¡ÚÈªÌîÍýÇ·¤ÎÃÌ¡¹Èª¡Û¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤Ïºå¿À¤Î¼é¤ê¾¡¤Á¡¡·èÄêÂÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³°Ìî¼éÈ÷¤Îº¹¡¡ÉÍÉ÷ÂÐºö¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À3-1¹Åç¡Ê2025Ç¯5·î18Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ï±¦Íã¤«¤éº¸Íã¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Î´ú¤Ï·ã¤·¤¯ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ëÉÍÉ÷¡£»î¹çÁ°¤ÎÎý½¬¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Èºå¿À¡¦Åû°æÁÔ³°Ìî¼éÈ÷ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¤¬ÂÇ·â¥Þ¥·¥ó¤ò¶õ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Âç¤¤Ê¡È³°Ìî¥Î¥Ã¥¯¡É¤ò¹â¡¹¤ÈÂÇ¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£ÅìÀ¾¤Ë³¤¤¬¶á¤¤²Æì¡¦µ¹ÌîºÂ¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ë¿¹²¼æÆÂÀ¤äÁ°Àî±¦µþ¤é¤¬±¦±ýº¸±ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤³¤ÎÆü¡¢·§Ã«·ÉÍ¨¤äÃæÀîÍ¦ÅÍ¤¬ÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹Åç¤Ï³°Ìî¤Ø¤ÎÈôµå¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£4²óÀèÆ¬¤ÎÃæÂ¼¾©À®¤Î°ìÎÝ¥Õ¥¡¥¦¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ø¤ÎÆó¼ÙÈô¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢¥Õ¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ï6²ó°Ê³°¤Î8¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç·×13¸Ä¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Á´¤ÆÌµÆñ¤ËÊáµå¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë4²ó2»à»°ÎÝ¤ÇºäÁÒ¾¸ã¤ÎÂçÈôµå¤ò¿¹²¼¤¬±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¹¥Êá¡£7²ó1»à¤Ç¤ÎºäÁÒ¤Îº¸Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÈôµå¤Ï·§Ã«¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£µÕÅ¾¤·¤¿Ä¾¸å¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤ËÈ´¤±¤Æ¤¤¤ì¤ÐÅ¸³«¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£³°Ìî¤Î¸å¤í¤ò°ìÅÙ¤â±Û¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌµÆñ¤Ë¤È½ñ¤¤¤¿¤¬¡¢·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£ÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñ¤Î´ÑÂ¬¤Ë¤è¤ëÉ÷Â®3¡Á4¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÉ÷¤Ï¡¢¹Ã»Ò±à¾å¶õ¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤«¤é¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤âºå¿À³°Ìî¼ê¿Ø¤¬¡ÖÆñ¤Ê¤¯¡×¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢½àÈ÷¤È¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Î¾¡Íø¤À¤í¤¦¡£
¡¡Åû°æ¥³¡¼¥Á¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÃæ±û¤ËÎ©¤Ã¤ÆÎ¾¼ê¤ò¼ê´ú¿®¹æ¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤·¤Æ³°Ìî¼ê3¿Í¤Ë¼éÈ÷°ÌÃÖ¤ò»Ø¼¨¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÂÇ¼Ô¤´¤È¤Ë¥é¥¤¥óºÝ¤ä±¦Ãæ´Ö¡¦º¸Ãæ´Ö¤Ë´ó¤»¤¿¤ê¡¢Á°¤ò¼é¤é¤»¤¿¤ê¤·¤¿¡£º¸Íã·Ð¸³¤ÎÂ¿¤¯¤Ê¤¤¹â»ûË¾Ì´¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç7²ó¤«¤é¤Ï·§Ã«¤¬½¢¤¡¢²¿ÅÙ¤âÁ°¸åº¸±¦¤ËÆ°¤«¤·¤¿¡£Á°½Ò¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¿¹²¼¤ò¾¯¤·¿¼¤á¤Ë²¼¤²¡¢·§Ã«¤Ï¤¢¤é¤«¤¸¤áº¸Ãæ´Ö¤Ø´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥Ë¥³¥Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¡Ö¤Ï¤¤¡¢¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤À¤±Åú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤¬6²ó¤ËµÕÅ¾¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï1»àÆóÎÝ¤«¤éÃæÌî¤¬º¸Á°ÂÇ¤·¤Æ¡¢¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤¬¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ë¡£ÆóÎÝÁö¼Ô¤Î·§Ã«¤¬Æ±ÅÀ¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤¬Ãæ·Ñ¤ò¶´¤Þ¤º¹â¤¤Á÷µå¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¤ò¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÂÇ¼ÔÁö¼Ô¤ÎÃæÌî¤â¤½¤ì¤ò¸«¤ÆÆóÎÝ¤Ø¡£Â³¤¯¿¹²¼¤Îº¸Á°ÂÇ¤Ï¾¡¤Á±Û¤·¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·§Ã«¤Ï¡ÖÊá¤êÊý¤¬¥Ø¥¿¥¯¥½¤Ê¤Î¤Ç¡£Åû°æ¥³¡¼¥Á¤È¤âÎý½¬¤«¤é°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤¬¾¡°ø¤Î°ì¤Ä¤Ëµó¤²¤¿¤¤¡£³°Ìî¼éÈ÷¤Îº¹¤¬·èÄêÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¡£ºå¿À¤Î¼é¤ê¾¡¤Á¤À¤Ã¤¿¡£