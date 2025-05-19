¥½¥Ëー¤Ï¤Ê¤¼¡ÖWH-1000XM6¡×¤ò¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¡È¶¦ÁÏ¡É¤·¤¿¤Î¤«
WH-1000XM6
¥½¥Ëー¤«¤éµ×¡¹¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢ºÇ¾å°Ì¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¡ÖWH-1000XM6¡×(Ä¾ÈÎ²Á³Ê59,400±ß)¡£5·î30Æü¤ÎÈ¯Çä¤Ë¸þ¤±¤ÆÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥½¥Ëー¤Î³«È¯¿Ø¤È¡¢¥°¥é¥ßー¾Þ¼õ¾Þ/¥Î¥ß¥Íー¥ÈÎò¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢Ã£¤¬¶¦ÁÏ¤·¤¿¤È¤¤¤¦²»¼Á¡£¤½¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¿¼ËÙ¤ê¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë²»³Ú¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¸½¾ì¤Ç¤¢¤ë¥½¥Ëー¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç16Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£
¥½¥Ëー¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥ª
WH-1000XM6¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¤Î¥Ë¥åー¥¹µ»ö¤ä¡¢ÊÔ½¸Éô°÷¤Ë¤è¤ë¥ì¥Ó¥åーµ»ö¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
ÆÃÄ§¤ò¥¶¥Ã¥¯¥ê¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¼ç¤Ë°Ê²¼¤Î5ÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£ÀìÍÑ³«È¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¶¦ÁÏ¤·¤¿²»¼Á ¿Ê²½¤·¤¿QN3¥×¥í¥»¥Ã¥µー¤È12¸Ä¤ËÁý¤¨¤¿¥Þ¥¤¥¯¤ò»È¤Ã¤¿À¤³¦ºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤ÎNCÀÇ½ ¥¹¥Æ¥ì¥ª²»¸»¤â±Ç²è´Û¤Î¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤¢¤ë²»¤ÇºÆÀ¸¤¹¤ë¡Ö360 Upmix for Cinema¡× AI¥Óー¥à¥Õ¥©ー¥ß¥ó¥°¤ä¥Î¥¤¥º¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥óAI¤Ê¤É¤ÇÄÌÏÃÀÇ½¤â¿Ê²½ ÁõÃåÀ¤ä·ÈÂÓÀ¤Î¸þ¾å
¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¶¦ÁÏ¤·¤¿ÍýÍ³
¤³¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ºÇ¤âÃíÌÜ¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¶¦ÁÏ¤·¤¿²»¼Á¡×¤À¤í¤¦¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¤ä±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤Î³Ú¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Sterling Sound¤Î¥é¥ó¥Ç¥£¡¦¥á¥ê¥ë»á¡¢¥ê¥¢ー¥Ê¤äBLACKPINK¤Î³Ú¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Sterling Sound¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥²ー¥ê¥ó¥¸¥ãー»á¡¢¥Ü¥Ö¡¦¥Ç¥£¥é¥ó¤ä¥¸¥§ー¥à¥¹¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î³Ú¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Battery Studios¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Ô¥¢¥»¥ó¥Æ¥£ー¥Ë»á¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥ê¥·¥¢¡¦¥ー¥º¤Î³Ú¶Ê¤ä¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯(¥¨¥Ô¥½ー¥É4,5,6)¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Coast Mastering¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥í¥Þ¥Î¥Õ¥¹¥»á¤¬¡¢²»¼Á¤ÎÄ´À°¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²»³ÚºîÉÊ¤òºî¤ë¹©Äø¤Ë¤Ï¡¢Âç¤Þ¤«¤Ë¡¢²Î¤ä±éÁÕ¤òÏ¿²»¤¹¤ë¡Ö¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¡×¡¢¤½¤ì¤é¤ò¥Þ¥ë¥Á¥È¥é¥Ã¥¯¤ÇÏ¿²»¤·¤¿ÁÇºà¤òÄ´À°¤¹¤ë¡Ö¥ß¥¥·¥ó¥°¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î°Õ¸«¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤éÍÍ¡¹¤ÊÄ´À°¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Ä¤Ä¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë2ch¤Ê¤É¤Î²»¸»¤È¤·¤Æ´°À®¤µ¤»¤ë¡Ö¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
