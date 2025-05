¥×¥ì¥ß¥¢¤ÇÍèµ¨CL½Ð¾ì¥é¥¹¥È3ÏÈ¤ò½ä¤ëÂç·ãÀï¡Ä¾¡¤ÁÅÀ1º¹¤ÎÃæ¤Ë5¥Á¡¼¥à¤¬¤Ò¤·¤á¤¯º®ÀïÌÏÍÍ

プレミアリーグの来季チャンピオンズリーグ(CL)出場権を巡る争いが熾烈を極めている。18日には第37節の5試合が行われ、来季のチャンピオンズリーグ(CL)出場権獲得の可能性を残す7位ノッティンガム・フォレストが2−1でウェストハムに勝利。一方、勝てば来季のCL出場が決定的となる3位のニューカッスルがアーセナルに0−1で敗れ、3位から7位までの5チームが勝ち点1差の中にひしめく大混戦模様となった。

なお、6位のマンチェスター・シティはFAカップ決勝の影響で1試合未消化となっており、20日にホームでのボーンマス戦が控えている状況。また、最終節には、CL出場権を争うノッティンガム・フォレストとチェルシーによる直接対決も控えており、最後まで目の離せない展開となりそうだ。プレミアリーグ最終節は25日に行われ、全試合が日本時間24時キックオフ予定となっている。第37節の日程・結果と暫定順位表、そして最終節の対戦カードは以下の通り。▼5月16日(金)アストン・ヴィラ 2-0 トッテナムチェルシー 1-0 マンチェスター・ユナイテッド▼5月18日(日)エヴァートン 2-0 サウサンプトンウェストハム 1-2 ノッティンガム・フォレストブレントフォード 2−3 フルアムレスター 2-0 イプスウィッチアーセナル 1-0 ニューカッスル▼5月19日(月)ブライトン − リヴァプール▼5月20日(火)クリスタル・パレス − ウルヴァーハンプトンマンチェスター・シティ − ボーンマス※カッコ内は勝ち点/得失点差1位 リヴァプール(83/+46)2位 アーセナル(71/+29)3位 ニューカッスル(66/+22)4位 チェルシー(66/+20)5位 アストン・ヴィラ(66/+9)───────CL出場圏───────6位 マンチェスター・シティ(65/+24)───────EL出場圏───────7位 ノッティンガム・フォレスト(65/+13)───────ECL出場圏───────8位 ブレントフォード(55/+9)8位 ブライトン(55/+3)※CL出場の可能性を残す5チームフルアム vs マンチェスター・シティマンチェスター・ユナイテッド vs アストン・ヴィラノッティンガム・フォレスト vs チェルシーニューカッスル vs エヴァートン