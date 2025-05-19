¥»¥ê¥¢¤Ç¤Þ¤¿Çä¤êÀÚ¤ì¤½¤¦¡ª¡ÖÁÝ½ü¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡×Â¾Å¹¤À¤È500±ß°Ê¾å¤¹¤ëÍ¥½¨¥«¥Ð¡¼
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥µ¡¼¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼ÍÑ¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼2ËçÆþ
²Á³Ê¡§¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Å¬±þ¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§±©º¬·Â23cm¤Þ¤Ç¡ÊH·¿¥¿¥¤¥×ÀìÍÑ¡Ë
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥»¥ê¥¢
¥»¥ê¥¢¤Ê¤é100±ß♡¡Ø¥µ¡¼¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼ÍÑ¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼2ËçÆþ¡Ù¤¬Í¥½¨¡ª
µ¤²¹¤ä¼¾ÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤í¤½¤í¥µ¡¼¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î½ÐÈÖ¤Ç¤¹¤Í¡£1Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¡¼¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤ò»È¤¦¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¤ª¼êÆþ¤ì¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÇØÌÌ¤Ë¤Ï¥Û¥³¥ê¤¬Î¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·Á¤âÊ£»¨¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÁÝ½ü¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂçÊÑ¡Ä¡£¤³¤Þ¤á¤Ê¤ªÁÝ½ü¤âÌÌÅÝ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤ó¤Ê¤ªÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥»¥ê¥¢¤ÇÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ø¥µ¡¼¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼ÍÑ¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼2ËçÆþ¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¥µ¡¼¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼ÍÑ¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¥«¥Ð¡¼¡£
¤³¤Î¼ê¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÂ¾Å¹¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬500¡Á1,000±ßÁ°¸å¤È¡¢°Õ³°¤È¹â²Á¡Ä¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥«¥Ð¡¼2Ëç¤È¼è¤êÉÕ¤±ÍÑ¥·¡¼¥ë¤¬¡Ê8Ëç¡ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤ªÃÍÃÊ¤Ï110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡ª
½À¤é¤«¤¤ÉÔ¿¥ÉÛ¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇºà¤Ç¤¹¡£
¥´¥à¸ý¤Ç¿¤Ó¤ë¤Î¤Ç¡¢¥µ¡¼¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î·Á¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¢¤ëÄøÅÙÍ»ÄÌ¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¡¼¥×¤òÅ½¤Ã¤Æ¤«¤Ö¤»¤ë¤À¤±¡ª´ÊÃ±¤ËÁõÃå¤Ç¤¤Æ¤ª¼êÆþ¤ì¤¬³Ú¡ý
Å¬±þ¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢±©º¬·Â23cm¤Þ¤Ç¤Î¤â¤Î¡£H·¿¥¿¥¤¥×ÀìÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁõÃå¤Ï´ÊÃ±¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¥µ¡¼¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î±ß¼þ4²Õ½ê¤ËÉÕÂ°¤Î¥Æ¡¼¥×¤òÅ½¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥Ð¡¼¤ò¥µ¡¼¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÎÇØÌÌÂ¦¤òÊ¤¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÁõÃå¤·¡¢¥Æ¡¼¥×¤Ë¸ÇÄê¤¹¤ë¤À¤±¤ÇOK¡£
ÉÕÂ°¤Î¥Æ¡¼¥×¤ÏÇØÌÌ¥¬¡¼¥É¤ÎÄ¹¤µ¤äÀ½ÉÊ¤Î·Á¾õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Å½¤ë°ÌÃÖ¤òÊÑ¤¨¤ÆÄ´À°¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òÀ°¤¨¤¿¤é¼è¤êÉÕ¤±´°Î»¤Ç¤¹¡£
¤¿¤Ã¤¿¤³¤ì¤À¤±¤Ç¡¢¥Û¥³¥ê¤ä¥´¥ß¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
¸ò´¹¤ÎÌÜ°Â¤Ï30Æü¤È¤Î¤³¤È¡£±ø¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¼è¤ê´¹¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤ÇÉ÷ÎÏ¤¬¼å¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¿´ÇÛ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢É÷¤Î½ÐÊý¤Ë¤ÏÂçº¹¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¡¼¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢É®¼Ô¤ÏÆÃ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥«¥Ð¡¼¤¬³°¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢º£¤Î¤È¤³¤í²÷Å¬¤Ë»È¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡ý
º£²ó¤Ï¡¢¥»¥ê¥¢¤Î¡Ø¥µ¡¼¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼ÍÑ¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼2ËçÆþ¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2Ëç¤âÆþ¤Ã¤Æ100±ß¤ÇÇã¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¥³¥¹¥Ñ¤¬¹â¤¯¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡ªÉ®¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï½½Ê¬»È¤¨¤ë¤Î¤ÇËþÂ¤Ç¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2025Ç¯4·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£