¡È·ã¤ä¤»¡É¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¡µð¿Í»þÂå¤Î¸åÇÚ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Ë¡Ö¤ï¤¡¡Á²û¤«¤·¤¤¡×¡Ö¿·Å·ÃÏ¤Ç³èÌö¡×
¡¡µð¿Í¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿¸µÌÚÂç²ð»á¡Ê53¡Ë¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£µð¿Í»þÂå¤Î¸åÇÚ¡È¥Ï¥ë¥È¥â¡É¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡¡º£Æü¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä»þÂå¤Î¸åÇÚ¡¡ÄÔÅìÎÑ·¯¡¡Ìîµå¼¤á¤Æ¤«¤é¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡¡Å¸¼¨²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç´ó¤é¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¸µµð¿Í¤ÎÄÔÅìÎÑ¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¾¦ÉÊ¤¬Çä¤êÀÚ¤ì¾õÂÖ¤Ç°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡¡Î®ÀÐ¤Ç¤¹¡¡¤Þ¤¿ÄÔ·¯¤È°ì½ï¤Ë¥¢¥Ñ¥ì¥ëÃç´Ö¤Î¿ÍÃ£¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿Í¤Ç¤¹¡¡¤â¤·ÎÉ¤«¤Ã¤¿³§ÍÍ¤â¤É¤¦¤¾´ó¤Ã¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¡´èÄ¥¤Ã¤Æ¥Ï¥ë¥È¥â¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö¤ï¤¡¡Á²û¤«¤·¤¤¡×¡Ö¿·Å·ÃÏ¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¡¸µÌÚ¤µ¤ó¤â¸åÇÚ¤µ¤ó¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤é¤·¤Æ¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡¡¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¢µ²±¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤ª¤ª¤Ã¸ÖÌî¹â¹»¤Ã¡©¡ª¡ª¤Ê¤Ä¤«¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸µÌÚ»á¤Ï¡¢Âçºå¡¦¾åµÜ¹â¤Ç¹Ã»Ò±à¤Ë3ÅÙ½Ð¾ì¤·¡¢ÎòÂå2°Ì¥¿¥¤¤ÎÄÌ»»6ËÜÎÝÂÇ¡£90Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Çµð¿ÍÆþÃÄ¡£Æâ³°Ìî¤ò¼é¤ê¡¢±£¤·µå¤ä¾õ¶·¤òÆÉ¤ó¤ÀÂÇ·â¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¤ÆÅö»þ¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¤¯¤»¼Ô¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£05Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï1205»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦262¡¢66ËÜÎÝÂÇ¡¢378ÂÇÅÀ¡£
¡¡°úÂà¸å¤Ï¡¢Ìîµå²òÀâ¼Ô¤ÎÂ¾¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£µð¿Í¤Ç¤Ï¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¡¢20Ç¯¤Ë¤Ï1·³¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æµð¿Í¤ÎÍ¥¾¡¤ò»Ù¤¨¤¿¡£