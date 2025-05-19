11¥Ýー¥ÈÅëºÜ¤Î¡ÖOWC Thunderbolt 5 Dock¡×¤¬È¯É½¡¡¥á¥â¥êー¥«ー¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤äLANÃ¼»Ò¤âÁõÈ÷
Other World Computing, Inc.¤Ï¡¢5·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡ÖCOMPUTEX TAIPEI 2025¡×¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¡ÖOWC Thunderbolt 5 Dock¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÎÈ¯Çä¤ò8·î¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
È¯ÇäºÑ¤ß¤Î¡ÖOWC Thunderbolt 5 Hub¡×¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤¿À½ÉÊ¡£°ú¤Â³¤Thunderbolt 5¤Ç¤ÎÀÜÂ³¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÀÜÂ³Àè¤ò11¥Ýー¥È¤Ø¤È³ÈÄ¥¡£¥á¥â¥êー¥«ー¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤ä2.5GbEÂÐ±þ¤ÎRJ45Ã¼»Ò¤Ê¤É¡¢USBÃ¼»Ò°Ê³°¤ÎÆþ½ÐÎÏ¤âÈ÷¤¨¤¿¡£
Ê£¿ô¤Îµ¡´ï¤ò½¸Ìó¤·¤ÆPC¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Û¥¹¥È¤ÎUSB Type-C¥Ýー¥È¤ÏPC¤Ø140W¤ÎÅÅÎÏ¶¡µë¤¬²ÄÇ½¡£ºÇÂç8K120Hz¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤½ÐÎÏ¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
³°Áõ¤Ï¥¢¥ë¥ßÀ½¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¹Àß·×¡£
Æþ½ÐÎÏÃ¼»ÒThunderbolt 5¡ÊUSB Type-C¡Ë¡ß4¡Ê¤¦¤Á1¤Ä¤Ï¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÀÜÂ³²Ä¡Ë USB 3.2 Gen 2¡ÊUSB Type-A¡Ë¡ß3 RJ45¡Ê2.5GbE¡Ë¡ß1 SDXC¡ÊUHS-II¡Ë¡ß1 microSDXC¡ÊUHS-II¡Ë¡ß1 3.5mm¥¹¥Æ¥ì¥ª²»À¼¡ß1¡ÊÆþÎÏ/¼çÎÏ¡Ë
³°·ÁÀ£Ë¡
17.8¡ß4.2¡ß7.8cm
½ÅÎÌ
530g