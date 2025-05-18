¡Ö·Ü¤à¤ÍÆù¡×¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤¥á¥ê¥Ã¥È! ¡ÖÈèÏ«²óÉü¡×¡ÖÏ·²½ÂÐºö¡×¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¤Ê¤³¤È¤Ï¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«?
²Á³Ê¤¬¼êº¢¤Ç²È·×¤ÎÌ£Êý¤Ë¤Ê¤ë¿©ºà¡¢·Ü¤à¤ÍÆù¡£¡Ö·Ü¤à¤ÍÆù¤ÏÂÎ¤ËÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ó¤Ê¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¡Ö´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡×¤ÎÀÐËÜ¤µ¤ó¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¢ä¡Ö·Ü¤à¤ÍÆù¤¬ÂÎ¤ËÎÉ¤¤ÍýÍ³¡×¤ò´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤¬²òÀâ ¤É¤ó¤Ê·ò¹¯¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤«
ÊÔ½¸Éô
·Ü¤à¤ÍÆù¤Î¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±ÉÍÜ¤¬ÂÎ¤ËÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÀÐËÜ¤µ¤ó
·Ü¤à¤ÍÆù¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬ËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ü¤à¤ÍÆù100g¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼ÁÎÌ¤Ï21.3g¤Ç¤¹¡£ÆÚ¥íー¥¹Æù100g¤Ë¤Ï19.3g¡¢µí¤â¤âÆù100g¤Ë¤Ï19.5g¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸ÆùÎà¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤â·Ü¤à¤ÍÆù¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼ÁÎÌ¤ÏÂ¿¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£·Ü¤à¤ÍÆù¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB·²¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óK¤È¤¤¤Ã¤¿±ÉÍÜÁÇ¤¬ËÉÙ¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
·Ü¤à¤ÍÆù¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ï¡¢ÂÎ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÀÐËÜ¤µ¤ó
¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ÏÂÎ¤ÎÈéÉæ¤äÈ±¡¢¶ÚÆù¡¢ÆâÂ¡¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤ë½ÅÍ×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤ÎÃæ¤Î²½³ØÈ¿±þ¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¤¹¤ë¹ÚÁÇ¤ä¡¢ÉÂ¸¶ÂÎ¤ä¥¦¥¤¥ë¥¹¤«¤éÂÎ¤ò¼é¤ëÌÈ±ÖºÙË¦¤â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤«¤éºî¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢À¸Ì¿¤Î°Ý»ý¤Ë·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢·Ü¤à¤ÍÆù¤Ë¤Ï¥¤¥ß¥À¥¾ー¥ë¥¸¥Ú¥×¥Á¥É¤È¤¤¤¦¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈèÏ«²óÉü¸ú²Ì¤äÏ·²½ÍÞÀ©ºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¥¤¥ß¥À¥¾ー¥ë¥¸¥Ú¥×¥Á¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀÐËÜ¤µ¤ó
¥¤¥ß¥À¥¾ー¥ë¥¸¥Ú¥×¥Á¥É¤È¤Ï¡¢ÅÏ¤êÄ»¤¬Ä¹µ÷Î¥¤ò²¿Æü´Ö¤âÈô¤ÓÂ³¤±¤é¤ì¤ë¥Ñ¥ïー¤Î¸»¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢·Ü¤à¤ÍÆù¤ËÆÃÄ§Åª¤ÊÀ®Ê¬¤Ç¤¹¡£¥¤¥ß¥À¥¾ー¥ë¥¸¥Ú¥×¥Á¥É¤Ë¤Ï¹³»À²½ºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÈèÏ«¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë³èÀ»ÀÁÇ¤Î¥À¥áー¥¸¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢ÈèÏ«¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¸«¹þ¤á¤Þ¤¹¡£¹³»À²½ºîÍÑ¤Ë¤è¤êÏ·²½¤òÍÞÀ©¤·¤ÆÂÎ¤ò¼ã¡¹¤·¤¯ÊÝ¤Ã¤¿¤ê¡¢Ç¢»ÀÃÍ¤ò²¼¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´Æ½¤´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡§
ÀÐËÜ ¤á¤°¤ß¡Ê´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡Ë
¹ñÎ©Âç³ØÊ¸³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢°ìÈÌ´ë¶È¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ±ÉÍÜ»ÎÀìÌç³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¡¢±ÉÍÜ»Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÉÂ±¡µë¿©¡¢¿©ÉÊ¥áー¥«ー¤ÎÉÊ¼Á´ÉÍý¡¢ÊÝ°é±à±ÉÍÜ»Î¤ò·Ð¸³¤·¤Æ2022Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£¿©¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¥ì¥·¥Ô¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤Û¤«¡¢±ÉÍÜ¡¦·ò¹¯Ê¬Ìî¤Îµ»ö¼¹É®¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°Ãæ¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤ÏMedical DOC¤Ë¤Æ¡Ú¡Ö·Ü¤à¤ÍÆù¤¬ÂÎ¤ËÎÉ¤¤ÍýÍ³¡×¤ò´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤¬²òÀâ ¤É¤ó¤Ê·ò¹¯¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡Û¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÍÆ¤Ï¤½¤Î¼èºà»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£