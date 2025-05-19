¥í¥Ã¥Æ¡¢25Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤ÇÀèÃå2Ëü4000¿Í¤Ë¡Ö¥¥·¥ê¥È¡¼¥ë¥¬¥à¡×ÇÛÉÛ¡¡4¼ïÎà¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ë1¤Ä
¡Ö¤ª¸ý¤ÎÎø¿Í¥í¥Ã¥Æ presents ¤«¤à¤«¤à¥¥·¥ê¥È¡¼¥ëDAY¡ª¡×¤ò³«ºÅ
¡¡¥×¥íÌîµå¡¦¥í¥Ã¥Æ¤Ï¡¢5·î25Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡ÊZOZO¥Þ¥ê¥ó¡¢14»þ»î¹ç³«»Ï¡Ë¤Ë¤Æ¡Ö¤ª¸ý¤ÎÎø¿Í¥í¥Ã¥Æ presents ¤«¤à¤«¤à¥¥·¥ê¥È¡¼¥ëDAY¡ª¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÅöÆüÍè¾ì¤·¤¿ÀèÃå2Ëü4000¿Í¤Ë¡Ö¥¥·¥ê¥È¡¼¥ë¥¬¥à¡×¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÆü¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë³ÆÆþ¾ì¥²¡¼¥È¤Ë¤Æ¥¥·¥ê¥È¡¼¥ë¥¬¥à4¼ïÎà¡Ê¥é¥¤¥à¥ß¥ó¥È¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ß¥ó¥È¡¢¥¯¥ê¥¢¥ß¥ó¥È¡¢¥·¥È¥é¥¹¥ß¥ó¥È¡Ë¤ÎÆâ¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¤Ä¤¬ÇÛ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥¥·¥ê¥È¡¼¥ë¥¬¥à¡Ê¥é¥¤¥à¥ß¥ó¥È¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ß¥ó¥È¡Ë¤Ï»õ¤ò·ò¹¯¤ËÊÝ¤Á¡¢¥¥·¥ê¥È¡¼¥ë¥ª¡¼¥é¥Æ¥¯¥È¥¬¥à¡Ê¥¯¥ê¥¢¥ß¥ó¥È¡¢¥·¥È¥é¥¹¥ß¥ó¥È¡Ë¤Ï»õ¤°¤¤ò·ò¹¯¤ËÊÝ¤ÄÆÃÄêÊÝ·òÍÑ¿©ÉÊ¤Î¥¬¥à¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë