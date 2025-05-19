¤¨¤Ê¤³¡¡¥â¥ó¥Ï¥ó¥ï¥¤¥ë¥º¡¦¥é¥Ð¥éÁõÈ÷¥³¥¹ÈäÏª¤Ë¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡×¡Ö¥â¥ó¥Ï¥ó¹¥¤¤Ë¤Ï´®¤é¤Ê¤¤ÁõÈ÷¡×
¡¡¿Íµ¤¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¨¤Ê¤³¡Ê32¡Ë¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥ï¥¤¥ë¥º¡×¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥ï¥¤¥ë¥º¡¡/¡¡¥é¥Ð¥éÁõÈ÷¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥é¥Ð¥é¥Ð¥ê¥ÊÁõÈ÷¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡¡¤µ¤¹¤¬¤Î¤¨¤Ê¤³¤ê¤ó¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤¤Í¡ª»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¥â¥ó¥Ï¥ó¹¥¤¤Ë¤Ï´®¤é¤Ê¤¤ÁõÈ÷¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¨¤Ê¤³¤Î¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ï¡¢¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë54¡¢¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤ÏB86¡¦W59¡¦H85¡£·ì±Õ·¿A¡£¼ñÌ£¤Ï¥³¥¹¥×¥ì¡¢¥«¥é¥ª¥±¡¢¥¢¥Ë¥á´Ñ¾Þ¡¢²»¥²¡¼¡£