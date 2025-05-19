¡Ö¤É¤ó¤É¤óÂç¿Í¤Ó¤Æ¡Ä¡×IVE¡¦¥¤¥½¡¢Ëö¤Ã»Ò¤é¤·¤«¤é¤Ì¡ÈÀ®½Ï¥Ó¥¸¥å¡É¤Ë»ëÀþÅ£ÉÕ¤±¡ª¡ÚPHOTO¡Û
IVE¤Î¥¤¥½¤¬Ëö¤Ã»Ò¤é¤·¤«¤é¤Ì»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´é¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¥¤¥½¤Î¡Ö½÷¿À¥¹¥¿¥¤¥ë¡×
¥¤¥½¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¤¤é¤¤é¸÷¤ë¾®¤µ¤ÊÀ±¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢4·î29¡¦30Æü¤ËK¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡Ö2025 IVE FAN CONCERT IN JAPAN¡×¤ÎÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¼Ì¿¿¤Î¥¤¥½¤Ï¡¢¥á¥¤¥¯Ãæ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼«»£¤ê¤Ç¼ý¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥á¥¤¥¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤°µÅÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¸«¤ë¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢À©ÉþÉ÷¤Î°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥¤¥½¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ÎËö¤Ã»Ò¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËåºÎï¤Ê¤ÎÈ¿Â§¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ»à¤ó¤À¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¹¹¿·¤·¤¹¤®¤Æ¤ë¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óÂç¿Í¤Ó¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¤¥½¤¬½êÂ°¤¹¤ëIVE¤Ï¡¢5·î16Æü¤è¤ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¡ØIVE THE 1ST WORLD TOUR in CINEMA¡Ù¤ò¸ø³«Ãæ¤À¡£
¡þ¥¤¥½ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2007Ç¯2·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¾®³Ø¹»6Ç¯À¸¤Î»þ¡¢É´²ßÅ¹¤Ç¥¸¥å¡¼¥¹¤òÇã¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢½êÂ°»öÌ³½êSTARSHIP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÍý»ö¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¡£2021Ç¯12·î1Æü¡¢6¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×IVE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÌÀ¤ë¤¯¤¤¤¿¤º¤é¹¥¤¤ÊÀ³Ê¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¾Ð¤¤¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£