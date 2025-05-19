È¾¿ô¤¬¡ÖÌîÅÞÃæ¿´¤ËÀ¯¸¢¸òÂå¡×Ë¾¤à¡¢¡Ö¼«Ì±Ãæ¿´¤ÎÀ¯¸¢·ÑÂ³¡×¤Ï£³£¶¡ó¡ÄÆÉÇäÀ¤ÏÀÄ´ºº
¡¡ÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¤¬¼Â»Ü¤·¤¿£µ·î¤ÎÁ´¹ñÀ¤ÏÀÄ´ºº¤ÇÀÐÇËÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬È¯Â°Ê¹ßºÇÄã¥¿¥¤¤Î£³£±¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ò½ä¤ë¸ò¾Ä¤Ø¤Î´üÂÔÅÙ¤ÎÄã¤µ¤ä¡¢¥³¥á¤Î²Á³Ê¹âÆ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñÌ±¤ÎÉÔËþ¤Ê¤É¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡º£¸åË¾¤àÀ¯¸¢¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÌîÅÞÃæ¿´¤ÎÀ¯¸¢¤Ë¸òÂå¡×¤¬£´£¸¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞÃæ¿´¤ÎÀ¯¸¢¤Î·ÑÂ³¡×¤Î£³£¶¡ó¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¡ÊÀ¤ÏÀÄ´ººÉô¡¡¾®ÅÄÁÒÍÛÊ¿¡Ë
¡¡ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ê¤É¤ò½ä¤ê¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ò¾Ä¤Ë¡Ö´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Î²óÅú¡ÊÁ´ÂÎ¤Ç£·£²¡ó¡Ë¤Ï¡¢Í¿ÅÞ»Ù»ýÁØ¤Ç¤â£µ£¸¡ó¤Ë¾å¤ê¡¢ÌîÅÞ»Ù»ýÁØ¤Ç¤Ï£¸£³¡ó¡¢ÌµÅÞÇÉÁØ¤Ç¤Ï£·£´¡ó¤À¤Ã¤¿¡£º£¸å¤ÎÆüÊÆ´Ø·¸¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¡ÊÁ´ÂÎ¤Î£·£³¡ó¡Ë¤Ë¸Â¤ë¤È¡¢¡Ö´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ï£·£¶¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢À¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¤òÊü½Ð¤·¤Æ¤âÎ®ÄÌ¤ÎÄäÂÚ¤Ç²Á³Ê¤Ï¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¯ÉÜ¤Î°ìÏ¢¤ÎÂÐ±þ¤ò¡ÖÉ¾²Á¤·¤Ê¤¤¡×¡ÊÁ´ÂÎ¤Ç£·£¸¡ó¡Ë¤Ï¡¢Í¿ÅÞ»Ù»ýÁØ¤Ç¤â£¶£¸¡ó¡£ÌîÅÞ»Ù»ýÁØ¤Ç¤Ï£¸£¸¡ó¡¢ÌµÅÞÇÉÁØ¤Ç¤Ï£¸£°¡ó¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£Æâ³Õ»Ù»ýÁØ¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤â¡¢£¶£¶¡ó¤¬¡ÖÉ¾²Á¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¥³¥á¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Êª²Á¹â¤äÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤¬Í¸ú¤ÊÂÐºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¹ñÌ±¤ÏÉÔËþ¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡££µ·îÄ´ºº¤Ç¤ÏÆâ³ÕÉÔ»Ù»ý¤ÎÍýÍ³¤ÇºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÀ¯ºö¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ç£³£¸¡ó¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£Æâ³ÕÈ¯Â»þ¤ÎºòÇ¯£±£°·îÄ´ºº¤Î£²£°¡ó¤«¤é£±£¸¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¤¨¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÎÀ¯¸¢¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÌîÅÞÃæ¿´¤ÎÀ¯¸¢¤Ë¸òÂå¡×¤¬¡Ö¼«Ì±ÅÞÃæ¿´¤ÎÀ¯¸¢¤Î·ÑÂ³¡×¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤¬¡¢£´·îÄ´ºº¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤½¤Îº¹¤Ï£²¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤é£±£²¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£¡ÖÀ¯¸¢¸òÂå¡×¤òË¾¤à¿Í¤Ï£´£²¡ó¤«¤é£¶¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