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Tech workers are leaving notes in robot taxis seeking workers and lovers - The Washington Post
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Only on a Waymo in SF pic.twitter.com/l2J6XGddXb— Christina (@christinazgr) April 7, 2025
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