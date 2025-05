数年前まで「音声入力」と言えば、誤認識だらけの使い物にならないものでした。しかし今、状況は一変。AIの進化により、日本語で自然に話すだけで驚くほど正確にテキスト化してくれる時代になったのです。

もはや音声入力は「未来の技術」ではなく、あなたの目の前にある「今日の技術」なのだといえます。

(本稿は、「メルマガの父」として知られる深水英一郎氏による寄稿です)

◯入力速度が2倍以上に:

熟練したタイピストでも1分間に100文字程度。音声入力なら200〜300文字も可能です。速いだけではなくミスも減るという調査結果があります。

◯キーボードを打っていた両手を自由に使える:

資料を見ながら、歩きながら、料理をしながらでも入力できる解放感。

◯思考と入力の一体化:

頭に浮かんだアイデアをそのまま文字に変換できる自然さ。

こうした音声入力の進化を支えているのは、AI技術そのものの飛躍です。近年では、文章生成だけでなく、音声認識の分野でもAIの性能が飛躍的に向上しています。

たとえば半導体メーカーとして知られるNVIDIAも、音声認識に最適化されたAIモデルを開発しています。同社が5月1日に公開した最新技術(※1)では、なんと1秒で60分の議事録を文字起こしできるようになりました。1時間分を1秒ですよ!信じられない速さです。

そして私たちの身近なデバイスも静かに進化を続けています。かつては「認識ミスだらけ」「誤字だらけ」「漢字変換もめちゃくちゃ」だった音声入力が、今では早口でも、ささやき声でも、驚くほど正確に変換してくれるのです。

「音声入力の時代」は、もう始まっています。

🏆 With our new Parakeet model (parakeet-tdt-0.6b-v2), we have achieved a new standard for automatic speech recognition (ASR) with an 👀 industry-best 6.05% Word Error Rate on the @HuggingFace Open-ASR-Leaderboard.

🦜 Parakeet V2 takes performance to the next level with… pic.twitter.com/cpzGfvDV6C

— NVIDIA AI Developer (@NVIDIAAIDev) May 1, 2025