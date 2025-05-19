¡É»à¿Í¤Î¶â»õ¡É¤«¤éºî¤é¤ì¤¿¶â²ô¤¬3¤Ä¤â¡Ä¥Ê¥Á¥¹ÅÞ¤Î´±Î½¤¬¥¢¥¦¥·¥å¥ô¥£¥Ã¥Ä¤ÇÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¡¢¶²¤í¤·¤¹¤®¤ë¥Û¥í¥³¡¼¥¹¥È¤Î¼ÂÂÖ
¿Í¼ïº¹ÊÌ¡¢·ÐºÑ³Êº¹¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÉÔÊ¿Åù¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤Ø¤Î¼Ò²ñÅªÀ©ºÛ¡Ä¡£
À¤³¦¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¡¢¥â¥é¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÀÁè¤¬²áÇ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö±ó¤¤¹ñ¤Î¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¡×¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤Ê¤¯Í¥¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÜÎ©¤Ä¿È¶á¤ÊÂ¾¼Ô¤ÏÅ°ÄìÅª¤ËÃ¡¤¡¢¥â¥é¥ë¤ËÈ¿¤¹¤ëÃøÌ¾¿Í¤ò¸·¤·¤¯È³¤¹¤ë»ä¤¿¤Á¡£
¤³¤ÎÊ¬ÃÇ¤¬¿Ê¤àÀ¤³¦¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÀµ¤·¤µ¡×¤È¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¤«¡©
¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥æ¥È¥ì¥Ò¥ÈÂç³Ø½Ú¶µ¼ø¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥ó¥Î¡¦¥¶¥¦¥¢¡¼¤¬¡¢Îò»Ë¡¢¿Ê²½À¸Êª³Ø¡¢Åý·×³Ø¤Ê¤É¤Î¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡ÖÁ±¤È°¡×¤ÎËÜ¼Á¤ò¤¢¤Ö¤ê¤À¤¹ÏÃÂêºî¡ØMORAL Á±°¤ÈÆ»ÆÁ¤Î¿ÍÎà»Ë¡Ù¡ÊÄ¹Ã«Àî·½Ìõ¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£Æ±½ñ¤è¤ê¡¢ÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡ØMORAL Á±°¤ÈÆ»ÆÁ¤Î¿ÍÎà»Ë¡Ù¡¡Ï¢ºÜÂè116²ó
¡ØÂç»´»ö¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¿Í´Ö¿´Íý¤Î¡ÖÇË²õÅª¤ÊÎÏ¡×¡Ä¿ÍÎà¤ÎÊ¿ÏÂ¤Î¤¿¤á¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡È¿´¹½¤¨¡É¤È¡ÈÀ©ÅÙ¡É¡Ù¤è¤êÂ³¤¯
¥Ê¥Á¥¹Ãæº´¤¬¸«¤¿¤â¤Î
¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ê¥Á¥¹ÅÞ¤Î¿Æ±ÒÂâÃæº´¤À¤Ã¤¿¥³¥ó¥é¡¼¥È¡¦¥â¥ë¥²¥ó¤Ï¡¢Ë¡³Ø¼Ô·óºÛÈ½´±¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥¤¥ÄÄë¹ñ¤Î¶¯À©¼ýÍÆ½ê¤Ë¤ª¤±¤ëÉåÇÔ¤Î°ìÁÝ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
1943Ç¯¤Î½©¡¢¤¢¤ë¾®Êñ¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤Æ¤â½Å¤¤¾®Êñ¤Ç¡¢°åÎÅÈÉ¤ÎÃ¯¤«¤¬¼«Ê¬¤ÎºÊ¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£È¢¤ò³«¤±¤ë¤È¶â²ô¤¬3¤ÄÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1¤Ä¤Ï¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤·ý2¤ÄÊ¬¡×¤ÎÂç¤¤µ¤Ç½ãÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢½Å¤µ¤Ï¿ô¥¥í¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï»õ¤Î¼£ÎÅÍÑ¤Î¶â¤Ç¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ë°ãË¡¤ËÍ¹Á÷¤µ¤ì¤¿¶â²ô¤Ï´ØÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë³°²ß¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¥â¥ë¥²¥ó»Ø´ø²¼¤Î´ØÀÇ¶É¤Ë²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¡£Åö»þ¤Ï¡¢¶¯À©Ï«Æ¯¼ýÍÆ½ê¤Ç»àË´¤·¤¿¿Í¡¹¤Î¶â»õ¤ò½¸¤á¤Æ¡¢Äë¹ñ¶ä¹Ô¤ØÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¶â²ô¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¥â¥ë¥²¥ó¤Ï¤³¤¦¹Í¤¨¤¿¡£
¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÇØ¶Ú¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤º¥¾¥Ã¤È¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢1¥¥í¤Î¶â¤Ï1000¥°¥é¥à¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ê¡Ä¡Ä¡Ë»õ¤ËµÍ¤á¤ë¶â¤Ï¿ô¥°¥é¥à¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£1000¥°¥é¥à¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿ôÀé¥°¥é¥à¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¿ôÀé¿Í¤¬»à¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»à¿Í¤Ë¶â»õ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åö»þ¤ÎÉÏ¤·¤¤»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î°ì°®¤ê¤Î¿Í¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¶â»õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬20¿Í¤Ë1¿Í¡¢50¿Í¤Ë1¿Í¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿100¿Í¤Ë1¿Í¤Ê¤É¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¤½¤Î¿ô¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¡¢²¡¼ý¤·¤¿Í¹ÊØÊª¤Ï2Ëü¡¢5Ëü¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï10Ëü¿ÍÊ¬¤Î»àÂÎ¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¡Ê¡Ä¡Ä¡Ë»ä¤Ï¤³¤Î²¡¼ý¤·¤¿¶â²ô¤òÃ±½ã¤Ë½èÍý¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¡£¾ÚµòÉÊ¤Ëµ¿¤¤¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡£ÈÈ¿Í¤òÂáÊá¤·¡¢µ¯ÁÊ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÌäÂê¤Ï²ò·è¤·¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤·¤«¤·¡¢º£ÀâÌÀ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨¤¬Éâ¤«¤ó¤À»ä¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¸½¾ì¤ò¸«¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¿Æ±ÒÂâÃæº´¤Î¥â¥ë¥²¥ó¤Ï¾®Êñ¤ÎÈ¯Á÷¸µ¤Ç¤¢¤ë¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÆîÉô¤Î¥ª¥·¥Õ¥£¥¨¥ó¥Á¥à¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÂ¼¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¥É¥¤¥Ä¸ì¤Ç¡Ö¥¢¥¦¥·¥å¥ô¥£¥Ã¥Ä¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾ì½ê¤À¡£¡ÖÀ¤³¦¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤Ê¤«¤Ç¡Ê¡Ä¡Ä¡ËºÇÂç¤Î¿Í´Ö½è·º¾ì¡×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤·¤¾ì½ê¤ò¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
Æ»ÆÁ¤Î¿ÊÊâ¤ò»ß¤á¤¿¥Û¥í¥³¡¼¥¹¥È
¤½¤ÎÂÎ¸³¤«¤é¤Î¿ôÇ¯´Ö¡¢¥â¥ë¥²¥ó¤ÏÉåÇÔËÐÌÇ¤ÎÌ¾¤Î¤â¤È¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂçÎÌ»¦¿Í¤ËÆâÂ¦¤«¤é»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¤ë¤«¡¢ºÇÄã¤Ç¤â»¦Ù¤¤Î¥Ú¡¼¥¹¤òÃÙ¤é¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Èà¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÀµµÁ¤ò¶¯¤¯¿®¤¸¤ë¼Ô¡×¤È¤ß¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£¤È¤Ï¸À¤¨¡¢¥â¥ë¥²¥ó¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥·¥ó¥É¥é¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÎÙ¿Í°¦¤«¤é¼«Ê¬¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤Ç¤â¿Í¤ÎÌ¿¤òµß¤ª¤¦¤È¤¹¤ë±ÑÍº¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿¦Ì³¤ËÃé¼Â¤Ê´±Î½¤È¤·¤Æ¡¢¶¯À©¼ýÍÆ½ê¤ÇÆ¯¤¯Æ±Î½¤¿¤Á¤¬¡¢¹ñ¤ËÆâ½ï¤Ç»äÊ¢¤òÈî¤ä¤¹¤Î¤òËÉ¤´¤¦¤È¤·¤¿¤À¤±¤À¡£°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á±¤âÄÄÉå¤Ê¤Î¤À¡£
¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´ü´Ö¡¢Æ»ÆÁ¤Î¿ÊÊâ¤Ï¥Û¥í¥³¡¼¥¹¥È¤ò¤â¤Ã¤Æ¤·¤Æ½ªßá¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¡£ÊÆ¹ñ¿ÍÅ¯³Ø¼Ô¤Î¥Þ¡¼¥µ¡¦¥Ì¥¹¥Ð¥¦¥à¤Ï¤³¤¦½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¿ÍÎà¤Ï¤è¤êÂç¤¤ÊÆ»ÆÁÅªÀ®²Ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀä¤¨¤º¿ÊÊâ¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦19À¤µª¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿´üÂÔ¤ò¼Î¤Æ¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£20À¤µª¤ÎÀïÁè¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÌÜÅªÏÀÅª´üÂÔ¤ò¾Ã¤·µî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ21À¤µª¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤òÉü³è¤µ¤»¤ëÍýÍ³¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡£
¥Û¥í¥³¡¼¥¹¥È¤¬ÂÑ¤¨¤¬¤¿¤¤Ê¸ÌÀÊø²õ¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ëµ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤µ¡¢µ¾À·¼Ô¤òÈÜÎô¤Êºö¤òÏ®¤·¤Æ¥¬¥¹¼¼¤ØÁ÷¤ê¹þ¤ó¤ÀÁÈ¿¥¤¬¼¨¤·¤¿¡¢°ìÊý¤Ç¤Ï¹çÍýÅª¡¦´±Î½Åª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Â¾Êý¤Ç¤Ï¶Ë¤á¤Æ¤ª¤¾¤Þ¤·¤¤À¼Á¡¢¤½¤·¤Æ¡¢·¼ÌØ¼çµÁ¡¢¥í¥Þ¥óÇÉ¡¢¥É¥¤¥Ä´ÑÇ°ÏÀ¡¢¥Õ¥é¥ó¥Ä¡¦¥·¥å¡¼¥Ù¥ë¥È¤È¥é¥¤¥Ê¡¼¡¦¥Þ¥ê¥¢¡¦¥ê¥ë¥±¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë¥É¥¤¥Ä¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤À¡£
Æ»ÆÁ¤ÏÊø²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
³Î¤«¤Ë¡¢¤½¤Î¤É¤ì¤â¤¬Íý²ò¤·¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦¤¬Æ»ÆÁÅª¤ËÊø²õ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¾Úµò¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¸¢ÎÏ¤ò¾¸°®¤·¡¢Å¨ÂÐ¤¹¤ë¾¯¿ôÇÉ¤òº¬Àä¤ä¤·¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¶§°¤ÊÈÈºá¼Ô¤Ï20À¤µª¤ÎÈ¯ÌÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¿¤«¤ì¾¯¤Ê¤«¤ì¡¢Îò»Ë¤Ç¤ÏÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤À¡£¤É¤Î¼Ò²ñ¤âÂçÎÌ»¦¿Í¤È¤¤¤¦ÌÑÁÛ¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿µ¬ÌÏ¤È¸úÎ¨¤Ç¼Â¹Ô¤·¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¥Û¥í¥³¡¼¥¹¥È¤¬¼¨¤¹¡¢²áµî¤ËÎã¤ò¸«¤Ê¤¤ÆÃ¼ìÀ¤Èµ¬ÌÏ¤Ï¡¢Æ»ÆÁ¤Î¿ÊÊâ¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤â¤·¡¢Æ»ÆÁ¤Î¿ÊÊâ¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬ÌµÃÎ¤«¤éÍè¤ë¤¿¤À¤ÎÌÑÁÛ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¥Û¥í¥³¡¼¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿Í¤Ï¤â¤Ã¤È°ã¤¦·Á¤ÇÈ¿±þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£À¤³¦¤Ï¤³¤Î½ÐÍè»ö¤ò°Õ¤Ë¤È¤á¤º¡¢¤ä¤ê²á¤´¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
³Î¤«¤Ë¡¢¤³¤ÎÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë»ÄµÔ¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ÂºÝ¤ÎÈ¿±þ¤â¡¢Â¿¤¯¤ÎÅÀ¤ÇÉÔÅ¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¡£¼ê¤ò¤³¤Þ¤Í¤¤¤¿¤ê¡¢ÃÙ¤¹¤®¤¿¤ê¡¢¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢°ì´ÓÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¡£¤À¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Â¿Âç¤Êµ¾À·¼Ô¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ê¥Á¥¹À¯¸¢¤ò¶îÃà¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁíÎÏ¤òµó¤²¤ÆÀï¤Ã¤¿¡£
·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¥Û¥í¥³¡¼¥¹¥È¤Î¾ì¹ç¡¢¼çÍ×¤Ê¹Ô°Ù¤Ï¶ËÈë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£18À¤µª¤Î¥Ñ¥êÃæ¿´Éô¤Ç¤Î»Â¼ó·º¤ä¡Ö¹ñÌ±¤ÎÍá¾ì¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ê¥ó¥È¶á¹Ù¤Î¥í¥ï¡¼¥ëÀî¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂçÎÌÅ®»à·º¤¬Âç½°¤ÎÌÌÁ°¤ÇÆüÃæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ê¥Á¥¹¤Î¥Ï¥¤¥ó¥ê¥Ò¡¦¥Ò¥à¥é¡¼¤Ï¥æ¥À¥ä¿Í¤ÎÀäÌÇ·×²è¤Î¤³¤È¤ò¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö·è¤·¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿¤³¤È¤â¡¢½ñ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤±É¸÷¤Î1¥Ú¡¼¥¸¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¡Ö¥Ý¥º¥Ê¥ó¤Î±éÀâ¡×¤ÇÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¤¸¤Ä¤ÏÇÏ¼¯ÇÏ¼¯¤·¤¯¤Æ¡ÖÃ¯¤â¿®¤¸¤Ê¤¤¡×!?¡Ä°Õ³°¤¹¤®¤ë¥×¥í¥Ð¥¬¥ó¥À¤Î¡ÖËÜÅö¤Î»ÅÁÈ¤ß¡×¤È¤Ï¡Ù¤ØÂ³¤¯
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¤¸¤Ä¤ÏÇÏ¼¯ÇÏ¼¯¤·¤¯¤Æ¡ÖÃ¯¤â¿®¤¸¤Ê¤¤¡×!?¡Ä°Õ³°¤¹¤®¤ë¥×¥í¥Ð¥¬¥ó¥À¤Î¡ÖËÜÅö¤Î»ÅÁÈ¤ß¡×¤È¤Ï