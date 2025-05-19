¡ÖTHE SECOND¡×¤Ç·ëÀ®18Ç¯ÌÜ¤Î¡È¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¡È¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¤¬Í¥¾¡¤·¤¿ÍýÍ³
¡¡·ëÀ®16Ç¯°Ê¾å¤ÎÌ¡ºÍ»Õ¤Ë¤è¤ë¡ÖTHE SECOND ¡ÁÌ¡ºÍ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á2025¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤¬17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢µÈËÜ¶½¶È½êÂ°¤Î¡Ö¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¡×¡Ê¼Ì¿¿º¸=¤¿¤«¤Î¤ê¡¦41¡¿±¦=¼þÊ¿º²¡¦41¡Ë¤¬¡¢3ÂåÌÜ²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡Ö2²¯4000Ëü±ß¤¬¥Ñ¡¼¡×¤Ç¤âÌäÂê¤Ê¤·¡ª¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡×¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤¬µÈËÜ¶½¶È¤ò¼¤á¤Æ¤âÀµ²ò¤ÎÍýÍ³
¡¡¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¿ô¤Ï¡¢²áµîºÇÂ¿¤Î140ÁÈ¡£Ê¿¶ÑÇ¯Îð47ºÐ¡£ÂÐ·è¤ÏÁª¹Í²ñ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿8ÁÈ¤ÎÌ¡ºÍ»Õ¤Ë¤è¤ë¡È¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È·Á¼°¡È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¤Ï1²óÀï¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢ÎòÂåºÇ¹âÆÀÅÀ¤È¤Ê¤ë295ÅÀ¤Ç¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¤ò¡¢¤½¤·¤Æ½à·è¾¡¤Ç¡Ö¤Ï¤ê¤±¡Á¤ó¤º¡×¡¢·è¾¡¤Ç¡Ö°Ï¸ë¾´ý¡×¤òÇË¤êÍ¥¾¡¤·¤¿¡£Í¥¾¡¤Î½Ö´Ö¡¢2¿Í¤ÏÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¥¬¥Ã¥Á¥ê¸ª¤òÁÈ¤ó¤À¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©Î©Âç³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÇNSCÂçºå¤ò·Ð¤Æ¡¢2008Ç¯·ëÀ®¡£¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¤¥ä¡¼¤Þ¤Ç½à¡¹·è¾¡»ß¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Î¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç½é¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¿Ê½Ð¤Ë¤·¤Æ¡¢¸«»ö±É´§¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¤³¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌ´¤¦¤Ä¤Ä¤Ç¤¹¡×¡Ê¤¿¤«¤Î¤ê¡Ë¡¢¡Ö³Ú¤·¤¯Ì¡ºÍ¤¬°ìËÜ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤¯¤é¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¼þÊ¿º²¡Ë¤ÈÏÃ¤·¡¢Í¥¾¡¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£
¡¡¥Í¥¿¤Ï¡ÖÃ¦Ë¡¥¸¥Ó¥¨¡×¡ÖÊñÃú°ì¤ÎÎÁÍý¿Í¡×¡Ö¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤Î¥´¥·¥Ã¥×¥È¡¼¥¯¡×¤Î3ËÜ¡£¤É¤ì¤â»þÀÞ¡È¥¤¥¥ê·Ý¡É¤ò¸«¤»¤ë¼þÊ¿º²¤Î¥È¡¼¥¯¤Ë¤¿¤«¤Î¤ê¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤à¥¹¥¿¥¤¥ë¡£·à¾ì¤Ç¤Ï¥¦¥±¤Æ¤â¡¢M¨¡1¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ëè·î¡¢Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤ò½Å¤Í¡¢ÃÏÆ»¤Ë¥Í¥¿¤òËá¤Â³¤±¤¿¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¡Ê¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¹Í¤¨¤ë¡Ë¥Ð¥«¤Ê¤³¤È¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¹Ê¤Ã¤Æ18Ç¯´Ö¤ä¤êÂ³¤±¤¿¡£¤½¤ì¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Ê¼þÊ¿º²¡Ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤É¾ÏÀ²È¤Î¥é¥ê¡¼±óÅÄ»á¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥Í¥¿»þ´Ö4Ê¬¤ÇÀª¤¤¤ä½ÖÈ¯ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë100¥á¡¼¥È¥ëÃ»µ÷Î¥Áö¤Î¤è¤¦¤Ê¡ØM¨¡1¡Ù¤è¤ê¡¢¤¤¤ï¤ÐÄ¹µ÷Î¥Áö¤Ç¤¢¤ë6Ê¬¤Î¤³¤ÎÂç²ñ¤ÎÊý¤¬¡¢Èà¤é¤Î»ý¤ÁÌ£¤¬½Ð¤»¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤â¸«¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤Æ¡¢·à¾ì¤ä´óÀÊ¤Ç¸«¤»¤ë¤Î¤È¶á¤¤Ì¡ºÍ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡¡
¡¡²¼ÇÏÉ¾¤Ç¤Ï¡¢¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¡¢¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¡¢¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¤é¡¢Ì¡ºÍ¹ª¼Ô¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´ØÅì¤Ç¤ÏÁ´¤¯ÌµÌ¾¤Î¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¤¬¸«»ö¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¸«»ö¥»¥«¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥´¥·¥Ã¥×Â¿¿ô¡ÄÈà¤é¤Î½êÂ°¤¹¤ëµÈËÜ¶½¶È¤ÎÏÃÂê¤Ï¡¢¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¤ËÌÖÍå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£