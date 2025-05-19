µÈÂôÎ¼¡õ²£ÉÍÎ®À±¡¢¥«¥ó¥Ì¤Ç´¶ÎÞ¡Ö¤³¤Î¸÷·Ê¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤¡× ¡¡±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù6Ê¬´Ö¤Î¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖÂè78²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¡Ê5·î13Æü¡Á24Æü¡Ë¤Î¡Ö´ÆÆÄ½µ´Ö¡×¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡Ê6·î6Æü¸ø³«¡Ë¤Î¸ø¼°¾å±Ç¤¬¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö18Æü¸á¸å4»þ¤è¤ê¥¯¥í¥ï¥¼¥Ã¥È·à¾ì¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¼ç±é¤ÎµÈÂôÎ¼¡¢²£ÉÍÎ®À±¡¢¶¦±é¤ÎÅÏÊÕ¸¬¡¢¤½¤·¤ÆÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¾å±Ç¸å¤Ë¤ÏÌó6Ê¬´Ö¤Ë¤ª¤è¤ÖÇ®Îõ¤Ê¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£4¿Í¤ÎÌÜ¤Ë¤ÏÎÞ¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ø¹ñÊõ¡Ù¥Á¡¼¥à¸ø¼°¾å±ÇÁ°¸å¤Î¤½¤Î¤Û¤«¤Î¼Ì¿¿
¡¡¡Ö´ÆÆÄ½µ´Ö¡×¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¡¦¥ì¥¸»á¤Ï¡ÖÈ¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤ëÆüËÜ¿Í²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤ÎÈ¾À¸¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¥á¥í¥É¥é¥Þ¡£½Ð±é¼Ô¤Ï²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢1Ç¯È¾¤Î·Î¸Å¤ò½Å¤Í¤Æ¥ê¥¢¥ë¤ÊÉ½¸½¤ËÄ©¤ß¡¢Éý¹¤¤´ÑµÒ¤¬²ÎÉñ´ì¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜºî¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡Íû´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ü¥ó¥¸¥å¡¼¥ë¡ª¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ï¤³¤ì¤·¤«ÏÃ¤»¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤¿¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÎò»Ë¤¢¤ë±Ç²èº×¡¢°ÕµÁ¿¼¤¤¡Ø´ÆÆÄ½µ´Ö¡Ù¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢¿´¤«¤é¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤³¤Î¾ì¤Ë¡¢¸¥¿ÈÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿Èà¤é¡ÊµÈÂô¡¦²£ÉÍ¡Ë¤ÈÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·Ä¹¤¤±Ç²è¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¾ºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡µÈÂô¤â¡Ö¥Ü¥ó¥¸¥å¡¼¥ë¡ª¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢¡Ö±Ç²è¤Ë´Ø¤ï¤ë¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÆ´¤ì¤Î¾ì½ê¡¦¥«¥ó¥Ì¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¡¦²ÎÉñ´ì¤òÂêºà¤È¤·¤¿ºîÉÊ¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÈÎ®À±¤¬1Ç¯È¾¤«¤±¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ´°À®¤µ¤»¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡²£ÉÍ¤â¡Ö¥Ü¥ó¥¸¥å¡¼¥ë¡ª¡×¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢¡Ö¥«¥ó¥Ì¤ÎÃÏ¤ËÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤Ë´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¤ò°·¤Ã¤¿¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³§¤µ¤Þ¤Î¿´¤ËÆÏ¤¯¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤ÆÅÏÊÕ¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¡ÖËÜÆü¤³¤³¤ËÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢Æó¿Í¤Î¼ã¤ÇÐÍ¥¤ÎÅØÎÏ¤Î·ë¾½¡£Èà¤é¤Ë¿´¤«¤é·É°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£¾¯¤·Ä¹¤¤±Ç²è¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¾³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡4¿Í¤Ï²ñ¾ìÆâ¤Ç820¿Í¤Î´ÑµÒ¤È°ì½ï¤Ë´Õ¾Þ¡£¾å±Ç½ªÎ»¸å¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤È´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢²ÎÉñ´ì¤ÎÂç¸þ¤³¤¦¤µ¤Ê¤¬¤é¡ÖKIKUO¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢Ìó6Ê¬´Ö¤ËµÚ¤Ö¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Â³¤¤¤¿¡£µÈÂô¤È²£ÉÍ¤ÏÊú¤¹ç¤¤¡¢Íû´ÆÆÄ¤ÈÅÏÊÕ¤Ï¸Ç¤¯°®¼ê¡£4¿Í¤Ï¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ´ÑµÒ¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¾å±Ç¸å¤Î¼èºà¤Ç¡¢Íû´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ê¾å±Ç¤Î¡ËºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ç¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤Á¤ã¤ó¤È²æ¡¹¤¬¹þ¤á¤¿¤â¤Î¤¬¤¹¤Ù¤ÆÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¿¨¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Ì¤¨¤¬Íè¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÂô¤Ï¡Ö²æ¡¹¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤¿Ç®ÎÌ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤¹¤´¤¯¶»¤ËÍè¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶·ã¡£
¡¡²£ÉÍ¤Ï¡Ö´Ñ½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ÎÌÄ¤ê¤ä¤Þ¤Ê¤¤Çï¼ê¡¢¤¢¤Î¸÷·Ê¤Ï¤³¤ì¤«¤éÀè¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤ËÌò¼Ô¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¨¤ë½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£ÅÏÊÕ¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Ë´îµ×Íº¤¬´Ñ¤¿É÷·Ê¤òËÍ¤é¤ß¤ó¤Ê¤Ç´Ñ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡¢¤½¤ó¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤³¡Ê¶»¡Ë¤¬¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¸½ÃÏ¤Î´ÑµÒ¤ÎÈ¿±þ
¡¡¡Ö¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¯¤Æ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë±Ç²è¤Ç¤·¤¿¡£±ÇÁü¤âÈó¾ï¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¥·¡¼¥ó¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¸ì¤ê¤¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÂ³¤¤ò´Ñ¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡Ö¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»ä¤¬Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤Î±é½Ð¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿·¤·¤¤À¤³¦¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î´ÑÅÀ¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈ¯¸«¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ï²ÎÉñ´ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ï²ÎÉñ´ì¤ÈÆüËÜÊ¸²½¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¤¤¤¤È¯¸«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡¢Èþ¤·¤¤ÆüËÜÊ¸²½¤ÎÈ¯¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¤Î¤â¤Ä¥ê¥º¥à¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤â²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ç´Õ¾Þ¤·¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤3»þ´Ö¤ÎÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¡Ö¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£²ÎÉñ´ì¤ÎÀ¤³¦¤ÎÈ¯¸«¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤ÎËÁ¸±¤Ç¤¢¤ê¡¢Î¹¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÆüËÜÅª¤Ê¡ËÅÁÅý¤Èµ¬Î§¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»Â¿·¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤±Ç²è¤À¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉñÂæ¾å¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Àµ³Î¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î²áµî¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤ä¿´¾ð¡¢¤Þ¤¿²ÎÉñ´ì¤È¤¤¤¦ÅÁÅý¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤Ê¤¬¤é´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡Ö´ÆÆÄ½µ´Ö¡×¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¡¦¥ì¥¸»á¤Ï¡ÖÈ¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤ëÆüËÜ¿Í²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤ÎÈ¾À¸¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¥á¥í¥É¥é¥Þ¡£½Ð±é¼Ô¤Ï²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢1Ç¯È¾¤Î·Î¸Å¤ò½Å¤Í¤Æ¥ê¥¢¥ë¤ÊÉ½¸½¤ËÄ©¤ß¡¢Éý¹¤¤´ÑµÒ¤¬²ÎÉñ´ì¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜºî¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡Íû´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ü¥ó¥¸¥å¡¼¥ë¡ª¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ï¤³¤ì¤·¤«ÏÃ¤»¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤¿¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÎò»Ë¤¢¤ë±Ç²èº×¡¢°ÕµÁ¿¼¤¤¡Ø´ÆÆÄ½µ´Ö¡Ù¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢¿´¤«¤é¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤³¤Î¾ì¤Ë¡¢¸¥¿ÈÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿Èà¤é¡ÊµÈÂô¡¦²£ÉÍ¡Ë¤ÈÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·Ä¹¤¤±Ç²è¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¾ºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡µÈÂô¤â¡Ö¥Ü¥ó¥¸¥å¡¼¥ë¡ª¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢¡Ö±Ç²è¤Ë´Ø¤ï¤ë¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÆ´¤ì¤Î¾ì½ê¡¦¥«¥ó¥Ì¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¡¦²ÎÉñ´ì¤òÂêºà¤È¤·¤¿ºîÉÊ¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÈÎ®À±¤¬1Ç¯È¾¤«¤±¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ´°À®¤µ¤»¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡²£ÉÍ¤â¡Ö¥Ü¥ó¥¸¥å¡¼¥ë¡ª¡×¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢¡Ö¥«¥ó¥Ì¤ÎÃÏ¤ËÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤Ë´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¤ò°·¤Ã¤¿¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³§¤µ¤Þ¤Î¿´¤ËÆÏ¤¯¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤ÆÅÏÊÕ¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¡ÖËÜÆü¤³¤³¤ËÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢Æó¿Í¤Î¼ã¤ÇÐÍ¥¤ÎÅØÎÏ¤Î·ë¾½¡£Èà¤é¤Ë¿´¤«¤é·É°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£¾¯¤·Ä¹¤¤±Ç²è¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¾³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡4¿Í¤Ï²ñ¾ìÆâ¤Ç820¿Í¤Î´ÑµÒ¤È°ì½ï¤Ë´Õ¾Þ¡£¾å±Ç½ªÎ»¸å¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤È´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢²ÎÉñ´ì¤ÎÂç¸þ¤³¤¦¤µ¤Ê¤¬¤é¡ÖKIKUO¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢Ìó6Ê¬´Ö¤ËµÚ¤Ö¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Â³¤¤¤¿¡£µÈÂô¤È²£ÉÍ¤ÏÊú¤¹ç¤¤¡¢Íû´ÆÆÄ¤ÈÅÏÊÕ¤Ï¸Ç¤¯°®¼ê¡£4¿Í¤Ï¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ´ÑµÒ¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¾å±Ç¸å¤Î¼èºà¤Ç¡¢Íû´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ê¾å±Ç¤Î¡ËºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ç¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤Á¤ã¤ó¤È²æ¡¹¤¬¹þ¤á¤¿¤â¤Î¤¬¤¹¤Ù¤ÆÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¿¨¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Ì¤¨¤¬Íè¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÂô¤Ï¡Ö²æ¡¹¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤¿Ç®ÎÌ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤¹¤´¤¯¶»¤ËÍè¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶·ã¡£
¡¡²£ÉÍ¤Ï¡Ö´Ñ½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ÎÌÄ¤ê¤ä¤Þ¤Ê¤¤Çï¼ê¡¢¤¢¤Î¸÷·Ê¤Ï¤³¤ì¤«¤éÀè¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤ËÌò¼Ô¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¨¤ë½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£ÅÏÊÕ¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Ë´îµ×Íº¤¬´Ñ¤¿É÷·Ê¤òËÍ¤é¤ß¤ó¤Ê¤Ç´Ñ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡¢¤½¤ó¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤³¡Ê¶»¡Ë¤¬¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¸½ÃÏ¤Î´ÑµÒ¤ÎÈ¿±þ
¡¡¡Ö¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¯¤Æ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë±Ç²è¤Ç¤·¤¿¡£±ÇÁü¤âÈó¾ï¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¥·¡¼¥ó¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¸ì¤ê¤¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÂ³¤¤ò´Ñ¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡Ö¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»ä¤¬Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤Î±é½Ð¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿·¤·¤¤À¤³¦¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î´ÑÅÀ¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈ¯¸«¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ï²ÎÉñ´ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ï²ÎÉñ´ì¤ÈÆüËÜÊ¸²½¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¤¤¤¤È¯¸«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡¢Èþ¤·¤¤ÆüËÜÊ¸²½¤ÎÈ¯¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¤Î¤â¤Ä¥ê¥º¥à¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤â²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ç´Õ¾Þ¤·¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤3»þ´Ö¤ÎÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¡Ö¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£²ÎÉñ´ì¤ÎÀ¤³¦¤ÎÈ¯¸«¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤ÎËÁ¸±¤Ç¤¢¤ê¡¢Î¹¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÆüËÜÅª¤Ê¡ËÅÁÅý¤Èµ¬Î§¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»Â¿·¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤±Ç²è¤À¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉñÂæ¾å¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Àµ³Î¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î²áµî¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤ä¿´¾ð¡¢¤Þ¤¿²ÎÉñ´ì¤È¤¤¤¦ÅÁÅý¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤Ê¤¬¤é´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×