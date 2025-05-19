¡ÚÁ´ÊÆ¥×¥í¡Û¥·¥§¥Õ¥é¡¼¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤êÂç²ñ½éÍ¥¾¡¡¡¥á¥¸¥ã¡¼3¾¡ÌÜ
¡¡¡þÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡Á´ÊÆ¥×¥íÁª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯5·î18Æü¡¡ÊÆ¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¡¡¥¯¥¦¥§¥¤¥ë¥Û¥í¡¼¡¦¥¯¥é¥Ö¡á7626¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼71¡Ë
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼Âè2Àï¤ÎºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤«¤é½Ð¤¿À¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¤Î¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¦¥·¥§¥Õ¥é¡¼¡Ê28¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤¬4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢4¥Ü¥®¡¼¤Î71¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»11¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤êÂç²ñ½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»15¾¡ÌÜ¡£22Ç¯¤È24Ç¯¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤ËÂ³¤¯¥á¥¸¥ã¡¼3¾¡ÌÜ¡£
¡¡¥Ö¥é¥¤¥½¥ó¡¦¥Ç¥·¥ã¥ó¥Ü¡¼¡Ê31¡áÊÆ¹ñ¡Ë¡¢¥Ç¡¼¥Ó¥¹¡¦¥é¥¤¥ê¡¼¡Ê28¡áÊÆ¹ñ¡Ë¡¢¥Ï¥ê¥¹¡¦¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¡Ê35¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤¬6¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç2°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡µ×¾ïÎÃ¡Ê22¡áSBS¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤Ï1¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç37°Ì¡£¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º²¦¼Ô¥í¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¥í¥¤¡Ê36¡á±Ñ¹ñ¡Ë¤Ï3¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç47°Ì¤À¤Ã¤¿¡£