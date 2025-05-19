´Ç¸î¾®µ¬ÌÏÂ¿µ¡Ç½·¿µïÂð²ð¸î¡Ê´ÇÂ¿µ¡¡Ë¤È¤Ï¡©ÂÐ¾Ý¼Ô¤È¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¡¢¿Í°÷´ð½à¤ÈÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ
1.´Ç¸î¾®µ¬ÌÏÂ¿µ¡Ç½·¿µïÂð²ð¸î¤È¤Ï
´Ç¸î¾®µ¬ÌÏÂ¿µ¡Ç½·¿µïÂð²ð¸î¡Ê°Ê²¼¡¢´ÇÂ¿µ¡¡Ë¤È¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î»ö¶È½ê¤Ç¡ÖË¬Ìä´Ç¸î¡×¡ÖË¬Ìä²ð¸î¡×¡ÖÄÌ¤¤¡×¡Ö½ÉÇñ¡×¤ò°ìÂÎÅª¤ËÄó¶¡¤¹¤ë²ð¸îÊÝ¸±¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£Éý¹¤¤Í×²ð¸îÅÙ¡¢¼À´µ¡¢´Ç¼è¤ê¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÍøÍÑ¼Ô¥Ëー¥º¤òËþ¤¿¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤Î¥ì¥¹¥Ñ¥¤¥È¡Ê¾®µÙ»ß¡Ë¤ä»Å»ö¤È¤ÎÎ¾Î©»Ù±ç¤ÎÌò³ä¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÇÂ¿µ¡¤Ï¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¹âÎð¼Ô¤äÏ·Ï·²ð¸î¤ÎÁý²Ã¤ò¼õ¤±¡¢Í×²ð¸î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â½»¤ß´·¤ì¤¿ÃÏ°è¤ÇºßÂð°åÎÅ¡¦²ð¸î¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢2012Ç¯¤Ë¾®µ¬ÌÏÂ¿µ¡Ç½·¿µïÂð²ð¸î¤ÈË¬Ìä´Ç¸î¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖÊ£¹ç·¿¥µー¥Ó¥¹¡×¤È¤·¤ÆÁÏÀß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¤è¤ê¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¡¢2015Ç¯¤Ë¸½ºß¤ÎÌ¾¾Î¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÇÂ¿µ¡¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤ÏÍ×²ð¸î1～5¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤Ç¡¢Í×»Ù±ç¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¥µー¥Ó¥¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸¶Â§¡¢µï½»¤·¤Æ¤¤¤ë»Ô¶èÄ®Â¼Æâ¤Ë¤¢¤ë»ö¶È½ê¤òÍøÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´ÇÂ¿µ¡¤Î¥µー¥Ó¥¹¼õµë¼Ô¿ô¤ÏÁ´¹ñ¤Ë2Ëü3,700¿Í¡Ê·î´Ö¡Ë¤ª¤ê¡¢Í×²ð¸î1～5¤Þ¤ÇÊÐ¤ê¤Ê¤¯ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
´ÇÂ¿µ¡¤Ë¤ÏÍøÍÑÄê°÷¤¬·è¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î»ö¶È½ê¤ËÅÐÏ¿¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï29¿Í°Ê²¼¤Ç¤¹¡£¡ÖÄÌ¤¤¡×¤ÎÄê°÷¤Ï»ö¶È½êÄê°÷¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¡¢¡Ö½ÉÇñ¡×¤Ï9¿Í°Ê²¼¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖË¬Ìä¡×¤ÎÄê°÷¤ÏÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¾õ¶·¤ä´õË¾¤Ë±þ¤¸¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
´ÇÂ¿µ¡¤Î»ÜÀß¿ô¤Ï¡¢2025Ç¯1·î»þÅÀ¤Ç1,098¥ö½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî10Ç¯´Ö¤ÇÌó3.7ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Û¤«¤Î²ð¸îÊÝ¸±¥µー¥Ó¥¹¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤¤¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ë¬Ìä²ð¸î¤Ï3Ëü5,512¥ö½ê¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î¤Ï1Ëü6,720¥ö½ê¡¢ÄÌ½ê²ð¸î¡Ê¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¡Ë¤Ï2Ëü4,508¥ö½ê¤È¡¢´ÇÂ¿µ¡¤Î15～32ÇÜ¤Îµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÇÂ¿µ¡¤ÈÎà»÷¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Ë¡¢¾®µ¬ÌÏÂ¿µ¡Ç½·¿µïÂð²ð¸î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ê°ã¤¤¤Ï¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î¤ÎÍÌµ¤ÈÂÐ¾Ý¼Ô¤Ç¤¹¡£¾®µ¬ÌÏÂ¿µ¡Ç½·¿µïÂð²ð¸î¤Ï¡¢Í×»Ù±ç¡¦Í×²ð¸îÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ë¬Ìä²ð¸î¡¦ÄÌ¤¤¡¦½ÉÇñ¥µー¥Ó¥¹¤ò°ìÂÎÅª¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢´ÇÂ¿µ¡¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¤ÆË¬Ìä´Ç¸î¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Í×²ð¸îÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤Î¤ß¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
´Ç¸î¾®µ¬ÌÏÂ¿µ¡Ç½·¿µïÂð²ð¸î
¾®µ¬ÌÏÂ¿µ¡Ç½·¿µïÂð²ð¸î
Äó¶¡¥µー¥Ó¥¹
Ë¬Ìä¡¦ÄÌ¤¤¡¦½ÉÇñ¡¦Ë¬Ìä´Ç¸î
Ë¬Ìä¡¦ÄÌ¤¤¡¦½ÉÇñ
ÂÐ¾Ý¼Ô
Í×²ð¸î1～5
Í×»Ù±ç1～2¡¢Í×²ð¸î1～5
¾®µ¬ÌÏÂ¿µ¡Ç½·¿µïÂð²ð¸î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
¡ä¾®µ¬ÌÏÂ¿µ¡Ç½·¿µïÂð²ð¸î¤È¤Ï¡©¥µー¥Ó¥¹¤äÎÁ¶â¡¢¿Í°÷´ð½à¡¢»Å»öÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ
2.´Ç¸î¾®µ¬ÌÏÂ¿µ¡Ç½·¿µïÂð²ð¸î¤ÎÆÃÄ§
´ÇÂ¿µ¡¤ÎÆÃÄ§¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
´ÇÂ¿µ¡¤Ï´ðËÜÅª¤Ë24»þ´Ö365Æü±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍøÍÑ²ó¿ô¤ÎÀ©¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤ÎÎã¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ½ÀÆð¤Ë¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Óë²¼¡Ê¤¨¤ó¤²¡Ëº¤Æñ¤Î¤¿¤á°ß¤í¤¦¤òÂ¤Àß¤·¤¿ÍøÍÑ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¿Ê¹ÔÀ¤Î¾É¾õ¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é²ÈÂ²¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤º ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ä«ÈÕ¤ÎË¬Ìä´Ç¸î¤ÈÆüÃæ¤Î¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢²ÈÂ²¤â°Â¿´¤·¤Æ»Å»ö¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Îã2
ÄÌ¾ï¤ÏÆüÃæ¤Ë»ö¶È½ê¤ÇÆþÍá¤È¿©»ö¤òºÑ¤Þ¤»¡¢¼«Âð¤Ëµ¢¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤¬²ð¸î¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²ÈÂ²¤ÎµÞÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢µÞ¤¤çÄÌ¤¤¸å¤Ë½ÉÇñ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
°å»Õ¤Î»Ø¼¨½ñ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê°åÎÅÅª½èÃÖ¤¬¤ª¤³¤Ê¤¨¤Þ¤¹¡£¡¦°ß¤í¤¦¡¦µ¤´ÉÀÚ³« ¡¦³Æ¼ï¥«¥Æー¥Æ¥ë¤Î´ÉÍý ¡¦¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤Ê¤É¤ÎÃí¼Í ¡¦ÅÀÅ© ¡¦êóáì¡Ê¤¸¤ç¤¯¤½¤¦¡Ë¥±¥¢ ¤Ê¤É
¤Ò¤È¤Ä¤Î»ö¶È½ê¤ÇÊ£¿ô¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥µー¥Ó¥¹¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤ê¡¢»ö¶È½ê¤òÃµ¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÍøÍÑ¼Ô¤Ï´é¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¥µー¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢°Â¿´´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢1»ö¶È½ê¤¢¤¿¤ê29¿Í°Ê²¼¤È¾¯¿Í¿ô¤Î¤¿¤á¡¢¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê´Ç¸î¡¦²ð¸î¤¬¤ª¤³¤Ê¤¨¤Þ¤¹¡£
3.´Ç¸î¾®µ¬ÌÏÂ¿µ¡Ç½·¿µïÂð²ð¸î¤ÇÆ¯¤¯
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢´ÇÂ¿µ¡¤Î¿Í°÷´ð½à¤È´Ç¸î»Õ¤Î°ìÆü¤ÎÎ®¤ì¡¢µá¤á¤é¤ì¤ëÌò³ä¡¢µëÎÁ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¿¦¼ï
É¬Í×¤Ê¿Í¿ô
´ÉÍý¼Ô
1¿Í¡Ê¾ï¶Ð¤«¤ÄÀì½¾¡Ë
¢¨´Ç¸î»Õ¡¦ÊÝ·ò»Õ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¡¢¤Þ¤¿¤Ï°Ê²¼¤òËþ¤¿¤¹¿ÍÇ§ÃÎ¾É¤Î¹âÎð¼Ô¤Î²ð¸î¶ÈÌ³¤Ë3Ç¯°Ê¾å½¾»ö Ç§ÃÎ¾ÉÂÐ±þ·¿¥µー¥Ó¥¹»ö¶È³«Àß¼Ô¸¦½¤¤ò½¤Î»
½¾»ö¼Ô¿ô
ÆüÃæ
ÄÌ¤¤¡§¾ï¶Ð´¹»»¤ÇÍøÍÑ¼Ô3¿Í¤ËÂÐ¤·1¿Í°Ê¾å
Ë¬Ìä¡§¾ï¶Ð´¹»»¤ÇÍøÍÑ¼Ô2¿Í¤ËÂÐ¤·1¿Í°Ê¾å
¢¨¤É¤Á¤é¤â1¿Í°Ê¾å¤Ï´Ç¸î»Õ¡¦½Ú´Ç¸î»Õ¤Þ¤¿¤ÏÊÝ·ò»Õ
Ìë´Ö
Ìë¶Ð¡¦½ÉÄ¾¡§»þ´ÖÂÓ¤òÄÌ¤¸¤Æ1¿Í°Ê¾å
´Ç¸î»Õ
¾ï¶Ð´¹»»¤ÇÍøÍÑ¼Ô2.5¿Í¤ËÂÐ¤·1¿Í°Ê¾å
¢¨1¿Í°Ê¾å¤Ï¾ï¶Ð¤Î´Ç¸î»Õ¤Þ¤¿¤ÏÊÝ·ò»Õ
²ð¸î»Ù±çÀìÌç°÷¡Ê¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー¡Ë
Àì½¾¤Ç1¿Í°Ê¾å
¢¨Æ±°ì»ö¶È½ê¤Î¤Û¤«¤Î¿¦Ì³¤È·óÌ³¡¦Èó¾ï¶Ð²Ä
´ÇÂ¿µ¡¤Ï¡¢ÆüÃæ¤ÈÌë´Ö¤Î¿Í°÷´ð½à¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüÃæ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡ÖÄÌ¤¤¡×¤È¡ÖË¬Ìä¡×¤Ç¤ÏÇÛÃÖ´ð½à¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´Ç¸î»Õ¤Ï¡ÖÄÌ¤¤¡×¡ÖË¬Ìä¡×¤ÎÎ¾¥µー¥Ó¥¹¤ò·óÌ³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ìë´ÖÂÓ¤Î¿¦¼ï¤ÏÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»ö¶È½ê¤´¤È¤ËÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤¿ÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÇÂ¿µ¡¤Î´Ç¸î»Õ¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¾õÂÖ¤ä¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Ë¬Ìä¡¢ÄÌ¤¤¡¢½ÉÇñ¤Î³Æ¥µー¥Ó¥¹¤ò½ÀÆð¤Ë¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ç¥Ö¥á¥É¥ìー¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµá¿Í¡Ê2025Ç¯5·î»þÅÀ¡Ë¤ò¤â¤È¤Ë¡¢´ÇÂ¿µ¡¤ÎµëÎÁ¤ò»»½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢³Æ¼ï¼êÅö¤ä»Ä¶ÈÂå¤Ê¤É¤Ï´Þ¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤ÎÄÂ¶â¤Ï¤³¤ì¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¿¶Ñ»þµë
Ê¿¶Ñ·î¼ý
Ê¿¶ÑÇ¯¼ý
´Ç¸î»Õ/½Ú´Ç¸î»Õ
1,661±ß
30Ëü3,829±ß
425Ëü3,606±ß
²ð¸î¿¦
1,238±ß
24Ëü1,722±ß
338Ëü4,108±ß
²ð¸î»Ù±çÀìÌç°÷¡Ê¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー¡Ë
-
27Ëü7,399±ß
388Ëü3,586±ß
¡öÇ¯¼ý¤Ï¡Ö·î¼ý¤ÎÁíÊ¿¶Ñ ¡ß 14¥ö·î¡Ê¥Üー¥Ê¥¹¤Ï·îµë¤Î2¥ö·îÊ¬¡Ë¡×¤Ç»î»»
¡öµá¿Í¿ô50°Ê¾å¤ÎÄÂ¶â¥Çー¥¿
4.´Ç¸î¾®µ¬ÌÏÂ¿µ¡Ç½·¿µïÂð²ð¸î¤òÍøÍÑ¤¹¤ë