WH-1000XM6¤Î²»¼ÁÀß·×¤òÃ´Åö¤·¤¿°æ½Ð»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤Ï²»¼Á¤ÎÄ´À°¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤â¹Ô¤Ê¤¦¿Í¤¿¤Á¤À¤È¤¤¤¦¡£
WH-1000XM6¤Î²»¼ÁÀß·×¤òÃ´Åö¤·¤¿°æ½Ð»á
¤½¤ÎÍýÍ³¤ò°æ½Ð»á¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢²»³Ú¤òºî¤ë»þ¤ÎºÇ½ª¹©Äø¡£ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¿²»³Ú¤ò¡¢¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î°Õ¿Þ¤òµâ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢²»¼Á¤ä²»ÎÌ´¶¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÄ´À°¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢(¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥ê¥¹¥Êー¤Ë)¡ÈÄ°¤¤¤ÆÍß¤·¤¤²»¡É¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÃ£¤¬¡¢¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡£Èà¤é¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤Ë¡¢²»³Ú¤Î½ÅÍ×¤Ê¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖBattery Studios¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¥½¥ËーÆâÉô¤Î¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢½½¿ôÇ¯´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤Î²»¼ÁÀß·×¤ò¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Æ±¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤â¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²æ¡¹Àß·×¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î²»¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢¡È²»³Ú¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²»¼Á¤Î½ÅÍ×¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡É¤ò»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¥½¥Ëー³°Éô¤Î¡¢ÍÌ¾¤Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤µ¤óÃ£¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡È²»³Ú¤Î¤³¤ÎÉôÊ¬¤¬¤·¤Ã¤«¤êºÆÀ¸¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡É¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÍ×Ë¾¤ò¡¢µ»½Ñ¤Ç¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¡£¤½¤Î¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬°Õ¿Þ¤·¤Æ¤¤¤ë²»¼Á¤ò¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤Ç¤è¤êºÆÀ¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤ÀÀ½ÉÊ¤¬WH-1000XM6¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Âç¤¤¯¿Ê²½¤·¤¿NCÀÇ½
¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤òÃ´Åö¤·¤¿°ËÆ£»á¤Ï¡¢WH-1000XM5¤«¤é¥Þ¥¤¥¯¤òÁý¤ä¤¹¡¢WH-1000XM6¤Ç¤Ï³°Â¦¤Ë8¸Ä¡¢ÆâÂ¦¤Ë4¸Ä¤È¡¢12¸Ä¤Î¥Þ¥¤¥¯¤òÅëºÜ¤·¡¢¥Î¥¤¥º¤Î½¸²»À¤ò¹â¤á¡¢¤è¤êÀºÅÙ¤Î¹â¤¤NC¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ö¤òÀâÌÀ¡£¥Þ¥¤¥¯¤â12¸Ä¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥Î¥¤¥º¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç²òÀÏ¤¹¤ë½èÍý¤¬ËÄÂç¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¿·³«È¯¤ÎQN3¥×¥í¥»¥Ã¥µー¤Î¹â¤¤½èÍýÇ½ÎÏ¤ò³è¤«¤¹»ö¤Ç¡¢¼Â¸½¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¸¦µæ³«È¯¡¢È¾Æ³ÂÎÀß·×¡¢¾¦ÉÊÀß·×¤Î3ÉôÌç¤¬¶¨¶È¤·¤¿Âç¤¤ÊÀ®²Ì¡×(°ËÆ£»á)¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤òÃ´Åö¤·¤¿°ËÆ£»á
