Âç²Ï¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ùµ´¤¹¤®¤¿Ã¯Âµw ½ÕÄ®¤¬»Ë¼Â¤ÇÍ½ÁÛ¤·¤¿¹¾¸Í¤ò¾Ò²ð¡¢¤Û¤«¡Ä5·î18ÆüÊüÁ÷¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡õ²òÀâ
Á°¡¹²ó¤ÇµÞÉÂ¤ËÅÝ¤ì¤¿¥«¥Ü¥Á¥ã¤ÎÃ¶Æá¤³¤ÈÂçÊ¸»ú²°»ÔÊ¼±Ò(°ËÆ£½ß»Ë)¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÇÑ¶È¤¹¤ëÎÚ·Á²°Â¹Ê¼±Ò(ÊÒ²¬°¦Ç·½õ)¤«¤éµÈ¸¶ºÙ¸«¤ÎÈÇÌÚ¤òÇã¤¤¼è¤Ã¤¿À¾Â¼²°Í¿È¬(À¾Â¼¤Þ¤µÉ§)¤¬¡¢µÈ¸¶Í·³Ç¤ÎËºÈ¬Ï¢Ãæ¤Ë¹¶Àª¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£·ÁÀªµÕÅ¾¤ò¿Þ¤ë¹Ì½ñÆ²¤ÎÄÕ²°½Å»°Ïº(²£ÉÍÎ®À±)¤Ï¡¢¿Íµ¤ºî²È•ÎøÀî½ÕÄ®(²¬»³Å·²»)¤Î°ú¤È´¤¤ò¿Þ¤ë¤â¡¢¤½¤ÎµÁÍý·ø¤µ¤«¤é¾å¼ê¤¯¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·½ÕÄ®¤Ï¿·¤¿¤Ê¤ªÊú¤¨Àè¤Ç¤¢¤ëÄá²°´î±¦±ÒÌç(É÷´Ö½Ó²ð)¤ÈÈ¿¤ê¤¬¹ç¤ï¤º¡¢ÁÏºî°ÕÍß(¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë)¤ò»ý¤ÆÍ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ½ÕÄ®¤òßî¤é¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤°ì¿´¤ÇÄÕ½Å¤ÈÎÚ·Á²°¤¬¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢½ÕÄ®¤ÎÌ£¤ò³è¤«¤»¤ë°Æ»×(¤¢¤ó¤¸¡£ºîÉÊ¤Î¹½ÁÛ)¤òÎý¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ½ÕÄ®¤¬½ñ¤¾å¤²¤ë¡ÖÉ´Ç¯¸å¤Î¹¾¸Í¡×¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ëÀ¤³¦¤«¡©ÄÕ½Å(¤ÈÎÚ·Á²°)¤ÎÅÙÎÌ¤È´üÂÔ¤Ë¿´ÂÇ¤¿¤ì¤¿½ÕÄ®¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¹Ì½ñÆ²¤Ø¤Î°ÈÂØ¤¨¤ò·è°Õ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÂè19²óÊüÁ÷¡ÖÎÚ¤ÎÃÖ¤ÅÚ»º¡×¡£ÁÏºî¤òÄÌ¤¸¤ÆÏÂ²ò¤¹¤ëÄÕ½Å¤ÈÎÚ·Á²°¤Î»Ñ¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ï´¶Æ°¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦À¯Áè¤ËÍÉ¤ì¤ë¹¾¸Í¾ëÃæ¤Ï¡¢¤½¤·¤ÆÄÕ½Å¤ËÊÒ»×¤¤¤¹¤ëÃ¯Âµ(Ê¡¸¶ÍÚ)¤Ï¡Ä¡Äº£½µ¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎøÀî½ÕÄ®¤ÎÌ¤ÍèÍ½ÁÛ¿Þ¡ØÌµ±×°Ñµ¡Ù¤È¤Ï¡©
É´Ç¯¸å¤Î¹¾¸Í¤Ç¤Ï¡¢¿Í¡¹¤¬¤É¤ó¤Êñþ¤ò·ë¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡©
°Â±Ê9Ç¯(1780Ç¯)¤«¤é¿ô¤¨¤ÆÉ´Ç¯¸å¤ÎÌÀ¼£13Ç¯(1880Ç¯)¤Ë¤Ï¡¢Éð»Î¤¿¤Á¤âñþ¤ò·ë¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ÌÀ¼£4Ç¯(1871Ç¯)¤Ë»¶È±Ã¦ÅáÎá¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÏÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎøÀî½ÕÄ®¤Ï¡ØÌµ±×°Ñµ(¤à¤À¤¤¤)¡Ù¤Ç¼«Í³ïèÃ£¤ÊÌ¤ÍèÍ½ÁÛ¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤ËÅÐ¾ì¡ªÎøÀî½ÕÄ®¤¬¹¾¸Í¤ÎÌ¤Íè¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡ÖÌµ±×°Ñµ¡×¼ÂºÝ¤ÎÆâÍÆ¤òÁ´¥Ú¡¼¥¸¾Ò²ð¡ª
