¡ÖÉÔ»àÄ»¤Î¥¤¥áー¥¸¤É¤ª¤ê¡×10¥·ー¥º¥ó²á¤´¤·¤¿¥µ¥ó¥È¥êー¤òµî¤ëÆ£Ãæ¸¬Ìé ºÇ¤â¡È¥µ¥ó¥Ðー¥º¤é¤·¤µ¡É¤ò´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤È¤Ï
¡¡¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥¢¥¸¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥êー¥°ÃË»Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó2025¡ÊACL¡Ë¤Ï18Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë3°Ì·èÄêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥Ðー¥ºÂçºå¤Ï¥Õー¥éー¥É¡¦¥·ー¥ë¥¸¥ãー¥ó¡¦¥¤¥é¥Ë¥¢¥ó¡Ê¥¤¥é¥ó¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£3―0¡Ê25―15¡¢25―15¡¢25―18¡Ë¤Ç¾¡Íø¤·Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡¢2024-25¥·ー¥º¥ó¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ç¥¢¥¸¥¢¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¡¢À¤³¦¥¯¥é¥ÖÁª¼ê¸¢¤ËÄ©¤à¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥ó¥È¥êー¡£¤À¤¬½à·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¾å°Ì2¥Áー¥à¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÀ¤³¦¥¯¥é¥ÖÁª¼ê¸¢¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç²ñºÇ½ªÆü¤Î3°Ì·èÄêÀï¤ËÂÐ¤¹¤ë¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÀßÄê¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤ËÍÆ°×¤¤¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¤Î¤«¡£¥µ¥ó¥È¥êー¤ÎÆ£Ãæ¸¬Ìé¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¥Áー¥à¤Î°ì¿Í°ì¿Í¤¬¡¢100¡ó¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç3°Ì·èÄêÀï¤ËÎ×¤á¤¿¤«¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤â¤Á¤í¤óÆñ¤·¤¤Áª¼ê¤â¤¤¤¿¤Ï¤º¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥Áー¥à¤ÇÀï¤¦¤Î¤â¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¡£¤½¤ì¤ËÄ¹¤¤¥·ー¥º¥ó¤Ç¡¢²ñ¾ì¤äÇÛ¿®¤Ê¤É¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤â¡¢¤³¤Î»î¹ç¤¬ºÇ¸å¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡×
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ¥Áー¥à¤ÏSV¥êー¥°²¦¼Ô¤ÎÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¡¢¥·ー¥º¥óºÇ½ªÀï¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£3°ÌÉ½¾´¤ò½ª¤¨¤¿¤¢¤È¤Ë¤Ï¡¢¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ëÁª¼ê¤äº£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ëÌÌ¡¹¤¬Ãç´Ö¤«¤éÆ¹¾å¤²¤ò¤µ¤ì¤¿¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÆ£Ãæ¤â¡¢¤½¤Î°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈô¤Ö½Ö´Ö¡¢¾å¤²¤ë¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È²¼¼ê¤À¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÈô¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤Ä¤Ä¡¢ÆâÄêÁª¼ê»þÂå¤ò´Þ¤á¤Æ10¥·ー¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿¥µ¥ó¥È¥êー¤ÈÃç´Ö¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤¬Æ¹¾å¤²¤µ¤ì¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤È¤¢¤ê¤¨¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬º£²ó¡¢ÂàÃÄ¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤ÇÆ¹¾å¤²¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤Ï¥¤¥áー¥¸¤¬¤Ç¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ¹¾å¤²¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Á÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤â¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤ÏÂ³¤±¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï¤Þ¤¿¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£µ¨¤Ï¼ê½Ñ¤Î±Æ¶Á¤ä¡¢·ã¤·¤¤¥Áー¥àÆâ¶¥Áè¤òÁ°¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï·è¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÌ¾Ìç¥µ¥ó¥È¥êー¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ï¾ï¤Ë¥Áー¥à¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÆ£Ãæ¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢º£µ¨¤â¤Ã¤È¤â¡È¥µ¥ó¥Ðー¥º¤é¤·¤µ¡É¤ò´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤È¤Ï¡£
¡Ö¤É¤Î»î¹ç¤Ë¤â¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤è¤¯¤â¤ï¤ë¤¯¤â¥µ¥ó¥Ðー¥º¤é¤·¤µ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎGAME£±¤ÏµÏ¿¤Ë¤â¡¢¤½¤·¤Æµ²±¤Ë¤â»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£2¥»¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤«¤é¤ÎµÕÅ¾¤Ï¥µ¥ó¥Ðー¥º¤Î¶¯¤µ¡¢¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡£ÉÔ»àÄ»¤È¤¤¤¦¥Áー¥à¤Î¥¤¥áー¥¸¤É¤ª¤ê¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼¡¤ÎÀï¤¤¤¬¤Þ¤¿»Ï¤Þ¤ë¤½¤Î¤È¤¡¢Æ£Ãæ¤ÏÊÌ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢º£µ¨¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Á´³«¥×¥ìー¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤µ¤ËÉÔ»àÄ»¤Î¤´¤È¤¯¡£¤½¤ì¤¬¥µ¥ó¥È¥êー¤Ç¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¾Ú¤·¤Ë¤Ê¤ë¡£