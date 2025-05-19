Æ§ÀÚÆâ¤ËÆÍÁ³¿Í¤¬¡¦¡¦¡¦ÆÃµÞ¡Ö¤¤¤Ê¤Û¡×¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ìÃËÀ»àË´¡Ú¿·³ã»ÔÅì¶è¡Û
£±£¸Æü¸á¸å£¸»þ£²£°Ê¬º¢¡¢¿·³ã»ÔÅì¶è»çÃÝ¤Î¿®±ÛÀþ»çÃÝÆ§ÀÚ¤Ç½©ÅÄÈ¯¿·³ã¹Ô¤¤ÎÆÃµÞ¡Ö¤¤¤Ê¤Û¡×¤¬ÃËÀ¤ò¤Ï¤Í¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤ÏÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ê¤Û¡×¤Î¾è°÷¾èµÒ£¹£²¿Í¤Ë¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¿·³ãÅì½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡Ö¤¤¤Ê¤Û¡×¤Î±¿Å¾»Î¤Ï»àË´¤·¤¿ÃËÀ¤¬Æ§ÀÚÆâ¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¥Ö¥ìー¥¤ò¤«¤±¤¿¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤Ë½ê»ýÉÊ¤Ï¤Ê¤¯·Ù»¡¤Ç¿È¸µ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤ÇÇò¿·Àþ¡¦¿®±ÛÀþ¡¦±Û¸åÀþ¤Ç°ì»þ±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¡¢¸á¸å£¹»þ£µ£µÊ¬¤Ë±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬ÉáÄÌÎó¼Ö£±£²ËÜ¤¬±¿µÙ¡¢ÆÃµÞ£²ËÜ¤ò´Þ¤à£±£³ËÜ¤ËÃÙ¤ì¤¬½Ð¤ë¤Ê¤ÉÌó£³£´£°£°¿Í¤Ë±Æ¶Á¤¬¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£