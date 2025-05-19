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Os primeiros de Cristiano Jr. por Portugal foram no Torneio Internacional Vlatko Markovic! #Canal11 #FutebolEmPortuguês pic.twitter.com/nygi0WCC1i— Canal 11 (@Canal_11Oficial) May 18, 2025