´ÇÂ¿µ¡¤Ï¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¥µー¥Ó¥¹¤Î¤¿¤á¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏ°è¤Î»ö¶È½ê¤òÍøÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ô¶èÄ®Â¼¤è¤ê¤âÎÙÀÜ¤¹¤ëÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ë»ö¶È½ê¤Î¤Û¤¦¤¬¶á¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï¡¢ÍøÍÑ·ÀÌó¤ò·ë¤ÖÁ°¤Ë¿½¤·Î©¤Æ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¼«¼£ÂÎÄ¹¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ç¹°èÍøÍÑ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·ÀÌóÁ°¤ËÃ´Åö¤Î¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢´ÇÂ¿µ¡¤Î¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー¤¬¿·¤¿¤Ë¥±¥¢¥×¥é¥ó¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
´ÇÂ¿µ¡¤ÎÍøÍÑÎÁ¶â¤Ï¡¢Í×²ð¸îÅÙ¤Ë±þ¤¸¤¿1¥ö·î¤´¤È¤ÎÄê³ÛÀ©¤Ç¤¹¡£¼«¸ÊÉéÃ´¤¬1³ä¤Î¾ì¹ç¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¿©Èñ¡¦¤ª¤à¤ÄÂå¡¦½ÉÇñÈñ¤Ê¤É¤ÎÆü¾ïÀ¸³èÈñ¤ÏÊÌÅÓÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
Í×²ð¸îÅÙ
ÎÁ¶â
Í×²ð¸î1
1Ëü2,438±ß
Í×²ð¸î2
1Ëü7,403±ß
Í×²ð¸î3
2Ëü4,464±ß
Í×²ð¸î4
2Ëü7,745±ß
Í×²ð¸î5
3Ëü1,386±ß
¡ö2023Ç¯6·î»þÅÀ
¡ö1Ã±°Ì10±ß¤È¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¶â³Û
¡öÍÜ¸îÏ·¿Í¥Ûー¥à¤Ê¤É¤ÎÆ±°ì·úÊªµï½»¼Ô°Ê³°¤ËÄó¶¡¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¶â³Û
5.¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È´Ø·¸À¤òÃÛ¤±¤ë¿¦¾ì
´ÇÂ¿µ¡¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤Æ½ÀÆð¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë»ÜÀß·ÁÂÖ¤Ç¤¹¡£°å»Õ¤Î»Ø¼¨¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿°åÎÅ½èÃÖ¤âÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢°åÎÅ°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¹â¤¤¿Í¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÂÎÀ©¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í×²ð¸îÅÙ¤ä¼À´µ¤Î°Û¤Ê¤ëÍøÍÑ¼Ô¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¹â¤¤È½ÃÇÎÏ¤äÉý¹¤¤ÃÎ¼±¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÂçÊÑ¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢24»þ´ÖÂÎÀ©¤ÇÍøÍÑ¼Ô¤ËÀÜ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿¼¤¤¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤ë¤Î¤¬Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´ÇÂ¿µ¡¤Ç¤ÏÂ¿¿¦¼ï¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ã±°ì¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë»ö¶È½ê¤ä¿¦¼ï¤À¤±¤Ç¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê¥±¥¢¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶¤ÇÀìÌçÀ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Òµá¿Í¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´Ç¸î¾®µ¬ÌÏÂ¿µ¡Ç½·¿µïÂð²ð¸î¤Îµá¿Í¤ò¸«¤ë
»²¹ÍÆüËÜ´Ç¸î¶¨²ñ¡Ã´Ç¸î¾®µ¬ÌÏÂ¿µ¡Ç½·¿µïÂð²ð¸î¡ÊÊ£¹ç·¿¥µー¥Ó¥¹¡Ë ¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ã´Ç¸î¾®µ¬ÌÏÂ¿µ¡Ç½·¿µïÂð²ð¸î ¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ã²ð¸îµëÉÕÈñÅù¼ÂÂÖÅý·×