¡£¡ÖÀ¯¸¢·ÑÂ³¡×¤Ï£´£°¡ó¤«¤é£´¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¤Ã¤¿¡£¡ÖÀ¯¸¢¸òÂå¡×¤È¡ÖÀ¯¸¢·ÑÂ³¡×¤òÇ¯ÂåÊÌ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢£±£¸¡Á£³£¹ºÐ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì£¶£²¡ó¡¢£²£´¡ó¡¢£´£°¡Á£µ£¹ºÐ¤Ï£µ£¶¡ó¡¢£³£±¡ó¤Ç¡ÖÀ¯¸¢¸òÂå¡×¤¬¾å²ó¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢£¶£°ºÐ°Ê¾å¤Ï¡ÖÀ¯¸¢¸òÂå¡×¤¬£³£´¡ó¡¢¡ÖÀ¯¸¢·ÑÂ³¡×¤¬£´£¸¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ±ûÂç¤Î¹Ó°æµª°ìÏº¶µ¼ø¡ÊÀ¯¼£¹ÔÆ°ÏÀ¡Ë¤Ï¡Ö¶µ°éÌµ½þ²½¤äÊª²Á¹âÂÐºö¤Ê¤É¤ÎÀ¯ºö¤¬Æâ³Õ»Ù»ý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤ËÊÑÆ°¤¬¤Ê¤¤°ìÊý¡¢À¯¸¢¸òÂå¤òË¾¤àÍ¸¢¼Ô¤Î³ä¹ç¤Ï¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸·¤·¤¤¾õ¶·¤À¡£»²±¡Áª¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Í¸¢¼Ô¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤À¯ºö¤ÎÀ®²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢À¯¸¢±¿±Ä¤Ï¤è¤ê¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¼«Ì±¤ËÉ÷Åö¤¿¤ê¸·¤·¤¤¡×¡ÄÌîÅÞ¤Ï»²±¡Áª¤Ø¹¶Àª
¡¡ÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¤ÎÁ´¹ñÀ¤ÏÀÄ´ºº¤ÇÀÐÇËÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬£³¤«·îÏ¢Â³¤ÇºÇÄã¤È¤Ê¤ê¡¢À¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞ¤Ï²Æ¤Î»²±¡Áª¤Ë¸þ¤±¡¢´íµ¡´¶¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÌîÅÞ¤Ï¡ÖÀ¯¸¢¸òÂå¡×¤òË¾¤àÀ¼¤ÎÁý²Ã¤òÄÉ¤¤É÷¤È¤·¡¢¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¹Í¤¨¤À¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¾¾»³À¯»Ê»²±¡´´»öÄ¹¤Ï£±£¸Æü¡¢À¤ÏÀÄ´ºº·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ì±¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ÷Åö¤¿¤ê¤ÏÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¡£´íµ¡´¶¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¡Ö¥³¥á¤Î²Á³Ê¹âÆ¤ÈÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ÆÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÌîÅÞÃæ¿´¤ÎÀ¯¸¢¤Ë¸òÂå¡×¤òË¾¤à²óÅú¤¬£´£¸¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¡¢¼«Ì±¤Î¾®Ìî»ûÀ¯Ä´²ñÄ¹¤Ï¡Ö¡ÊÌîÅÞ³ÆÅÞ¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¡Ë¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢Êª²Á¹â¤Ê¤É¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òµÞ¤°¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÌîÅÞ¤ÏÀª¤¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤ÏÊ¡Åç¸©Æâ¤Çµ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤ÎÄãÌÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿ô»ú¤³¤½Ì±°Õ¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£À¯ÉÜ¤Ï¿¿·õ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤â¡¢¡ÖÌîÅÞ³ÆÅÞ¤¬¸ºÀÇ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¼«Ì±¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦º¹¤¬¡¢À¯¸¢¸òÂå¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¹â¤Þ¤ëÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£