¡Ö360 Upmix for Cinema¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤¿»³Åè»á¤Ï¡¢¡Ö6Ç¯¤ò¤«¤±¤Æ³«È¯¤·¤¿¡¢»ä¤Î·ì¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¡Ç½¡£¤½¤³¤¬¤É¤³¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î±Ç²è´Û¤Ë¤Ê¤ëµ¡Ç½¡×¤ÈÇ®¤¯360 Upmix for Cinema¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö±Ç²è´Û¤ÇÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤ëÂÎ´¶¤òºÆ¸½¤¹¤ëµ¡Ç½¡£±Ç²è¤òºÆÀ¸¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¤ä¤Ï¤ê2ch¤Ç¤ÏÎ©ÂÎ´¶¤¬Ë³¤·¤¤¡£360 Upmix for Cinema¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢Á°Êý¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¤«¤é²»¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¸åÊý¤Ë¤â¹¤¬¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¡¢¤½¤·¤ÆÎ©ÂÎ´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ï¤º¡×¤È¡¢´°À®ÅÙ¤Ë¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ö360 Upmix for Cinema¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤¿»³Åè»á
¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥óÃ´Åö¤Î¶ù°æ»á¤Ï¡¢WH-1000XM5¥æー¥¶ー¤ÎÀ¼¤â´Þ¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤Î°Õ¸«¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢WH-1000XM5¤Ç¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤Ë¤âÄ©Àï¤·¡¢WH-1000XM6¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬´°À®¤·¤¿»ö¤òÀâÌÀ¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤òÄÉµá¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¼ýÇ¼¥±ー¥¹¤Ë¥¸¥Ã¥Ñー¤ò»È¤ï¤º¡¢ÊÒ¼ê¤Ç³«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë»ö¡£¤Þ¤¿¡¢¼ýÇ¼¤µ¤ì¤¿¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤ò±¦¼ê¤ÇÄÏ¤ß¡¢¤½¤³¤«¤é¡¢¥´¥Á¥ç¥´¥Á¥ç¤È»ý¤ÁÂØ¤¨¤¿¤ê¤»¤º¤ËÅ¸³«¤Ç¤¡¢¥¹¥àー¥º¤ËÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë»ö¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥óÃ´Åö¤Î¶ù°æ»á
¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§¥¤¥¹ÌÌ¤Ç¤â¡¢NC¥Ü¥¿¥ó¤ÏºÙÄ¹¤¤¤¬¡¢ÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤Ï´Ý¤¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ü¥¿¥ó¤Î¶èÊÌ¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖWH-1000XM5¤Ç¤Ï¡¢ºï¤®Íî¤È¤¹»ö¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤ÆÂ¤·Á¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º¸±¦¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤«¡¢¥Ü¥¿¥ó¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤âÄº¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤âWH-1000XM6¤Ç¤Ï²þÁ±¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
ÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤Ï´Ý¤¯¤Ê¤ê¡¢NC¥Ü¥¿¥ó¤È¶èÊÌ¤¬¤Ä¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¤¥äー¥Ñ¥Ã¥É¤ÎË¥¤¤ÌÜ¤ò¸å¤íÂ¦¤À¤±¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤òÁ°¤«¤é¸«¤¿»þ¤Ë¥¥ì¥¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢ÁõÃå¤·¤¿»þ¤Ë¥¤¥äー¥Ñ¥Ã¥É¤¬²£¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¥Þ¥¤¥¯¤òÌÜÎ©¤¿¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥¢¥ë¥ß¥á¥Ã¥·¥å¥¬ー¥É¤ò¤Ä¤±¤Æ¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ò¾¯¤Ê¤¯¤·¡¢¥¥ì¥¤¤ÊÌÌ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤À¤ï¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤â²òÀâ¤·¤¿¡£
¥¤¥äー¥Ñ¥Ã¥É
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤âWH-1000XM6¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤òÂÎ¸³
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢Kucci¤µ¤ó
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö½÷¿À¹ßÎ×¡×¤Î¼çÂê²Î¡Ö¤È¤¤á¤¡×¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢Kucci¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿ー¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤Ç¡¢¡Ö¤È¤¤á¤¡×¤ä¡¢¡Ö½÷¿À¹ßÎ×¡×¤Î·àÃæ²Î¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¤ó¤Æ¡×¡¢Aimer¡Ö¥«¥¿¥ª¥â¥¤¡×¤Î¥«¥Ðー¤Ê¤É¤ò²Î¤¤¡¢¤½¤ì¤òÏ¿²»¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Kucci¤µ¤ó¤¬ÃÆ¤¸ì¤ê¤·¤¿¥Öー¥¹
¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤ä¡¢LiSA¡Ö¹ÈÏ¡²Ú¡×¡¢ºäËÜ¿¿°½¡Ö¿§ºÌ¡×¤Ê¤É¤âÃ´Åö¤·¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¥ãー¤Î¹¾¸ýÎ¼»á¤¬¡¢Èà½÷¤Î³Ú¶Ê¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤âÃ´Åö¡£¹¾¸ý»á¤Ï¡ÖÀ¼¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢²Î»ì¤¬Á°¤Ø¤ÈÈô¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£¤½¤ÎÀ¼¤ÎÀá¡¹¤Ë¤Þ¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉ½¸½¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÈà½÷¤Î¼ÂÎÏ¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º¸¤¬¥¢¥ì¥ó¥¸¥ãー¤Î¹¾¸ýÎ¼»á
¤½¤ó¤Ê¹¾¸ý»á¤Ï¡¢WH-1000XM6¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥éー¥¸¥¹¥Ôー¥«ー¤ÇÄ°¤¯¤È¡¢¥Ðー¥ó! ¤È¡¢ÎÌ´¶¤Î¤¢¤ë²»¤¬¤»¤ê½Ð¤·¤ÆÍè¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¥éー¥¸¥¹¥Ôー¥«ー¤ÇÌÄ¤é¤·¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤Ç¤âÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤¬WH-1000XM6¡×¤È¸ì¤ë¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥éー¥¸¥â¥Ë¥¿ー
¤µ¤é¤Ë¹¾¸ý»á¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤Î¹¥¤ß¤È¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê²»¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤¬ÎÉ¤¤»þ¤È¡¢¤è¤ê²»³Ú¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ÆÍß¤·¤¤»þ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î2¤Ä¤Î´ð½à¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎWH-1000XM6¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È²»³Ú¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¡É¡×¤ÈÉ¾²Á¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¤¥äー¥Ñ¥Ã¥É¤ÎÁõÃå´¶¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÎÉ¤¤¡£¤³¤ì¤Ê¤é¤ÐÄ¹»þ´ÖÁõÃå¤·¤Æ¤â¡¢ÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£²»³ÚÀ©ºî¤Ç»È¤Ã¤¿¤é¡¢¤º¤Ã¤È²»³Ú¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤½¤¦¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
Kucci¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤Î²»¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ÈÎ×¾ì´¶¡É¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãê¾ÝÅª¤Ç¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤È¤é¤¨Êý¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤«¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢WH-1000XM6¤òÄ°¤¤¤Æ¡ÈÎ×¾ì´¶¤Ã¤Æ¤³¤ì¤«!¡É¤È¡¢¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ê¤¿¤á¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¶Ê¤òÄ°¤¯¤È¡¢¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î»ö¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¦¡£
360 Upmix for Cinema¤âÂÎ¸³¤·¤¿Kucci¤µ¤ó¡£¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤¬Áö¤ë¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°ÌÃÖ¤â¡¢²»¤Ç¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¡£WH-1000XM6¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¥·¥ë¥Ðー¤¬²Ä°¦¤¯¤Æ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÈ±¤òÀ÷¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¿§¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¤½¤¦¤À¤·¡¢ÁõÃå´¶¤âÎÉ¤¯¤Æ¡¢¼ª¤Ë¥Ô¥¢¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¿©¤¤¹þ¤ó¤À¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ç²÷Å¬¤Ç¤¹¡£ÁõÃå¤·¤Æ³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢Áë¥¬¥é¥¹¤ËWH-1000XM6¤¬±Ç¤Ã¤Æ¸«¤¨¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Çµ¤Ê¬¤¬¥¢¥¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
²»¤òÄ°¤¤¤Æ¤ß¤¿
Ã»»þ´Ö¤À¤¬¡¢WH-1000XM5¤ÈWH-1000XM6¤òÈæ³Ó»îÄ°¤·¤¿¤Î¤Ç°õ¾Ý¤â¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
º¸¤«¤éWH-1000XM6¡¢WH-1000XM5
¡Ö¥À¥¤¥¢¥Ê¡¦¥¯¥éー¥ë/·î¤È¤Æ¤â¤Ê¤¯¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê³Ú¶Ê¤òÄ°¤¯¤È¡¢ÈùºÙ¤Ê²»¤ÎÉÁ¼ÌÎÏ¤¬¡¢WH-1000XM6¤ÎÊý¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±éÁÕÁ°¤Ë¥¹¥Ã¤ÈÂ©¤òµÛ¤¤¹þ¤à²»¤Ê¤É¤¬¡¢¤è¤êºÙ¤«¤¯Ä°¤¼è¤ì¤ë¡£ÍÀþ¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤Î¹âµéµ¡¤Ç¤¢¤ë¡¢¡Èº£¤Þ¤ÇÊ¹¤³¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡ÉÂÎ¸³¤¬¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤Ç¤âÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤¬WH-1000XM6¤À¡£
Äã°è¤âÂçÉý¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ùー¥¹¤ÎÄÀ¤ß¹þ¤ß¤¬¤è¤ê¿¼¤¯¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¥¿¥¤¥È¤ËÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤ë¡£WH-1000XM6¤ÎÄã²»¤òÄ°¤¤¤¿¤¢¤È¤Ç¡¢WH-1000XM5¤ËÌá¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄã²»¤¬¥Ü¥ï¥Ã¤ÈËÄ¤é¤à¤è¤¦¤ËÄ°¤³¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤³¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤Äã°èÉÁ¼Ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÊÆÄÅ¸¼»Õ/KICK BACK¡×¤Î¤è¤¦¤Ê·ã¤·¤¤³Ú¶Ê¤òÄ°¤¯¤È¡¢¥Õ¥í¥¢·¿¥¹¥Ôー¥«ー¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¤ÇºÂ¤ê¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÃæÄã°è¤Î²»°µ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ïµ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤À¡£
¶Ã°ÛÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤À¤±¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÇÆù¸ü¤ÊÃæÄã°è¤òºÆÀ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹â°è¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ëä¤â¤ì¤º¡¢¤à¤·¤íWH-1000XM5¤è¤ê¡¢WH-1000XM6¤ÎÊý¤¬¥¯¥ê¥¢¤ËÄ°¤¼è¤ì¤ë»ö¡£²»³Ú¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¡¢¤è¤êÈþÌ£¤·¤¯Ì£¤ï¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡È¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¶¦ÁÏ¡É¤ÎÂç¤¤Ê¸ú²Ì¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö360 Upmix for Cinema¡×¤ò¡¢±Ç²è¤Î2ch¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â¸ú²Ì¤ÏÂç¤¤¤¡£±Ç²è´Û¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿¼Í²»¤¬²Ã¤ï¤ë»ö¤Ç¡¢²»¾ì¤¬¹Âç¤Ë¤Ê¤ê¡¢Éô²°¤¬¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ç±Ç²è¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤Ç¤â¡¢¥»¥ê¥Õ¤ä¥Ð¥¤¥¯¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó²»¡¢¶âÂ°¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ë±Ô¤¤²»¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤ÊÄ¾ÀÜ²»¤¬ÉÔÌÀÎÆ¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄ°¤³¤¨¤ë»ö¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡È¶Á¤¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤À¤±¤Î¥Ü¥ï¥Ü¥ï¤·¤¿²»¡É¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢¡È¥Ûー¥à¥·¥¢¥¿ー¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤âÎÉ¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤Û¤É¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥µ¥é¥¦¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ºÙ¤«¤Ê²»¤ÎÌÀÎÆ¤µ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢AI³Ø½¬¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£