ÆÃ¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹ÓÅâÌµ·Î¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼Ò²ñÉ÷»É¤ò¹þ¤á¤¿¤ê¹þ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¼Â¤Ë³è¤³è¤¤ÈÉ®¤òÊ³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ½ÕÄ®¤¬ÉÁ¤¤¤¿Ì¤Íè¤Î¹¾¸Í¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½é³ï¤Î»þ´ü¤¬3·î¤«¤é12·î¤Ë¡£½é³ï¤¬¹âÆ¤·¤Æ880Î¾(Ìó8,800Ëü±ß)¤Ë¡£¹Ô¾¦¤ÎÅ·ÇéËÀ¤Ï¾åÈ¿¤ê¤Ë¡£¿þ¤ò°ú¤¤º¤ë¤Û¤ÉÄ¹¤¤±©¿¥¤¬Î®¹Ô¤ë¡£Äà¤ê´È¤Î¤è¤¦¤ËÄ¹¤¤ñþ¤¬Î®¹Ô¤ë¡£¿¿²Æ¤Î6·î¤¬¡¢´À¤ÎÅà¤ë¤Û¤É¶Ë´¨¤Ë¡£ÁÇÌÍ¤ò¼Ñ¤ÆÎä¤ä¤·¤Æ²¹½Á¤Ç¿©¤Ù¤ë¡£´¨¤¹¤®¤ÆÌîºÚ¤¬Éå¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÁÎÎ·¤ÏÆ²¡¹¤È½÷Ïº¤òÇã¤¦¤è¤¦¤Ë¡£ÁÎÎ·¤Î°û¼ò¤ä»¦À¸¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë¡£µÈ¸¶ÂçÌç¤ËÌø¤Ç¤Ê¤¯¾¾¤¬¿¢¤¨¤é¤ì¤ë¡£½÷Ïº¤¬µÒ¤òÁª¤ê¹¥¤ß²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£µÈ¸¶¤Î²äº×¤ê¤Ç¤ÏÂû¼í¤ê¤¬Âç¿Íµ¤¡£Ç¤â¼Ý»Ò¤â·Ý¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¡£ÃË¾«¤ÎÀÚËâ¸«À¤¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÃÏ¿Ì¤ÇÅ·¤¬ÍÉ¤ì¤ë¡£Íë¤¬ÃÏ¤ÎÄì¤ÇÌÄ¤ê¶Á¤¯¡£
¤É¤ì¤¬²¿¤ÎÉ÷»É¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÃ±¤Ê¤ë¶õÁÛ¤«¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
ÆÁÀî²È¼£¡Ö·ì¶Ú¤Ï¾ù¤ë¤¬¡¢ÃÎ·Ã¤Ï¾ù¤é¤Ì¡×¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤ËÅÄ¾Â¤¬ÎÞ
ÃÎÊÝ¤ÎÊý(¹âÍüÎ×)¤Ë¤è¤ëÉþÆÇ¼«»¦¤Ï¶¸¸À¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÆÁÀî²È¼£(âÃÅç½¨ÏÂ)¤Ë·ì¶Ú¤òÊü´þ¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÂÇ·â¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¼«¿È¤Î·ì¶Ú¤Ë¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÎ·ÃÂÞ¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¼£À¤¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ÅÄ¾Â°Õ¼¡(ÅÏÊÕ¸¬)¤ò¼é¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦È½ÃÇ¤·¤Æ¡¢¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤ÆÉã¤Ç¤¢¤ëÂè¶åÂå•ÆÁÀî²È½Å¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À·ì¶Ú¤Ï¿ÈÂÎ¤¬¼å¤¯¡¢¾·³¿¦¤Î½ÅÀÕ¤ËÂÑ¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÂèÈ¬Âå•ÆÁÀîµÈ½¡¤ÎÇÛÎ¸(¢¨)¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°äº¨¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë·èÃÇ¤Ë¡¢°Õ¼¡¤ÏÎÞ¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
(¢¨)Ç½ÎÏ¤ä»ñ¼Á¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Ä¹»Ò¤¬¾·³¿¦¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¤È·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌµÍÑ¤Î¸å·Ñ¼ÔÁè¤¤¤òËÉ¤²¤ë¤È¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¤«¤¯¤·¤Æ²È¼£¤Ï°ì¶¶¼£ºÑ(À¸ÅÄÅÍ¿¿)¤Î»Ò¤Ç¤¢¤ëËÀéÂå(¸å¤ÎÂè½½°ìÂå¾·³•ÆÁÀî²ÈÀÆ)¤òÍÜ»Ò¤Ë·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¤³¤È¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÅÄ¾ÂÀ¯¸¢¤Ë±¢¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¤´¤¯Ã»¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤ËÌ©ÅÙ¤ÎÇ»¤¤¼ç½¾¤Îå«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤â¶»ÂÇ¤¿¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÂçÊ¸»ú²°¤Î°ä¸À½ñ¤òµ¶Â¤¤·¤¿¡©Ã¯Âµ²Ö³¡
¶åÏº½õ°ð²Ù(°½À¥¤Ï¤ë¤«)¤ËÎÚ·Á²°¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤¦ÄÕ½Å¤Ë¼ê¤ò½Å¤Í¤ëÃ¯Âµ¡£
´ØÏ¢µ»ö¡§
Âç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×ÄÕ²°½Å»°Ïº¡¢¼¡¤ÎÉñÂæ¤Ø¡ª¿·¤·¤¤Ëë³«¤±¤ò¾þ¤ëºùÊÂÌÚ¤ÈÅöÂå°ì¤Î²Ö³¡¡¦Ã¯Âµ¡ÊÊ¡¸¶ÍÚ¡Ë¡ÚÁ°ÊÔ¡Û
ÆÀ°Õ¤²¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¿ÈÀÁ¤±¾µÂú½ñ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÖÄÕ²°½Å»°Ïº¤¬Ã¯Âµ¤ò¸ÞÉ´Î¾¤Ç¿ÈÀÁ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤ë¡×ÆâÍÆ¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¹¤±¤ÐÉÎ»à¤ÎÂçÊ¸»ú²°»ÔÊ¼±Ò¤ËÈ¾¤ÐÌµÍý¤ä¤ê½ñ¤«¤»¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
ÎáÏÂ¤Î¸½Âå¤Ê¤éÌ±Ë¡Âè968¾ò1¹à(¢â°ä¸À½ñ¤Ï¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤«¤Ä¼«ÎÏ¤Î¼«É®¤Ç½ñ¤«¤Í¤ÐÌµ¸ú)°ãÈ¿¤ÇÌµ¸ú¤È¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦°¤É¤µ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ã¯Âµ¤È¤¤¿¤é¶²¤í¤·¤¤»Ò¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤»Ö¤²(»³Â¼¹ÈÍÕ)¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎÃ¯Âµ¤Ï¤³¤ó¤ÊË½µó¤Ë¤ÏµÚ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤â¤½¤âÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÈÎøÃç¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¶¯(¤·¤¿¤¿)¤«¤Ê½÷À¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿Ã¯Âµ¡£¤ä¤Ï¤êÅöÂå°ì¤Î²Ö³¡¤Ï¡¢¤³¤Î¤¯¤é¤¤¿ÞÂÀ¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤ÏÌ³¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤·¤«¤·ËÜÌ¿¤ÎÄÕ½Å¤Ï¤½¤ó¤ÊÃ¯Âµ¤Ë¥É¥ó°ú¤¡£ÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤Èà½÷¤ÎÆÇ²ç¡©¤«¤é¡¢Æ¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Âè20²óÊüÁ÷¡Ö¿²¹û¤±¤Æ¸õ¡×
±Ê¤é¤¯Èø¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤¿ÎÚ·Á²°¤È¤ÎÂÐÎ©¤¬²ò¾Ã¤·¡¢¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿ÎøÀî½ÕÄ®¤òÃç´Ö¤Ë°ú¤¹þ¤ó¤ÀÄÕ½Å¡£¤ä¤Ï¤êÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ä¥Ä¤Ï¡¢Àª¤¤¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¼¡½µ¤Ï¿²¹ûÀèÀ¸(¤Í¤Ü¤±¤»¤ó¤»¤¤)¤³¤ÈÂçÅÄÆîÀ¦(¶ÍÃ«·òÂÀ)¤¬¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì¡£¤¤¤è¤¤¤èÅ·ÌÀ¶¸²Î¤ÎÀ¤³¦¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ç¤â¼Ý»Ò¤âÀ¤¤ÎÉÔËþ¤äÉ÷»É¤ò¸Þ¼·¸Þ¼·¼·¤Ë¹þ¤á¤Æ¡¢»×¤¤»×¤¤¤Ë±Ó¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì´ü¤ÏÌ´¤è¡¢¤¿¤À¶¸¤¨¡¢¤¿¤À±Ó¤¨¡Ä¡Ä¼¡½µ¤âÄÕ½Å¤¿¤Á¤Î³èÌö¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡ª