Âç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤¿¤Ã¤¿350±ß¤Ç½Õ¤òÇä¤ë¡Ä´îÂ¿Àî²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«æÆÂÀ¡Ë¤Îµ´ÃÜÊì¤¬À¸¶È¤È¤·¤¿¡ÖÌëÂë¡×¤Î¼ÂÂÖ¤È¤Ï¡©¡Ú¸åÊÔ¡Û
¡Ö¹û¤ì¤¿ÃË¤ÈÆ¨¤²¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¿ÍÊÌ¡Ê¸ÍÀÒ¡Ë¤â¤Ê¤¤ã¶â¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤ê¤ã¡¢ÃË¤ÏÇîÂÇ¤Ë¤ª¤Ü¤ì¡¢½÷¤Ï¤½¤ó¤ÊÃË¤ò¿©¤ï¤»¤è¤¦¤È¤·¤ÆÌëÂë¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂÎ¤òÇä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊÃÏ¹ö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤ÎÂè9²ó¡Ö¶ÌµÆÅõäÆ Îø¤ÎÃÏ¹ö¡×¤Ç¡¢ÂÈ´¤±¤Ë¼ºÇÔ¤·¤ä¡¢¤¦¤Ä¤»¤ß¡Ê¾®Ìî²ÖÍü¡Ë¤Ë¥¤¥Í¡Ê¿åÌîÈþµª¡Ë¤¬Íá¤Ó¤»¤¿¥»¥ê¥Õ¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Âè18²ó¡Ö²ÎËû¤è¡¢¸«ÆÁ¤Ï°ì¿æÌ´¡×¤Ç¤Ï¡¢ÌëÂë¤ÎÊì¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿´îÂ¿Àî²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«æÆÂÀ¡Ë¤ÎÁÔÀä¤ÊÈ¾À¸¤¬¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Î°¼à¥¹ë²Ú¤ÊµÈ¸¶Í·³Ô¤¬ÉñÂæ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢350±ß¤È¤¤¤¦°Â¤µ¤Ç¿ÈÂÎ¤òÇä¤ëºÇ²¼ÁØ¤ÎÍ·½÷¡¦ÌëÂë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¤Îµ»ö¢
¡ÖÂç²Ï¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×µÈ¸¶¤ÎÍ·½÷¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤ÊºÇ²¼µé¤Î¾«ÉØ¡Ä¤¿¤Ã¤¿350±ß¤Ç½Õ¤òÇä¤ë¡ÖÌëÂë¡×¤Î¼ÂÂÖ¤È¤Ï¡©¡ÚÁ°ÊÔ¡Û
ÌëÂë¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¤ËÂ³¤¡¢¡Ú¸åÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢ÌëÂë¤È¹¾¸Í¤Î¿Í¡¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹°ïÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Àã¤ÎÃæ¤ÎÌëÂë¡£ ²ÎÀî¹ñ°Â
ÌëÂë¤ÏÍ·¤Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸«Êª¤ÎÂÐ¾Ý¤À¤Ã¤¿
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ç¤Ï¡¢ÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡ØµÈ¸¶ºÙ¸«¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎËÜ¤Ë¤Ï¡¢µ¸Ï°¤ÎÌ¾¾Î¤ä½êºßÃÏ¡¢Í·½÷¤ÎÌ¾Á°¤ä³ÊÉÕ¤±¡¢ÍÈÂå¡ÊÎÁ¶â¡Ë¤Ê¤É¤¬¾ÜºÙ¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤è¤½2ËüÄÚ¤Ë¤âµÚ¤Ö¹Âç¤ÊµÈ¸¶Í·³Ô¤Ë¤Ï¡¢Í·½÷¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µ¸Ï°¤Î´Ø·¸¼Ô¡¢·Ý¤òÈäÏª¤¹¤ë·Ý¼Ô¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï³ÇÆâ¤ÇÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¾¦¿Í¤ä¿¦¿Í¤Þ¤Ç¡¢1Ëü¿Í¤â¤Î¿Í¡¹¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢µÈ¸¶¤Ï½Õ¤ò¤Ò¤µ¤°Í·½÷¤¬¤¤¤ë¤À¤±¤ÎÃ±¤Ê¤ë¿§Î¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍÌ¾¤Ê²Ö³¡Æ»Ãæ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºÅ¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢°ì¼ï¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£
µÈ¸¶¤ÎÃÏ¿Þ¡£¡¢ÆóÂåÌÜ ²ÎÀî¹½Å
¡ØµÈ¸¶ºÙ¸«¡Ù¤Ï¡¢Í·½÷ÄÌ¤¤¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ëÃË¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´Ñ¸÷ÌÜÅª¤ÇµÈ¸¶¤òË¬¤ì¤¿¿Í¡¹¤Ë¤â¹¤¯ÆÉ¤Þ¤ì¤¿¡¢¸½Âå¤Ç¤¤¤¨¤Ð¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê½ñÊª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢ºÇ²¼µé¤Î¾«ÉØ¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÌëÂë¤Ë¤â¡¢¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤ÊËÜ¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡ØÅìÄÔ·¯²Ö¤ÎÌ¾´ó¡Ù¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎËÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢ÌëÂë¤ÎÈÖÉÕ¤Ç¡¢57ºÐ¤«¤é16ºÐ¤Þ¤Ç¡¢ÁíÀª54¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÂÀ¤á¡×¡ÖºÙ¤á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿ÈÂÎÅªÆÃÄ§¤ä¡¢À¼Á¤ÎÎÉ¤·°¤·¡¢¿È¤Ê¤ê¤Ê¤É¤¬¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ËëÉÜ¤È¤·¤Æ¤ÏÉ÷µª¾å¹¥¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¡ÖÌëÂë¥â¥Î¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤Î½ñÊª¤ÏÈ¯Çä¤«¤é¤ï¤º¤«3Æü¤ÇÈ¯¶Ø½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊËÜ¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÌëÂë¸«Êª¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸ä³Ú¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÌëÂë¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¡¢¹¾¸Í¤Î¿Í¡¹¤Î´Ö¤Ç°ì¼ï¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌëÂë¡£·î²¬Ë§Ç¯¡Ö·îÉ´»Ñ °ì¤È¤» ÄÔ·¯¡×
¡ØÅ·¸ÀÉ®µ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÌëÂë¸«Êª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡Ä»Ã¤¯±ó¤Î¤¡¢ÌëÂë¤á¤º¤é¤·¤¯¸õ¸Î¡¢µ®ìÍ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¸«ÊªÂç·²½¸¤¤¤¿¤·¸õ¸Î¡¢¤³¤ì¤¬¤¿¤á¤ËÌëÂë¤½¤Ð¡¢Ãã¤á¤·¡¢¤¢¤ó¤«¤±Æ¦Éå¡¢ò¿¡¢¤ª¤Ç¤ó¡¢Âù¤«¤ó¼ò¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÂçÈËÀ¹¡Ä¡×
¡Ö»Ã¤¯±ó¤Î¤¡¢ÌëÂë¤á¤º¤é¤·¤¯¡×¤È¤Ï¡¢Ï·Ãæ¡¦¿åÌîÃéË®¤Ë¤è¤ëÅ·ÊÝ¤Î²þ³×¤ÇÅ°ÄìÅª¤ÊÉ÷µª¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÌëÂë¤Î»Ñ¤¬°ì»þÅª¤Ë³¹¤«¤é¾Ã¤¨¤¿¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å·ÊÝ¤Î²þ³×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¿åÌîÃéË®
¤·¤«¤·¡¢ÃéË®¤¬¼ºµÓ¤¹¤ë¤È¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ï´ËÏÂ¤µ¤ì¡¢ÌÄ¤ê¤òÀø¤á¤Æ¤¤¤¿ÌëÂë¤¿¤Á¤¬¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÂ¿¤¯Ìë¤Î³¹¤òÆø¤ï¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Öµ®ìÍ¤Ë¸Â¤é¤º¡×¤È¤Ï¡¢Å·ÊÝ¤Î²þ³×¤¬½îÌ±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Éð»Î³¬µé¤Ë¤Þ¤ÇÉÔÉ¾¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¸·¤·¤¤¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿Æ°¤È¤·¤Æ¡¢ÌëÂë¤Î¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÔúÐÌ¶Ø»ß¤Ëíä°×¤·¤Æ¤¤¤¿¹¾¸Í¤Î¿Í¡¹¤â¡¢Ìë¤Î³¹¤Ø¤È·«¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÌëÂë¤ò¸«Êª¤·¤Æ³Ú¤·¤àÌëÂë¸«Êª¤ò¸øÁ³¤È¹Ô¤¦¹¾¸Í¤Î¿Í¡¹¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤¸æÀ¯Æ»¤ËÂÐ¤¹¤ë°ì¼ï¤ÎÈ¿¹³¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÌëÂë¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ¿Í¡¹¤¬½¸¤¦¾ì¤È¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í¡¹¤Ï¡¢¤¢¤ó¤«¤±Æ¦Éå¤ä¤ª¤Ç¤ó¤òºè¤ËÇ®ßó¤ò°û¤ß¡¢ò¿¤ò¤Ä¤Þ¤ó¤À¤ê¡¢¶¾Çþ¤ò¤¹¤¹¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌëÂë¸«Êª¤òÞ¯Íî¹þ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÌëÂë¸«Êª¤Î¿ÍÌÜÅö¤Æ¤Î²°Âæ¤ÇÇä¤é¤ì¤¿¶¾Çþ¤Ï¡ÖÌëÂë¶¾Çþ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤³¤ì°Ê¹ß¡¢¹¾¸Í¤Î²°Âæ¤ÇÇä¤ë¶¾Çþ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÌëÂë¶¾Çþ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÌëÂë¶¾Çþ¡£²ÎÀî¹ñÄç
¤Ê¤Ë¤Ï¤È¤â¤¢¤ì¡¢ÌëÂë¤ÈµÒ¤¬¿§¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤ëËµ¤é¤Ç¡¢¿ÈÊ¬¤Îµ®ìÍ¤òÌä¤ï¤ºÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¸«Êª¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤«¤é¤Ï¡¢¹¾¸Í¤ËÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤ÎÀÉ÷Â¯¤ËÂÐ¤¹¤ëÂç¤é¤«¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÈù¾Ð¤Þ¤·¤¯¤µ¤¨´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÌëÂë¤Î¿å¾åÈÇ¡¦Á¥ñ½Æ¬¡Ê¤Õ¤Ê¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡Ë¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤«¤Ã¤¿
ÌëÂë¤¬Î¦¾å¤Ç½Õ¤òÇä¤ëºÇ²¼µé¤ÎÍ·½÷¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢³¤¤ÎÆþ¤ê¹¾¤äÀî¶Ú¤ÇµÒ¤ò¤È¤ë¾«ÉØ¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤Ð¿å¾åÈÇÌëÂë¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤½÷À¤¿¤Á¤¬¡¢¡ÖÁ¥ñ½Æ¬¡×¤Ç¤¹¡£
Èà½÷¤¿¤Á¤ÏÀî¤Ù¤ê¤Ë¾®¤µ¤Ê½®¤òÉâ¤«¤Ù¡¢ÅÚ¼ê¤ò¹Ô¤¸ò¤¦ÃË¤¿¤Á¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ½®¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹¾¸ÍÌ¾½êÉ´·Ê¡¡²ÎÀî¹½Å
´²À¯¤«¤éÅ·ÊÝ¤Þ¤Ç¤ÎÉ÷Â¯¤ÎÊÑÁ«¤òµ¤·¤¿¡Ø´²Å·¸«Ê¹µ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢Á¥ñ½Æ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅ·ÌÀ¤ÎËö¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÂçÀîÃæ½§¤ÎÏÆ¡¢±Êµ×¶¶¤ÎÊÕ¤ê¤Ø¡¢½®¤Þ¤ó¤Â¤¦¤È¤Æ¡¢¾®Á¥¤ËÜª¤µ¤·¤Æ´ß¤Ë´ó¤»¤Æ¡¢±ýÍè¤Î¿þ¤ò°ú¤¡¢µÒÍè¤ë»þ¤Ï¡¢Áæ¤®½Ð¤·¤ÆÃæ½§°ì¤È¤á¤°¤ê¤¹¤ë¤ò¸Â¤ê¤È¤·¤Æ¡¢²Á»°½½ÆóÊ¸¤Ê¤ê¡£¡×
Í·½÷¤¬À¼¤ò¤«¤±¤¿ÃË¤¬¾µÃÎ¤¹¤ë¤È¡¢Á¥Æ¬¤Ï¾®½®¤ò´ß¤Ë´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢½®¤¬ÂçÀî¡Ê¶ùÅÄÀî¡Ë¤ËÉâ¤«¤ÖÃæ½§¤ò°ì¼þ¤¹¤ë´Ö¤Ë¤³¤È¤òºÑ¤Þ¤»¤ë¤Î¤¬·è¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÍÈÂå¤Ï¡¢Åö½é¤ÏÌëÂë¤ÈÆ±¤¸24Ê¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Î¤Á¤ËÃÍ¾å¤²¤µ¤ì¡¢32Ê¸¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÂçÀî¤ÎÌ¯¸«ÅçÉÕ¶á¤Î¿Þ¡£²ÎÀî¹·Ê
¿å±¿¤¬È¯Ã£¤·¤¿¹¾¸Í¤ÎÄ®¤Ë¤Ï¡¢½Ä²£¤ËÂ¿¤¯¤Î·¡³ä¤¬Áö¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤Î¿åÏ©¤Ï¶ùÅÄÀî¤ËÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²º¤ä¤«¤ÊÌë¡¢Æ¬¾å¤Î·î¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤éÀîÉ÷¤Ë¿á¤«¤ì¡¢¤æ¤é¤æ¤é¤ÈÍÉ¤ì¤ë½®¤ÎÃæ¤Ç½÷¤È¤Î°ìÌë¸Â¤ê¤Î¾ð°¦¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¤ë¡£Á¥ñ½Æ¬¤Ë¤Ï¡¢ÌëÂë¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦É÷¾ð¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¹¥¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤Æ¡¢¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¡Ú¸åÊÔ¡Û¤Î2²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÌëÂë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
³Î¤«¤ËÌëÂë¤Ï¡¢ÈÜ¤·¤¯±ø¤é¤·¤¤¤È¾Î¤µ¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¡¢ºÇ²¼µé¤ÎÍ·½÷¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÌëÂë¤¿¤Á¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¶¦Â¸¤·¡¢»þ¤Ë¤ÏËëÉÜ¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤Ê¤ä¤êÊý¤òÙèÙé¤¹¤ë¹¾¸Í½îÌ±¤Î¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¤ò¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¨»²¹ÍÊ¸¸¥¡§Èõ¸ýÀ¶Ç·Ãø ¡Ø¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÎò»Ë¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿½÷¤¿¤Á¡Ù¤´¤Þ½ñË¼¿·¼Ò