¾µÁ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡Ö·î¤Î¤·¤º¤¯¡×¤Î2¶Ê¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢¼Æºé¥³¥¦¤Î²»³Ú¥¥ã¥ê¥¢¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÂåÉ½¶Ê¤¬¥¢¥Ê¥í¥°²½¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¼Æºé¥³¥¦¡Ö¤«¤¿¤Á ¤¢¤ë¤â¤Î¡¿·î¤Î¤·¤º¤¯¡×³µÍ×
¥µ¥¤¥ÉA¡§¤«¤¿¤Á ¤¢¤ë¤â¤Î¡Ê¼Æºé¥³¥¦¡Ë
¥µ¥¤¥ÉB¡§·î¤Î¤·¤º¤¯¡ÊRUI¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯8·î1Æü
Äê²Á¡§2,420±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£KO CLASS²ñ°÷¸ÂÄê- KO SHIBASAKI BIRTHDAY PARTY 2025¡Ø·ë-you-¡Ù
8·î2Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡§¿ÀÆàÀî¡¦Billboard Live YOKOHAMA
8·î5Æü¡Ê²Ð¡Ë¡§Âçºå¡¦Billboard Live OSAKA
8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡§Åìµþ¡¦Billboard Live TOKYO