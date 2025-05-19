¡ÖÄ¥¤é¤ì¤Æ¥¥ì¤¿¤«¡×¾®Ê¼ÎÏ»Î¤¬Ï¢Â³¥Ó¥ó¥¿¤Ë¡È·ã¤ª¤³¡É °ì½Ö¸«¤»¤¿µ´¤Î·ÁÁê¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡Ö¥Ó¥ó¥¿¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×¡Ö¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤À¡×
¡ãÂçÁêËÐ¸Þ·î¾ì½ê¡ä¡þÃæÆü¡þ18Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡ÛÏ¢Â³¥Ó¥ó¥¿¤Ë¡È·ã¤ª¤³¡É¤ÎÎÏ»Î
¡¡½½Î¾½½»°ËçÌÜ¡¦µÜÇµÉ÷¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤¬¡¢½½Î¾½½ËçÌÜ¡¦ÅìÇòÎ¶¡Ê¶Ì¥Î°æ¡Ë¤ò²¡¤·½Ð¤·¤Ç²¼¤·¤¿°ìÈÖ¤Ç¤Ï¡¢¼èÁÈÃæ¤ÎºÆ»°¤Ë¤ï¤¿¤ëÅìÇòÎ¶¤ÎÄ¥¤ê¼ê¤ò¼õ¤±¡¢µÜÇµÉ÷¤¬¸·¤·¤¤·ÁÁê¤òÉâ¤«¤Ù¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÅìÇòÎ¶¤òâË¤ó¤À¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¤â¸«¤»¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÄ¥¤é¤ì¤Æ¥¥ì¤¿¤«¡×¡Ö¥Ó¥ó¥¿¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×¡Ö·ã¤ª¤³¡×¤Ê¤É¤ÈÁû¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¹ç¤¤¤Î»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¡¢íì÷¤Î»ÑÀª¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤º¡¢Â·¤Ã¤Æ°ìÅÙÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿Î¾ÎÏ»Î¡£¸ÆµÛ¤òÀ°¤¨¤Æ¡¢ºÆ¤Óíì÷¤Î»ÑÀª¤ò¼è¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤ÏÎ©¤Á¹ç¤¤¤¬À®Î©¤·¤¿¡£µÜÇµÉ÷¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÄ¥¤ê¤Ë¤¤¤¯¤È¡¢ÅìÇòÎ¶¤â¶¯Îõ¤ÊÄ¥¤ê¼ê¤òºÆ»°¤Ë¤ï¤¿¤ê·«¤ê½Ð¤·¡¢´ÛÆâ¤ÏÁûÁ³¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢µÜÇµÉ÷¤ÏÁê¼ê¤Î·ä¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¡¢Äã¤¯Á°¤Ø½Ð¤Æ²¡¤·½Ð¤·¤¿¡£µÜÇµÉ÷¤Ï4¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¡¢ÅìÇòÎ¶¤Ï2ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¼èÁÈ¤ÇÁêËÐ¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¡Íø¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¸«¤»¤¿µÜÇµÉ÷¤Î°ì½Ö¤ÎÉ½¾ð¡£µ´¤Î·ÁÁê¤òÉâ¤«¤Ù¡¢ÅìÇòÎ¶¤òâË¤ó¤À¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¤â¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê»Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÄ¥¤é¤ì¤Æ¥¥ì¤¿¤«¡×¡Ö¥Ó¥ó¥¿¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×¡Ö·ã¤ª¤³¡×¡Ö¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤À¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊABEMA/ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë