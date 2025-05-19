¡Ö±øÉô²°¤«¤éÂ´¶È¤·¤¿¤¤¡Ä¡×ÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥³¥Ä4¤Ä¡§5·î¤ËÆÉ¤ß¤¿¤¤µ»ö
¡ÖÉô²°¤ò¥¥ì¥¤¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤âÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë·ùµ¤¤¬¤µ¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¡Ø¡ÖÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×¤ò¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¡ª¡½¡ÖADHD¡×¤ÎÀ°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤¬¼«Ê¬¤ÎÂÎ¸³¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤Æ¶µ¤¨¤ë¡ª¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò´©¡Ë¤ÎÃø¼Ô¤Ç¡¢¼«¿È¤â¸µ±øÉô²°½÷»Ò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÎÀ¾¸¶»°ÍÕ¤µ¤ó¤Ë¡¢ÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤½÷»Ò¤¬ÊÒÉÕ¤±¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥³¥Ä¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê½é¸ø³«Æü¤Ï2020Ç¯5·î11Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë
¢¡±øÉô²°¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤¿¥â¥Î¡×¤¿¤Á
¡¡Æ±¤¸¥â¥Î¤Ç¤â¡¢»È¤¨¤ÐÆ»¶ñ¤È¤Ê¤ê¡¢»È¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¼ÙËâ¤Ê¤À¤±¤Î¥â¥Î¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡ÄÊÒÉÕ¤«¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¹¤éËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¤ä¼Î¤Æ¤ë¤À¤±¤Î¥â¥Î¤òÂ¿¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ÈÀ¾¸¶¤µ¤ó¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÎÍýÏÀ¤Ë¤Ï¡Ö¥â¥Î¤ò4¤Ä¤ÎÎÎ°è¡×¤ËÊ¬Îà¤·¤¿¡Ö´ðËÜÎÎ°è¿Þ¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â»È¤¦¤â¤Î¤ò¡Ø¥¢¥¯¥Æ¥£¥ÖÎÎ°è¡Ù¡¢ËèÆü¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¤¹¤°¤Ë¼è¤ê½Ð¤»¤ë¥â¥Î¤ò¡Ø¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤ÎÎ°è¡Ù¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¤ò¡Ø¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£ÎÎ°è¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ¼Î¤Æ¤ë¤À¤±¤Î¥â¥Î¤ò¡Ø¥¹¥¯¥é¥Ã¥×ÎÎ°è¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡4¤Ä¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡×¤òÂ¿¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¾¤Î¥â¥Î¤¬¾¯¤Ê¤¤¿Í¤ÏÉô²°¤¬ÊÒÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡£¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¡×¤¬Â¿¤¤¾õÂÖ¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡¡ÉáÃÊ±øÉô²°¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¡×¤¬Â¿¤¤¿Í¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¡×¤¬Â¿¤¤¾õÂÖ¤Ï¡¢±øÉô²°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥´¥ß²°Éß¤Î°è¤ËÃ£¤·¤¿¾õÂÖ¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡Ø¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¡Ù¤Ï¼Î¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤±¤É¡¢¡Ø¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¡Ù¤ËÂ°¤¹¤ë¥â¥Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬±øÉô²°½÷»Ò¤Î¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Äñ¹³´¶¤¬¶¯¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¡ØÃç´ÖÊ¬¤±¡Ù¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÃç´ÖÊ¬¤±¡×¤È¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Êºî¶È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢¡¥³¥Ä¤½¤Î1¡£¡ÖÃç´ÖÊ¬¤±¡×¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÌ¤òÇÄ°®
¡ÖÉþ¡¢Ê¸¶ñ¡¢½ñÎà¤Ê¤É¡¢¤Þ¤º¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¤ò¡ØÃç´Ö¡Ù¤´¤È¤ËÊ¬¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÌ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¡£¡Ø¤³¤ì¤À¤±¤¢¤Ã¤¿¡Ù¤Èµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥â¥Î¤ò¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¡Ø¼êÊü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¼Î¤Æ¤Ê¤¤ã¥À¥á¡ª¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¹Ô°Ù¡£Áê¼ê¤Î¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤ÇÌµÍý¶¯¤¤¤·¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¥³¥Ä¤½¤Î2¡£»ÈÍÑÉÑÅÙ¤ÇÊ¬¤±¤ë
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢ÂçÎÌ¤Ë¤¢¤ëÍÎÉþ¤ò»ÅÊ¬¤±¤·¤Æ¤ß¤¿¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤É¤ì¤ò¼Î¤Æ¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢»ÈÍÑÉÑÅÙ¤Ç¤ï¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë»È¤¦Éþ¤È¤·¤Þ¤¦Éþ¤ËÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉáÃÊÃå¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤ËÌÂ¤¦Éþ¤Ï¡¢ÌµÍý¤Ë¼Î¤Æ¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ËÆþ¤ìÃæ¿È¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦Ê¬Îà¤ÈÆüÉÕ¤òÉÕ¤±¡¢ÉáÃÊÃå¤ëÉþ¤ÈÊ¬¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥ó¥¹¤ä¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ÎÃæ¤¬Ãå¤ëÉþ¤À¤±¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆüÉÕ¤±¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Ä¼ýÇ¼¤·¤¿¤«¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£1Ç¯2Ç¯¤È³«¤¯¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Éþ¤Ï¡¢É¬Í×¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤Éþ¡£¤½¤¦µ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤Ë¼Î¤Æ¤ì¤ÐOK¤È¤Î¤³¤È¡£¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤ÎÉÊ¤Ï¡Ö»×¤¤½Ð¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ë¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÉÊ¤Ï¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ÇÊÝÂ¸¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤È¤Î¤³¤È¡£
¡ÖÊÒÉÕ¤±¡á¼Î¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌµÍý¤Ë¼Î¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ê¬¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤âÊÒÉÕ¤±¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢»¨»ï¤ËºÜ¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÂÅ¶¨ÅÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢À¸³è¤Ëº¤¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ËÍî¤È¤»¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡²È¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÎÌ¤Þ¤Ç¸º¤é¤¹¤³¤È¤ò¡¢¤Þ¤ºÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´°àú¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢½ÐÍè¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡ª
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¡Ø¡ÖÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×¤ò¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¡ª¡½¡ÖADHD¡×¤ÎÀ°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤¬¼«Ê¬¤ÎÂÎ¸³¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤Æ¶µ¤¨¤ë¡ª¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò´©¡Ë¤ÎÃø¼Ô¤Ç¡¢¼«¿È¤â¸µ±øÉô²°½÷»Ò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÎÀ¾¸¶»°ÍÕ¤µ¤ó¤Ë¡¢ÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤½÷»Ò¤¬ÊÒÉÕ¤±¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥³¥Ä¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê½é¸ø³«Æü¤Ï2020Ç¯5·î11Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë
¡¡Æ±¤¸¥â¥Î¤Ç¤â¡¢»È¤¨¤ÐÆ»¶ñ¤È¤Ê¤ê¡¢»È¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¼ÙËâ¤Ê¤À¤±¤Î¥â¥Î¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡ÄÊÒÉÕ¤«¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¹¤éËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¤ä¼Î¤Æ¤ë¤À¤±¤Î¥â¥Î¤òÂ¿¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ÈÀ¾¸¶¤µ¤ó¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÎÍýÏÀ¤Ë¤Ï¡Ö¥â¥Î¤ò4¤Ä¤ÎÎÎ°è¡×¤ËÊ¬Îà¤·¤¿¡Ö´ðËÜÎÎ°è¿Þ¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â»È¤¦¤â¤Î¤ò¡Ø¥¢¥¯¥Æ¥£¥ÖÎÎ°è¡Ù¡¢ËèÆü¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¤¹¤°¤Ë¼è¤ê½Ð¤»¤ë¥â¥Î¤ò¡Ø¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤ÎÎ°è¡Ù¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¤ò¡Ø¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£ÎÎ°è¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ¼Î¤Æ¤ë¤À¤±¤Î¥â¥Î¤ò¡Ø¥¹¥¯¥é¥Ã¥×ÎÎ°è¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡4¤Ä¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡×¤òÂ¿¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