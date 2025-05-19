¡Ú°ÙÂØ¡ÛÊÆ¹ñ¤Ï¥ß¥é¥Î¤Ç°ÙÂØÄ´À°¤òºÆ³«¤·¤¿¤Î¤«
¤Ê¤¼5·î5Æü¤«¤é¥¢¥¸¥¢ÄÌ²ß¹â¤¬ÌÜÎ©¤Á½Ð¤·¤¿¤Î¤«¡©
¥¢¥¸¥¢ÄÌ²ß¹â¤¬¤Þ¤ºÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢5·î5Æü¤ÎÂæÏÑ¥É¥ëµÞÆ¤À¤Ã¤¿¡£ÂæÏÑ¥É¥ë¤Ï¤³¤ÎÆüÂÐÊÆ¥É¥ë¤Ç°ì»þ1ÊÆ¥É¥ë¡á29.5ÂæÏÑ¥É¥ë¤È¡¢Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹âÃÍ¤òÉÕ¤±¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÆüÃæ¾å¾ºÎ¨¤Ï1988Ç¯°ÊÍè¤ÎÂç¤¤µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¤Ã¤«¤±¤¬¡ÖÊÆÂæ´Ö¤ÎËÇ°×¹ç°Õ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÂæÏÑ¥É¥ë¹â¤òÍÆÇ§¤¹¤ëÊý¸þ¤ØÀ¯ºö½¤Àµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤Î»×ÏÇ¡×¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ5·î14Æü¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï´Ú¹ñ¥¦¥©¥ó¤ÎµÞÆ¤À¡£¤³¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢´Ú¹ñ´ë²èºâÀ¯¾Ê¤ÎÖÃ»Ö±É¡¦¹ñºÝ·ÐºÑ´ÉÍý´±¤ÈÊÆºâÌ³¾Ê¤Î¥«¥×¥í¥¹¼¡´±Êä¡Ê¹ñºÝ¶âÍ»Ã´Åö¡Ë¤¬5Æü¤Ë¥ß¥é¥Î¤Ç²ñÃÌ¤·°ÙÂØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤¿¤È¤Î»×ÏÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤Ê¤¼ÊÆ´ÚºâÌ³ÁêÂåÍý²ñÃÌ¤Ï5Æü¤Ë¥ß¥é¥Î¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥ß¥é¥Î¤Ç¤Ï¡¢ADB¡Ê¥¢¥¸¥¢³«È¯¶ä¹Ô¡ËÇ¯¼¡Áí²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÊÆ¹ñ¤ä¼çÍ×¤Ê¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤ÎºâÌ³Áê¤äºâÌ³ÁêÂåÍý¤¬½¸¹ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ÇÊÆ¹ñ¤È¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤ÎÆó¹ñ´Ö¤Ê¤¤¤·Â¿¹ñ´Ö¤ÎÈó¸ø¼°¤Ê²ñµÄ¤¬³«¤«¤ì¡¢ÊÆ¹ñ¤«¤é¤ÎÄÌ²ß¹â°µÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ÂæÏÑ¥É¥ë¤ä´Ú¹ñ¥¦¥©¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¸¥¢ÄÌ²ß¹â¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÊÆ¥É¥ë°ÂÌÏº÷¤»¤º¡×¤Ï¡Ö¥¢¥¸¥¢ÄÌ²ß¹âÍ×µá¤»¤º¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡©
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ÎÊÆ¹ñ¤¬°ÙÂØÄ´À°¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î´ÑÂ¬¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÊóÆ»¤¬5·î14Æü¤ËÎ®¤ì¤¿¡£¡ÖÊÆ¹ñ¤ÏÊÆ¥É¥ë°Â¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡¢¡ÖÊÆÅö¶É¼Ô¤ÏÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ÈËÇ°×¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÄÌ²ßÀ¯ºö¤Ë´Ø¤¹¤ëÌóÂ«¤ò¹ç°ÕÆâÍÆ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢¡Ö»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤´Ø·¸¼Ô¡×¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤ÎÊóÆ»¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤¬¡ÖÊÆ¹ñ¤«¤é¤Î¥¢¥¸¥¢ÄÌ²ß¹â°µÎÏ¡×¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¨¤Ð²ûµ¿Åª¤À¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤â´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡Ö¶¯¤¤ÊÆ¥É¥ë¤Ï¹ñ±×¡×¤È¤¤¤¦ÅÁÅýÅªÊý¿Ë¤ò°Ý»ý¤¹¤ë»ÑÀª¤À¡£¤³¤Î¤¿¤áÊÆ¥É¥ë°Â¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç²áÅÙ¤Ê³°¹ñÄÌ²ß°Â¤òÈãÈ½¤·¡¢¸øÀµ¤ÊËÇ°×¤Î¤¿¤á¤Î³°¹ñÄÌ²ß¹â¤òµá¤á¤ë¤È¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Îã¤¨¤ÐÍÌ¾¤Ê1985Ç¯¥×¥é¥¶¹ç°Õ¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¼Â¼ÁÅª¤ÊÊÆ¥É¥ëÀÚ¤ê²¼¤²¹ç°Õ¤À¤¬¡¢¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Ë¤Ï¡Ö¼çÍ×Èó¥É¥ëÄÌ²ß¤ÎÂÐ¥É¥ë¡¦¥ìー¥È¤Î¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¹¹¤Ê¤ëÃá½ø¤¢¤ë¾å¾º¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡×¤È¤µ¤ì¡¢¡ÖÊÆ¥É¥ë°Â¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÈóÊÆ¥É¥ëÄÌ²ß¹â¡×¤òµá¤á¤ëÉ½¸½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°Ê¾å¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤ë¤È¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤ÏÊÆ¥É¥ë°Â¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö°ÙÂØÄ´À°¤òµá¤á¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÄÌ²ßÀ¯ºö¤Ë´Ø¤¹¤ëÌóÂ«¤ò¹ç°ÕÆâÍÆ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤½¤â¤½¤âG7¤Ê¤É¤ÎÂ¿¹ñ´Ö¹ç°Õ¤ÏÊÌ¤Ë¤·¤Æ¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÆüÊÆÆó¹ñ´Ö¹ç°Õ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ÙÂØ¤Ë´Ø¤·¤Æ¸ø¼°Ê¸½ñ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç´ðËÜÅª¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤Ê¤¤¡£ÄÌ²ß³°¸ò¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ò¡ÖÄÌ²ß¥Þ¥Õ¥£¥¢¡×¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ç¤âÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÈëÌ©Î¢¤Ç¤Î°·¤¤¤¬´ðËÜ¤È¤¤¤¦¤«¤Ê¤êÆÃ¼ì¤ÊÀ¤³¦¤À¤«¤é¤À¡£
¡ÖÊÆ¹ñÇä¤ê¡×°ìÃÊÍî¤ÇÄÌ²ß¹â°µÎÏ¤òºÆ³«¡©¡áÊÆ¹ñ
4·î¤Ë¡Ö´ØÀÇ¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡ÖÊÆ¹ñÇä¤ê¡×¤¬µÞ³ÈÂç¤¹¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤«¤é¤Î»ñ¶âÎ®½Ð¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ëÃæ¤ÇÊÆ¹ñ¤¬´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ÇÁê¼ê¹ñ¤ËÂÐ¤·ÄÌ²ß¹â¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤â¹µ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤¿¤À¡ÖÊÆ¹ñÇä¤ê¡×¤¬Íî¤ÁÃå¤¯Ãæ¡¢5·î5Æü¤Ë¥ß¥é¥Î¤Ç³«¤«¤ì¤¿ADBÇ¯¼¡Áí²ñ¤ËÊ£¿ô¤ÎÄÌ²ßÀ¯ºöÃ´Åö¼Ô¤¬½¸¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤¬´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿°ÙÂØÄ´À°Í×µá¤òºÆ³«¤·¤¿²ÄÇ½À¤ÏÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
µÈÅÄ ¹± ¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô ¥Áー¥Õ¡¦FX¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È·ó¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥·¥Æ¥£ FX³ØÄ¹