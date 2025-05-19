¥â¡¼¥ê¥¹¡¦¥é¥ô¥§¥ëÀ¸ÃÂ150Ç¯µÇ°¡Ä¡Ö¥Ô¥¢¥ÎÆÈÁÕ¶ÊÁ´¶Ê±éÁÕ¡×¤ËÄ©¤à¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤¬¸ì¤ë¥é¥ô¥§¥ë¤Î¡ÖÌÌÇò¤µ¡×
¥â¡¼¥ê¥¹¡¦¥é¥ô¥§¥ë¤ÎÀ¸ÃÂ150Ç¯¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¡¢¥í¥·¥¢¥Ô¥¢¥Ë¥º¥à¤ÎÅÁÅý¤ò°ú¤·Ñ¤°½÷À¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¢¥¤¥ê¡¼¥Ê¡¦¥á¥¸¥å¡¼¥¨¥ï¤¬¥é¥ô¥§¥ë¤Î¥Ô¥¢¥ÎÆÈÁÕ¶Ê¤ÎÁ´¶Ê±éÁÕ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡Ö¥â¡¼¥ê¥¹¡¦¥é¥ô¥§¥ë¤ÎÀ¸ÃÂ150Ç¯ ¥Ô¥¢¥ÎÆÈÁÕºîÉÊÁ´¶Ê±éÁÕ²ñ¡ÊÁ´2²ó¡Ë¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥ª¡¼¥ë¡¦¥é¥ô¥§¥ë¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï½é¤á¤Æ¡×¤È¸À¤¦¥¤¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤³¤ì¤Þ¤Ç¥é¥ô¥§¥ë¤òÃÆ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤â¤½¤âÈà¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Êºî¶Ê²È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ø¥Ô¥¢¥Î¤ÎÌ¾¶Ê Ä°¤¤É¤³¤í ÃÆ¤¤É¤³¤í¡Ù¡Ø¥·¥ç¥Ñ¥ó¤ÎÌ¾¶Ê ¥Ô¥¢¥Î¤ÎÌ¾¶Ê Ä°¤¤É¤³¤í ÃÆ¤¤É¤³¤í2¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ê¡¼¥Ê¤¬¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÃæ¤«¤éÆÃÊÌ¤Ê¶Ê¤òµó¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¥é¥ô¥§¥ë¤ÎÀ¤³¦¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£¡ÚÁ°ÊÔ¡Û
¥â¡¼¥ê¥¹¡¦¥é¥ô¥§¥ë¤ÎÀ¸ÃÂ150Ç¯
º£Ç¯¤Ï¥â¡¼¥ê¥¹¡¦¥é¥ô¥§¥ë¤ÎÀ¸ÃÂ150Ç¯¡£¥é¥ô¥§¥ë¤Î¥Ô¥¢¥ÎÆÈÁÕ¶Ê¤ÎÁ´¶Ê±éÁÕ¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¥ª¡¼¥ë¡¦¥é¥ô¥§¥ë¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥é¥ô¥§¥ë¤òÃÆ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤¬±ó¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÍýÍ³¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÀµÄ¾¡¢¥é¥ô¥§¥ë¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯Åª¤Ê¤³¤È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°ÕÌ£¤ÇÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤ÊÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¼ê¤ò¼å¤¤»Ø¡Ê4¡¢5¡Ë¤È½Å¤¤»Ø¡Ê1¡¢2¡¢3¡Ë¤ÎÆó¤Ä¤ËÂç¤¤¯Ê¬¤±¤¿¤È¤¡¢Îã¤¨¤Ð¥·¥ç¥Ñ¥ó¤Ï4¤È5¤Î»Ø¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤¤¤Á¤Ð¤ó¼å¤¤»Ø¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¶¯¤¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±Åª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¥é¥ô¥§¥ë¤Ï½Å¤¤»Ø¤Î1¡¢2¡¢3¤Ë¤¹¤´¤¯»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£»Ø¤Î»È¤¤Êý¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯µÕ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ÀµÄ¾¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Ç¤ä¤á¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±ºî¶Ê²È¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥ô¥§¥ë¼«¿È¤ÎÈ¯ÁÛ¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼Åª¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤Ã¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò·ë¶É¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤À¤ó¤À¤ó¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¿Æ¤·¤ß¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥ô¥§¥ë¤ÏÎä¤¿¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
°ìÈÌÅª¤Ë¥é¥ô¥§¥ë¤Ë¤ÏÎä¤¿¤¤¿Í¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¬¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢ºîÉÊ¤â¤¹¤ß¤º¤ß¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Ì¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µÕ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¥É¥í¥É¥í¤·¤¿¿Í´Ö¤¯¤µ¤µ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£ËÜ¿Í¤â¡¢¼ÂÀ¸³è¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê´¶¾ð¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²»³Ú¤Ë¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´¶¾ð¤òºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ì¤Ä¡¢ÀäÂÐ¤Ë¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢Îä¤¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
ÉáÄÌ¡¢·Ý½Ñ²È¤Ï¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤ÊÉôÊ¬¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆË¤«¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¥é¥ô¥§¥ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âË¤«¤Ê¤¿¤á¤Ë¡¢µÕ¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤½¤ì¤ò±£¤¹¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡¢¤¤¤Þ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ÚÉè¤â¡¢Îä¤¿¤¤¡¢¿ô³ØÅª¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Á´Éô¡¢·×»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â»Ø¼¨¤ò¤è¤¯ÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¸«¤¨¤Æ¤¯¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð°Õ³°¤Ê¤³¤È¤Ë³ÚÉè¤Î»Ø¼¨¤Ëtrès expressif¤Î¤è¤¦¤Ëtrès ¡Ê¤È¤Æ¤â¡Ë¤Ð¤«¤ê½ñ¤¯¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿¤³¤³¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´¶¾ð¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢»Ø¼¨¤Ïtrès expressif¡Ê¤È¤Æ¤âÉ½¾ðË¤«¤Ë¡Ë ¡£Ì·½â¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤Ç¤â¤½¤³¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºîÉÊ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¶À¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥é¥ô¥§¥ë¼«¿È¤â¡Ö¶À¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¡¢¾ï¤Ë¶À¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ò¤È¤Ë¤Ï¤½¤Î±Ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¤Û¤¦¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í×¤¹¤ë¤ËÁÇÄ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤Ö¤ó¤¹¤´¤¯¸ÉÆÈ¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¹¤´¤¯´¶À¤¬Ë¤«¤ÇÁ¡ºÙ¤Ê¿Í¡£¤½¤·¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢»Ò¤É¤â¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤ª¤â¤Á¤ã¤¬Âç¹¥¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤â¤¢¤ó¤Þ¤ê¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÝÄ§Åª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
¤Ç¤¹¤«¤é¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¡Ö±£¤¹¿Í¡×¡£¼«Ê¬¤Î»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤Ò¤È¤Ë¸«¤»¤Ê¤¤¡£¤³¤ó¤Ê¾ÝÄ§Åª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¥é¥ô¥§¥ë¤Î²È¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢»Å»ö¾ì¤Ë¤Ï¥Ô¥¢¥Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢³ÚÉè¤â¡¢³ÚÉè¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¾Ã¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤â°ìÀÚÃÖ¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£Í§¿Í¡¦ÃÎ¿Í¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¿Í¤¬Íè¤ë¤È¤¤Ï¤¤¤Ä¤â¡¢»Å»ö¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Þ¤ÇÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤¿ºî¶Ê²È¤Ï¤Û¤«¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
20À¤µª¤Î»þÂå¤¬¿Ê¤à¤Û¤É¡¢Æ¬¤Çºî¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸½Âå¤ÎºîÉÊ¤âÆ¬¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¶¯¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥ô¥§¥ë¤Ï¤½¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Î°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Îã¤¨¤Ð¥É¥Ó¥å¥Ã¥·¡¼¤Ïºî¶Ê²È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤¬²»¤½¤Î¤â¤Î¡¢¶Á¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤è¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ÎÏÂ²»¤Î¶Á¤¤Ç¤¹¡£°ìÊý¥é¥ô¥§¥ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¤¸¤á¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤¢¤ë¡£ÏÂ²»ºî¤ê¤òÆ¬¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¤Ç¤â¥É¥Ó¥å¥Ã¥·¡¼¤Ï¥é¥ô¥§¥ë¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ø¹â²í¤Ç´¶½ýÅª¤Ê¥ï¥ë¥Ä¡Ù¤ò¤¹¤´¤¯Ë«¤á¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Û¤ÉÁ¡ºÙ¤Ê¼ª¤ò»ý¤Ã¤¿ºî¶Ê²È¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¡¢Âç»ö¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥ô¥§¥ë¤Î²»³Ú¤Ë¤ÏÊÛ¾ÚË¡Åª¤ÊÂÐÎ©¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯Åª¤ÊÉôÊ¬¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£¥½¥Ê¥¿·Á¼°¤Ï·ë¹½¹¥¤¤Ç¡¢¡Ø¿å¤Îµº¤ì¡Ù¤Ê¤É¥½¥Ê¥¿·Ï¤Î¤â¤Î¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥Æ¡¼¥Þ¤È¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê¹â¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âµÕ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤¬ÆÈÆÃ¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤È°ì¤ÄÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥Ü¥ì¥í¡Ù¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Îã¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë¹½¡¢¶Ê¤ÎÂ©¤¬Ä¹¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤Ï¤à¤·¤íÂ©¤¬Ã»¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡£¿¦¿ÍÅª¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¹¥¤¥¹¤Î»þ·×¿¦¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤ÉºÙ¤«¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯Â©¤¬Ä¹¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡ØÌë¤Î¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¡Ù¤Î¡Ö¥¹¥«¥ë¥Ü¡×¤Ï¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤òºî¤ë¤Î¤Ë¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Ä¹¤¤¥¯¥ì¥Ã¥·¥§¥ó¥É¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥Ü¥ì¥í¡Ù¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ø¥¯¡¼¥×¥é¥ó¤ÎÊè¡Ù¤Î¥È¥Ã¥«¡¼¥¿¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤°¤ï¡¼¤Ã¡ª¡×¤ÈºÇ¸å¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤æ¤¯¡£¤¿¤À¤·¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¶½Ê³¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î¶½Ê³¤Î¤Ê¤«¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¿Í´ÖÅª¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤à¤·¤í¡ÖÈó¿Í´ÖÅª¡×¤ÊÀ¤³¦¡£
¤¢¤È¥é¥ô¥§¥ë¤Ë¤Ï¡¢¿å¤Ë´Ø·¸¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ø¿å¤Îµº¤ì¡Ù¤È¤«¡ØÌë¤Î¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¡Ù¤Î¡Ö¥ª¥ó¥Ç¥£¡¼¥Ì¡×¤È¤«¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Å¥¿å¤ß¤¿¤¤¤Ê¿å¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¹¤Ù¤ÆÆ©ÌÀ¡£¥é¥ô¥§¥ë¤Î¿å¤Ë¤Ï¤É¤ì¤À¤±À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÆ©ÌÀ´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¥é¥ô¥§¥ë¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¡Ö¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤ÎËâ½Ñ»Õ¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ô¥¢¥Î¤È¤¤¤¦³Ú´ï¤â¥é¥ô¥§¥ë¤Ë¤ÏÂç»ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æó¤Ä¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤Ï¡¢¥Ô¥¢¥Î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¥ê¥¹¥ÈÅª¤ÊÅÁÅý¤Ç¤¹¡£¥Ô¥¢¥Î¶Ê¤¬¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Ã¤Ý¤¯Ä°¤³¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¸µ¤Ï¥Ô¥¢¥Î¶Ê¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¸µ¤Ë¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Î¶Ê¤Ëºî¤êÄ¾¤·¤¿ºîÉÊ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡£
ÌÜ¤ÎÆ¯¤¤¬¶¯¤¤ºî¶Ê²È
·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¥é¥ô¥§¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤¬Âç»ö¤Ç¡¢²»¿§¤Ï¥Ô¥¢¥Î¤Ç¤â¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Ç¤â¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡¦¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥Ô¥¢¥Î¶Ê¤Ï¤¢¤Þ¤êÄ°¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¤Ï¡¢¥é¥ô¥§¥ë¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¶Ê¤Ï¹¥¤¤À¤±¤É¥Ô¥¢¥Î¶Ê¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿µÕ¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¯¿Í¤Ï¡¢Æ±¤¸¶Ê¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥éÈÇ¤Î¥¹¥³¥¢¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï¤½¤ì¤â¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡¦¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥é¥ô¥§¥ë¤Ï¤Þ¤º¥Ô¥¢¥Î¤Îºî¶Ê²È¤À¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤â´Þ¤á¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ô¥¢¥Î¶Ê¤ò¥é¥ô¥§¥ë¼«¿È¤¬¤»¤Ã¤«¤¯¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÃÎ¤é¤º¤ËÃÆ¤¯¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥éÈÇ¤âÃÎ¤ë¤È¶Ê¤¬Á´Á³°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¥³¥ë¥È¡¼¤â¡¢¡Ø¸ÅÉ÷¤Ê¥á¥Ì¥¨¥Ã¥È¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¯¿Í¤Ï¤³¤Î¶Ê¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÀäÂÐ¤ËÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¥é¥ô¥§¥ë¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Î¥¹¥³¥¢¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤Ã¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¡×¡¢¤È¤½¤ì¤¬¤è¤ê¤è¤¯¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¡¢ÌÜ¤ÎÆ¯¤¤¬¶¯¤¤ºî¶Ê²È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Çò¤¤¸°È×¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¥Ý¥ó¤È¹õ¸°Æþ¤ì¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤Ú¤ó¤Ë¹õ¤¤¸°È×¤ò»°¤Ä¡¢¤ï¤¶¤ÈÂ¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Â¾¤Îºî¶Ê²È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬ÁÕ¼Ô¤ò¾å¤«¤é¸«¤¿¤ê¡¢¥«¥á¥é¤Ç¾å¤«¤é»£¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¸°È×¤Î¿§¤¬¤Ä¤®¤Ä¤®¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬¸«¤¿ÌÜ¤È¤·¤ÆÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
»ä¤Ï³ÚÉè¤ò¸«¤Ê¤¬¤é±éÁÕ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢°ÅÉè¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¥é¥ô¥§¥ë¤ÎºîÉÊ¤òÃÆ¤¯¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¼ê¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¤Î¼ê¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÃÆ¤¯¡¢¤½¤Î³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤ëºî¶Ê²È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍ·¤Ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ö
¥é¥ô¥§¥ë¡¦¥Ô¥¢¥ÎÆÈÁÕ¶ÊÁ´¶Ê±éÁÕ¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÁ´£²²ó¡Ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
2025Ç¯6·î7Æü¡ÊÅÚ¡ËÁêÌÏ¸Ð¸òÎ®¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÂè1²ó¡Ë
https://sagamiko-kouryu.jp/event/1351/
2025Ç¯6·î27Æü¡Ê¶â¡ËµþÅÔ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¡ÊÂè1²ó¡Ë https://www.kyotoconcerthall.org/calendar/?y=2025&m=6#key26123
2025Ç¯7·î13Æü¡ÊÆü¡Ë½¡¼¡¥Û¡¼¥ë¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë¡ÊÂè1²ó¡Ë https://munetsuguhall.com/performance/general/entry-3974.html
2025Ç¯10·î18Æü¡ÊÅÚ¡ËÁêÌÏ¸Ð¸òÎ®¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÂè2²ó¡Ë
2025Ç¯11·î28Æü¡Ê¶â¡ËµþÅÔ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¡ÊÂè2²ó¡Ë https://www.kyotoconcerthall.org/calendar/?y=2025&m=11#key26124
2025Ç¯12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë½¡¼¡¥Û¡¼¥ë¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë¡ÊÂè2²ó¡Ë https://munetsuguhall.com/performance/general/entry-3975.html
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¡Ö¿Í´Ö¤òÄ¶¤¨¤¿À¤³¦¤«¤â¡×¡Ä¡Ö¥ª¡¼¥ë¡¦¥é¥ô¥§¥ë¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ËÄ©¤à¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤¬¸ì¤ë¥é¥ô¥§¥ë¤Î¡ÖÊ£»¨¤ÊÌ¥ÎÏ¡×