NHK ±ÊÌî²ê°ê¡¡Âç²Ï¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¹ßÈÄ¤òÀµ¼°È¯É½¡¡½Ð±é¼Âà¤Î¿½¤·½Ð¼õ¤±¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤È·èÄê¡×
¡¡NHK¤Ï19Æü¡¢ÍèÇ¯ÊüÁ÷¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿½÷Í¥¡¦±ÊÌî²ê°ê¡Ê25¡Ë¤Î½Ð±é¼Âà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿½¤·½Ð¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¶ÉÂ¦¤Ë½Ð±é¼Âà¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¤Ê¤É¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£±ÊÌî¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÅÄÃæ·½¡Ê40¡Ë¤È¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇÊóÆ»¤Î±²Ãæ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡NHK¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö2026Ç¯Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿±ÊÌî²ê°ê¤µ¤ó¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤«¤é¡¢5·î18Æü¡¢½Ð±é¤ò¼Âà¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£NHK¤È¤·¤Æ¸¡Æ¤¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤³¤Î¿½¤·½Ð¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤È·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¶ÉÂ¦¤Ë½Ð±é¼Âà¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¤Ê¤É¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£±ÊÌî¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÅÄÃæ·½¡Ê40¡Ë¤È¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇÊóÆ»¤Î±²Ãæ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¹¹ð·ÀÌó¤ò·ë¤Ö9¼Ò¤¬CMÆ°²è¤Ê¤É¤òºï½ü¤·¤¿¤¬¡¢·ÀÌó²ò½ü¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÉÔÎÑµ¿ÏÇÊóÆ»¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¹ßÈÄ¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¡Ê32¡Ë¤¬Ë¿Ã½¨µÈ¤ÎÄï¡¦½¨Ä¹Ìò¤Ç¼ç±é¡£±ÊÌî¤Ï½¨Ä¹¤Î½éÎøÁê¼ê¤ò±é¤¸¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡Ö°ìÏ¢¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ê¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤Ø¤ÎÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤ª¤è¤Ó¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´Õ¤ß¡¢½Ð±é¤ò¼Âà¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÁûÆ°¤Ï¼ýÂ«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢NHK¤Ç¤â¿ôÆüÁ°¤ËÇÛÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÈÈºá¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤âÉÔÎÑ¤òÇ§¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£½Ð±é¤Ë¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¹¤ë°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÆÃ¤Ë½÷À¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬ÉÔ²÷¤Ë»×¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥É¥é¥Þ´Ø·¸¼Ô¤Ï±ÊÌî¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¶ÉÂ¦¤Ë½Ð±é¼Âà¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖNHK¤Î´é¤Ç¤¢¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÃçÌî¤µ¤ó¤Î¼ç±éºî¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£