¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¿²¤é¤ì¤¿¤é¡×³¤¤¬¸«¤¨¤ë¥ê¥¾ー¥È¤Ç¡Ö»º¸å¥±¥¢¡×¥Û¥Æ¥ë¤ËÀßÃÖ¤Ï¸©Æâ½é¡¡¥·¥êー¥º¡Ú¤³¤É¤â¤Î¥ß¥é¥¤¡Û
»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥·¥êー¥º¡Ö¤³¤É¤â¤Î¥ß¥é¥¤¡×¤Ç¤¹¡£½Ð»º¸å¤Î¥Þ¥Þ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡Ö»º¸å¥±¥¢¡×¤Î»ÜÀß¤¬¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ë¿·¤¿¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½Ð»º¤ò½ª¤¨¡¢µÙ¤à´Ö¤â¤Ê¤¯»Ï¤Þ¤ë°é»ù¤ÎÆü¡¹¡¢¥Þ¥Þ¤Ë´ó¤êÅº¤¦»Ò°é¤Æ¤Î¥ß¥é¥¤¤Ç¤¹¡£
¢£¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ëー
¡Ö3¡¢2¡¢1¡¢¥«¥Ã¥È¡£¡×
Ê¡²¬»ÔÅì¶è¤Î¡Ö¥¶¡¦¥ë¥¤¥¬¥ó¥º.¥¹¥Ñ¡õ¥ê¥¾ー¥È¡×¡£¿·¤¿¤Ê»º¸å¥±¥¢»ÜÀß¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ëー¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÁáÂ®¡¢3ÁÈ¤Î¿Æ»Ò¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÍøÍÑ¼Ô
¡Ö¿çÌ²ÉÔÂ¤Ç¡¢¤¤Ä¤¤»þ¤Ë¿²¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¤«µã¤»ß¤Þ¤Ê¤¤¤È¤«¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤éµÙ¤ß¤Ê¤¯¤ªÀ¤ÏÃ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡£¤º¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¤ç¤¦¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¿²¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
ÅþÃå¤¹¤ë¤È¤¹¤°¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÏÊÌ¤ÎÉô²°¤Ø¡£1Çñ2Æü¡¢¥Þ¥Þ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ½õ»º»Õ¤Î¤â¤È¤Ç²á¤´¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¤ÏÀ¸¸å4¤«·î¤Þ¤Ç¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò°é¤Æ¤ëÊì¿Æ¤Ç¡¢ÉéÃ´³Û¤Ï6000±ß¤Ç¤¹¡£
µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¤Ò¤È¤ê»þ´Ö¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬¤Þ¤º¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥é¥ó¥Á¤Ç¤¹¡£¾Æ¤¤¿¤Æ¤Î¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¤Ê¤É¡¢¥Û¥Æ¥ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÎÁÍý¤ò¥Ö¥å¥Ã¥Õ¥§·Á¼°¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÍøÍÑ¼Ô
¡Ö¥µー¥â¥ó¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£¡×
¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÊÉáÃÊ¤Ï¡Ë»ä¤¬ºî¤Ã¤Æ¤µ¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡×
¥é¥ó¥Á¤ò½ª¤¨¤ë¤È¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤Ë¡£Áë¤«¤é¤ÏÀÄ¤¤³¤¤¬¸«¤¨¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¥ê¥¾ー¥Èµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¤Ë»º¸å¥±¥¢»ÜÀß¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡Ö¼õ¤±»®ÉÔÂ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ÜÀß¤òÀßÃÖ¤·¤¿Ê¡²¬»ÔÅì¶è¤Ë¤¢¤ë¿¿ÅÄ»ºÉØ¿Í²ÊËã¿ì²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¶õ¤¥Ù¥Ã¥É¤ò³èÍÑ¤·¤Æ»º¸å¥±¥¢¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿¿ÅÄ»ºÉØ¿Í²ÊËã¿ì²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¦Ê¿Àî½ÓÉ× Íý»öÄ¹
¡Ö¼ûÍ×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶¡µë¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤³¤Î»þ¤Ë»º¸å¥±¥¢¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¡¢¼ÑµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¶ì¤·¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤¹¤°¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
Îã¤¨¤Ð¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ë»º¸å¥±¥¢¤Ë»È¤¨¤ë¶õ¤¥Ù¥Ã¥É¤¬3ÏÈ¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢µÞ¤Ê½Ð»º¤Ê¤É¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤¬Ëä¤Þ¤ì¤Ð¡¢Ä¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍøÍÑ¤òÃÇ¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Î¼Â¤Ë»º¸å¥±¥¢¤¬Äó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ê¬¡¢²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬°ÂÁ´¤Î³ÎÊÝ¤Ç¤¹¡£
¢£½õ»º»Õ
¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÊÊ¤Ç¿²ÊÖ¤ê¤·¤½¤¦¡¢³Î¤«¤Ë¤·¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢¼ê¤ò¤·¤ã¤Ö¤ëÊÊ¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤ì¤Ï¤ä¤á¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦Æ°ºî¤Ï¤·¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡£¡×
½õ»º»Õ¤¿¤Á¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÊÊ¤ä¥ß¥ë¥¯¤ÎÎÌ¤Ê¤ÉÉáÃÊ¤ÎÍÍ»Ò¤òÃúÇ«¤ËÊ¹¤¼è¤ê¡¢24»þ´ÖÂÎÀ©¤Ç¥±¥¢¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£½õ»º»Õ
¡Ö·îÎð¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ó¤ÎºÂ¤ê¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¡£¥Þ¥Þ¤¬°Â¿´¤·¤ÆÍÂ¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Ç¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
°é»ù¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¥Þ¥Þ¤Ë´ó¤êÅº¤¦»º¸å¥±¥¢¤¬ÉÁ¤¯¥ß¥é¥¤¤È¤Ï¡£
¢£Ê¿Àî Íý»öÄ¹
¡Ö»Ò°é¤Æ¤ò³Ú¤·¤¯¾Ð´é¤Ç¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¾Ð´é¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤Ç¡¢»º¸å¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Âç¤¤ÊÎØ¤¬¡¢»º¸å¥±¥¢»ö¶È¤òÃæ¿´¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¡×
¢¨FBSÊ¡²¬ÊüÁ÷¤á¤ó¤¿¤¤¥ï¥¤¥É2025Ç¯5·î15Æü¸á¸å5»þ¤¹¤®ÊüÁ÷