¾¤Î¥â¥Î¤¬¾¯¤Ê¤¤¿Í¤ÏÉô²°¤¬ÊÒÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡£¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¡×¤¬Â¿¤¤¾õÂÖ¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡¡ÉáÃÊ±øÉô²°¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¡×¤¬Â¿¤¤¿Í¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¡×¤¬Â¿¤¤¾õÂÖ¤Ï¡¢±øÉô²°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥´¥ß²°Éß¤Î°è¤ËÃ£¤·¤¿¾õÂÖ¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡Ø¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¡Ù¤Ï¼Î¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤±¤É¡¢¡Ø¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¡Ù¤ËÂ°¤¹¤ë¥â¥Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬±øÉô²°½÷»Ò¤Î¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Äñ¹³´¶¤¬¶¯¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¡ØÃç´ÖÊ¬¤±¡Ù¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÃç´ÖÊ¬¤±¡×¤È¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Êºî¶È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢¡¥³¥Ä¤½¤Î1¡£¡ÖÃç´ÖÊ¬¤±¡×¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÌ¤òÇÄ°®
¡ÖÉþ¡¢Ê¸¶ñ¡¢½ñÎà¤Ê¤É¡¢¤Þ¤º¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¤ò¡ØÃç´Ö¡Ù¤´¤È¤ËÊ¬¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÌ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¡£¡Ø¤³¤ì¤À¤±¤¢¤Ã¤¿¡Ù¤Èµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥â¥Î¤ò¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¡Ø¼êÊü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¼Î¤Æ¤Ê¤¤ã¥À¥á¡ª¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¹Ô°Ù¡£Áê¼ê¤Î¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤ÇÌµÍý¶¯¤¤¤·¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¥³¥Ä¤½¤Î2¡£»ÈÍÑÉÑÅÙ¤ÇÊ¬¤±¤ë
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢ÂçÎÌ¤Ë¤¢¤ëÍÎÉþ¤ò»ÅÊ¬¤±¤·¤Æ¤ß¤¿¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤É¤ì¤ò¼Î¤Æ¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢»ÈÍÑÉÑÅÙ¤Ç¤ï¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë»È¤¦Éþ¤È¤·¤Þ¤¦Éþ¤ËÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉáÃÊÃå¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤ËÌÂ¤¦Éþ¤Ï¡¢ÌµÍý¤Ë¼Î¤Æ¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ËÆþ¤ìÃæ¿È¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦Ê¬Îà¤ÈÆüÉÕ¤òÉÕ¤±¡¢ÉáÃÊÃå¤ëÉþ¤ÈÊ¬¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥ó¥¹¤ä¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ÎÃæ¤¬Ãå¤ëÉþ¤À¤±¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆüÉÕ¤±¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Ä¼ýÇ¼¤·¤¿¤«¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£1Ç¯2Ç¯¤È³«¤¯¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Éþ¤Ï¡¢É¬Í×¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤Éþ¡£¤½¤¦µ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤Ë¼Î¤Æ¤ì¤ÐOK¤È¤Î¤³¤È¡£¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤ÎÉÊ¤Ï¡Ö»×¤¤½Ð¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ë¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÉÊ¤Ï¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ÇÊÝÂ¸¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤È¤Î¤³¤È¡£
¡ÖÊÒÉÕ¤±¡á¼Î¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌµÍý¤Ë¼Î¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ê¬¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤âÊÒÉÕ¤±¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢»¨»ï¤ËºÜ¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÂÅ¶¨ÅÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢À¸³è¤Ëº¤¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ËÍî¤È¤»¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡²È¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÎÌ¤Þ¤Ç¸º¤é¤¹¤³¤È¤ò¡¢¤Þ¤ºÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´°àú¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢½ÐÍè¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡ª