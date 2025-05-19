¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤Î¤ä¤êÄ¾¤·ÂçÅýÎÎÁª¡¢¿Æ£Å£ÕÇÉ¾¡Íø¡¡¶Ë±¦¸õÊä¤Ë½ªÈ×µÕÅ¾
By Luiza Ilie, Elizaveta Gladun
¡Î¥Ö¥«¥ì¥¹¥È¡¡£±£¸Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤Ç£±£¸Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂçÅýÎÎÁª¤Î·èÁªÅêÉ¼¤Ç¡¢¿Æ²¤½£Ï¢¹ç¡Ê£Å£Õ¡ËÇÉ¤ÇÃæÆ»¤Î¼óÅÔ¥Ö¥«¥ì¥¹¥È»ÔÄ¹¡¢¥Ë¥¯¥½¥ë¡¦¥À¥ó»á¡Ê£µ£µ¡Ë¤¬¶Ë±¦À¯ÅÞ¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¿ÍÅý°ìÆ±ÌÁ¤Î¥¸¥ç¥ë¥¸¥§¡¦¥·¥ß¥ª¥ó»á¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Û¤Ü½ªÎ»¤·¤¿¸ø¼°³«É¼·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥À¥ó»á¤ÎÆÀÉ¼Î¨¤Ï¤ª¤è¤½£µ£´¡ó¡¢¥·¥ß¥ª¥ó»á¤Ï£´£¶¡ó¡£ÅêÉ¼Î¨¤Ï¤³¤Î£²£µÇ¯´Ö¤ÇºÇ¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
£Å£Õ²ûµ¿ÇÉ¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±çÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤ò¾§¤¨¤Æ¤¤¿¥·¥ß¥ª¥ó»á¤ÏÅö½é¾¡Íø¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åÇÔËÌ¤òÇ§¤á¤¿¡£
º£²ó¤ÎÁªµó¤ÏºòÇ¯£±£±·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿ÂçÅýÎÎÁª¤Ç¡¢Ë¢Ë÷¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¶Ë±¦¤Î¿Æ¥í¥·¥¢ÇÉ¸õÊä¥¸¥ç¥ë¥¸¥§¥¹¥¯»á¤¬Í½ÁÛ³°¤Î¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¸å¡¢¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¾ðÊóµ¡´Ø¤¬¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ëÁªµó²ðÆþ¤Îµ¿¤¤¤ò»ØÅ¦¤·¡¢·ûË¡ºÛÈ½½ê¤¬Ìµ¸úÀë¸À¤·¤¿¤¿¤á¤ä¤êÄ¾¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¡£
£´Æü¤ÎÂè£±²óÅêÉ¼¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ê¤é¤Ã¤Æ¼«¹ñÂè°ì¼çµÁ¤ò·Ç¤²¡¢¥¸¥ç¥ë¥¸¥§¥¹¥¯»á¤Î¡Ö¸å·Ñ¼Ô¡×¤È¼«Ç§¤¹¤ë¥·¥ß¥ª¥ó»á¤¬£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤¿¤À·èÁªÅêÉ¼¤Ë¸þ¤±¤¿ÁªµóÀï¤Î½ªÈ×¤Ç¥À¥ó»á¤¬ÌÔÎõ¤Ê´¬¤ÊÖ¤·¤ò¸«¤»¤Æ·ÁÀªµÕÅ¾¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¥À¥ó»á¤ÏÁªµóÀï¤Ç¡¢±ø¿¦¤È¤ÎÂÐ·è¤ä¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç·ÑÂ³¡¢£Å£Õ²ÃÌÁ¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¾ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¥Ö¥«¥ì¥¹¥È¤Ç¤Ï£±£¸ÆüÌë¡¢¥À¥ó»á¤Î»Ù»ý¼Ô¤é¤¬¡Ö¥í¥·¥¢¤è¡¢Ëº¤ì¤ë¤Ê¡¢¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤Ï¤ªÁ°¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¾§ÏÂ¤·¤¿¡£
¡ã¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¡ÖÎò»ËÅª¾¡Íø¡×¤È½ËÊ¡¡ä
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÎò»ËÅª¾¡Íø¡×¤À¤È¤·¤Æ¥À¥ó»á¤ò½ËÊ¡¡£¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¡ÖÎÙ¹ñ¤Ç¤¢¤êÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤¬¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤À¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¥æ¡¼¥é¥·¥¢¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Î²¤½£Ã´Åö¥Þ¥Í¥¸¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥à¥¸¥¿¥Ð¡¦¥é¡¼¥Þ¥ó»á¤Ï¡¢¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤Ç¤Ï±¦ÇÉ¥Ý¥Ô¥å¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¡Ö£Í£Á£Ç£Á¡ÊÊÆ¹ñ¤òºÆ¤Ó°ÎÂç¤Ë¡Ë¡×±¿Æ°¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿À¯¼£²È¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿È¯¤¬Áªµó¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¡Ê²¤½£Æâ¤Î¡Ë¿Æ²¤½£ÇÉ¸õÊä¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¿´¶¯¤¤·ë²Ì¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£