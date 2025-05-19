23ºÐ¡¦½Ð¸ý²Æ´õ¡¢Æ©ÌÀ´¶È´·²¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¡¡ØVOCE¡Ù3¥Ñ¥¿¡¼¥óÉ½»æ¾þ¤ë
¡¡ÇÐÍ¥¤Î½Ð¸ý²Æ´õ¡Ê23¡Ë¤¬¡¢22ÆüÈ¯Çä¤ÎÈþÍÆ»¨»ï¡ØVOCE¡Ù7·î¹æ¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÎÄÌ¾ïÈÇ¡¦Áý´©¡¦SPÈÇ¤Î3¥Ñ¥¿¡¼¥óÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¡£
¡ÚÉ½»æ3¥Ñ¥¿¡¼¥ó°ìÍ÷¡Û¶¯¤¹¤®¤ë¡Ä°µ´¬¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿½Ð¸ý²Æ´õ
¡¡ÄÌ¾ïÈÇ¤Ï¥Ô¥å¥¢¤µºÝÎ©¤ÄÇò¤Î°áÁõ¡¢Áý´©¡õSPÈÇ¤Ï½é²Æ¤é¤·¤¤²«¿§¤Î°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤ÆÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¡¼¤¹¡ª¡×¤È¸µµ¤¤è¤¯¡¢ÁÇ´é¤Ë¥é¥Õ¤ÊÉþÁõ¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸½¤ì¤¿½Ð¸ý¡£¤½¤Î¤¢¤É¤±¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ï»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¡¢¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤ÏÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ò¼¡¡¹¤ÈÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡»£±Æ¤¬½ª¤ï¤ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÆþ¤ë¤È¡¢»þÀÞ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¾Ð¤¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¼ÁÌä¤Ë¤â¥Ë¥³¥Ë¥³¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö½Ð¸ý²Æ´õ¤¬º£¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¸ì¤ë¡£¡ÖºÇ¶á¡¢¼«Ê¬¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ä©Àï¤òÂ³¤±¤¿°ìÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»ï¤Ë¤ÏÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢Ý¯ºä46ÅÄÂ¼ÊÝÇµ¡¢Ä¹ßÀ¤Í¤ë¡¢ROIROM¤ÎËÜÂ¿ÂçÌ´¡õÉÍÀîÏ©¸Ê¤é¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÚÉ½»æ3¥Ñ¥¿¡¼¥ó°ìÍ÷¡Û¶¯¤¹¤®¤ë¡Ä°µ´¬¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿½Ð¸ý²Æ´õ
¡¡ÄÌ¾ïÈÇ¤Ï¥Ô¥å¥¢¤µºÝÎ©¤ÄÇò¤Î°áÁõ¡¢Áý´©¡õSPÈÇ¤Ï½é²Æ¤é¤·¤¤²«¿§¤Î°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤ÆÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¡¼¤¹¡ª¡×¤È¸µµ¤¤è¤¯¡¢ÁÇ´é¤Ë¥é¥Õ¤ÊÉþÁõ¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸½¤ì¤¿½Ð¸ý¡£¤½¤Î¤¢¤É¤±¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ï»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¡¢¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤ÏÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ò¼¡¡¹¤ÈÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡»£±Æ¤¬½ª¤ï¤ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÆþ¤ë¤È¡¢»þÀÞ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¾Ð¤¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¼ÁÌä¤Ë¤â¥Ë¥³¥Ë¥³¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö½Ð¸ý²Æ´õ¤¬º£¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¸ì¤ë¡£¡ÖºÇ¶á¡¢¼«Ê¬¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ä©Àï¤òÂ³¤±¤¿°ìÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»ï¤Ë¤ÏÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢Ý¯ºä46ÅÄÂ¼ÊÝÇµ¡¢Ä¹ßÀ¤Í¤ë¡¢ROIROM¤ÎËÜÂ¿ÂçÌ´¡õÉÍÀîÏ©¸Ê¤é¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£