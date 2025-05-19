½Ð¸ý²Æ´õ¡¢¥Ô¥å¥¢¤µºÝÎ©¤Ä¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë»Ñ¡ÖVOCE¡×3¥Ñ¥¿¡¼¥óÉ½»æÅÐ¾ì
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/19¡Û½÷Í¥¤Î½Ð¸ý²Æ´õ¤¬¡¢5⽉22⽇È¯Çä¤Î»¨»ï¡ÖVOCE¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë7·î¹æ¤ÎÄÌ¾ïÈÇ¡¦Áý´©¡¦SPÈÇ¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡£Çò¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½Ð¸ý²Æ´õ¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¡ÖVOCE¡×É½»æ
ËÜ»ïÄÌ¾ïÈÇ¡¦Áý´©¡¦SPÈÇ¤Î3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢½Ð¸ý¡£ÄÌ¾ïÈÇ¤Ï¥Ô¥å¥¢¤µºÝÎ©¤ÄÇò¤Î°áÁõ¡¢Áý´©¡õSPÈÇ¤Ï½é²Æ¤é¤·¤¤²«¿§¤Î°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤ÆÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¡¼¤¹¡ª¡×¤È¸µµ¤¤è¤¯¡¢ÁÇ´é¤Ë¥é¥Õ¤ÊÉþÁõ¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸½¤ì¤¿½Ð¸ý¡£¤½¤Î¤¢¤É¤±¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ï»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ò¼¡¡¹¤ÈÈäÏª¤·¤¿¡£
¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ë½Ð¸ý¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¡¢»þ¤¬·Ð¤Ä¤Î¤òËº¤ì¤ë¤Û¤É¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡£µ¤¤Å¤±¤Ð¥«¥Ã¥È¿ô¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡£»£±Æ¤¬½ª¤ï¤ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÆþ¤ë¤È¡¢»þÀÞ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¾Ð¤¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¼ÁÌä¤Ë¤â¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤ë½Ð¸ý¡£¡Ö½Ð¸ý²Æ´õ¤¬º£¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«º£¹æ¤Ë¤Ï¡¢ROIROM¤ÎËÜÂ¿ÂçÌ´¡¢ÉÍÀîÏ©¸Ê¤Î¤Û¤«¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢Ý¯ºä46¤ÎÅÄÂ¼ÊÝÇµ¡¢Ä¹ßÀ¤Í¤ë¡¢Hey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤é¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½Ð¸ý²Æ´õ¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¡ÖVOCE¡×É½»æ
¢¡½Ð¸ý²Æ´õ¡ÖVOCE¡×É½»æ¤Ç¥Ô¥å¥¢¤µºÝÎ©¤Ä
ËÜ»ïÄÌ¾ïÈÇ¡¦Áý´©¡¦SPÈÇ¤Î3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢½Ð¸ý¡£ÄÌ¾ïÈÇ¤Ï¥Ô¥å¥¢¤µºÝÎ©¤ÄÇò¤Î°áÁõ¡¢Áý´©¡õSPÈÇ¤Ï½é²Æ¤é¤·¤¤²«¿§¤Î°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤ÆÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¡¼¤¹¡ª¡×¤È¸µµ¤¤è¤¯¡¢ÁÇ´é¤Ë¥é¥Õ¤ÊÉþÁõ¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸½¤ì¤¿½Ð¸ý¡£¤½¤Î¤¢¤É¤±¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ï»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ò¼¡¡¹¤ÈÈäÏª¤·¤¿¡£
¢¡ROIROM¡¦ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¦ÅÄÂ¼ÊÝÇµ¤éÅÐ¾ì
¤½¤Î¤Û¤«º£¹æ¤Ë¤Ï¡¢ROIROM¤ÎËÜÂ¿ÂçÌ´¡¢ÉÍÀîÏ©¸Ê¤Î¤Û¤«¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢Ý¯ºä46¤ÎÅÄÂ¼ÊÝÇµ¡¢Ä¹ßÀ¤Í¤ë¡¢Hey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤é¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û