¥à¥µ¥·¤ÏÂçÉýÈ¿Íî¡¢£²£¶Ç¯£³·î´ü±Ä¶È¸º±×¸«ÄÌ¤·¤ò·ùµ¤
¡¡¥à¥µ¥·<7521.T>¤ÏÂçÉýÈ¿Íî¡£Á°½µËö£±£¶Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£²£¶Ç¯£³·î´üÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇä¾å¹â¤òÁ°´üÈæ£°¡¥£±¡ó¸º¤Î£³£·£³²¯£¶£´£°£°Ëü±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤òÆ±£´£³¡¥£²¡ó¸º¤Î£±£¹²¯£µ£°£°Ëü±ß¤ÈÈ¯É½¡£¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿Á°´ü¤«¤é°ìÅ¾ÂçÉý¸º±×¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤¬·ùµ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇÛÅöÍ½ÁÛ¤Ï£³£¶±ß¡ÊÁ°´ü£¶£°±ß¡Ë¤È¤·¤¿¡£Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿£²£µÇ¯£³·î´ü·è»»¤ÏÇä¾å¹â¤¬Á°¤Î´üÈæ£±£²¡¥£¸¡óÁý¤Î£³£·£³²¯£¹£±£°£°Ëü±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÆ±£³¡¥£±ÇÜ¤Î£³£³²¯£µ£´£°£°Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£½°µÄ±¡Áªµó¤äÁ´¹ñ¤ÎÃÏÊýÁªµó¸þ¤±¤ËÅêÉ¼ÍÑ»æ¸òÉÕµ¡¤äÆÉ¼èÊ¬Îàµ¡¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä¤¬¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬´óÍ¿¤·¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡ÇÛÅöÍ½ÁÛ¤Ï£³£¶±ß¡ÊÁ°´ü£¶£°±ß¡Ë¤È¤·¤¿¡£Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿£²£µÇ¯£³·î´ü·è»»¤ÏÇä¾å¹â¤¬Á°¤Î´üÈæ£±£²¡¥£¸¡óÁý¤Î£³£·£³²¯£¹£±£°£°Ëü±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÆ±£³¡¥£±ÇÜ¤Î£³£³²¯£µ£´£°£°Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£½°µÄ±¡Áªµó¤äÁ´¹ñ¤ÎÃÏÊýÁªµó¸þ¤±¤ËÅêÉ¼ÍÑ»æ¸òÉÕµ¡¤äÆÉ¼èÊ¬Îàµ¡¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä¤¬¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬´óÍ¿¤·¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS