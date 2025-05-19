ÊÆ¹ñ¡¦EU¡¦ÂæÏÑÃÏ¶è¡¦ÆüËÜ»ºPOM¥³¥Ý¥ê¥Þ¡¼¤ËÈ¿¥À¥ó¥Ô¥ó¥°ÀÇ¡½Ãæ¹ñ¾¦Ì³Éô
Ãæ¹ñ¾¦Ì³Éô¤Ï17Æü¡¢ÊÆ¹ñ¡¦²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¡¦ÂæÏÑÃÏ¶è¡¦ÆüËÜ»ºPOM¥³¥Ý¥ê¥Þ¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¿¥À¥ó¥Ô¥ó¥°ÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦Ì³Éô¤ÏºòÇ¯5·î19Æü¡¢¡ÖÃæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñÈ¿¥À¥ó¥Ô¥ó¥°¾òÎã¡×¤Îµ¬Äê¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÊÆ¹ñ¡¢EU¡¢Ãæ¹ñÂæÏÑÃÏ¶è¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¶¦½Å¹ç·¿¥Ý¥ê¥¢¥»¥¿¡¼¥ë¼ù»é¡ÊPOM¥³¥Ý¥ê¥Þ¡¼¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿¥À¥ó¥Ô¥ó¥°Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤Î¸ø¹ð¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦Ì³Éô¤ÏÄ´ººÂÐ¾Ý¤¬¥À¥ó¥Ô¥ó¥°¹Ô°Ù¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¥À¥ó¥Ô¥ó¥°¤Îµ¬ÌÏ¤äÃæ¹ñËÜÅÚ¤ÎPOM¥³¥Ý¥ê¥Þ¡¼»º¶È¤ËÂ»³²¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¡¢Â»³²¤ÎÄøÅÙ¤ä¥À¥ó¥Ô¥ó¥°¤ÈÂ»³²¤Î´ØÏ¢À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢º£Ç¯1·î16Æü¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤ª¤è¤ÓÈ¿¥À¥ó¥Ô¥ó¥°¾òÎãÂè14¾ò¤Îµ¬Äê¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ²¾ºÛÄê¸ø¹ð¤ò¸øÉ½¤·¡¢ÊÆ¹ñ¡¢EU¡¢Ãæ¹ñÂæÏÑÃÏ¶è¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþPOM¥³¥Ý¥ê¥Þ¡¼¤Ë¥À¥ó¥Ô¥ó¥°¹Ô°Ù¤¬¤¢¤ë¤È³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Ãæ¹ñËÜÅÚ¤ÎPOM¥³¥Ý¥ê¥Þ¡¼»º¶È¤¬¼Â¼ÁÅª¤ÊÂ»³²¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥À¥ó¥Ô¥ó¥°¤È¼Â¼ÁÅª¤ÊÂ»³²¤Î´Ö¤Ë¤Ï°ø²Ì´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½Äê¤·¡¢È¿¥À¥ó¥Ô¥ó¥°ÀÇ¤ò²Ý¤¹¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë