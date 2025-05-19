¹áÀî¿¿»Ê¤Î¥Þ¥óU¹Ô¤¤Ï¡Ö´ñÀ×¤À¤Ã¤¿¡×¡¡ÆüËÜ¢ª²¤½£°ÜÀÒ¡ÄÀ®¸ùÎã¤Ë¤Ï¡Ö´í¸±À¤¬¤¢¤ë¡×
²¬ºê¿µ»Ê¤¬¸ì¤ë¹áÀî¤Î¥Þ¥óU°ÜÀÒ¡Ö¤¢¤ì¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡Ä¡×
¡¡²¤½£¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬Áý¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×°ÜÀÒ¤Ï¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤âÀ¤´Ö¤Î¼ªÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£
¡¡¸½ºß¥É¥¤¥Ä6Éô¥Á¡¼¥à¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¸µÆüËÜÂåÉ½FW¤Î²¬ºê¿µ»Ê¤Ï¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤½¤Î¸å¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆñ¤·¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£À®¸ùÊª¸ì¤Ë·É°Õ¤ò¼¨¤¹°ìÊý¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏºÇ½é¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°ÜÀÒÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áÃæÌîµÈÇ·È¼¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡
¡¡ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬Ì´¸«¤ë²¤½£°ÜÀÒ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤Ç°ìÈÖ¤ÎÍýÁÛ¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¹áÀî¿¿»Ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Åö»þ¡¢À¤³¦Åª¤ËÌµÌ¾¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤¬¤é¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤«¤é¥É¥¤¥Ä¤ÎÌ¾Ìç¥Ü¥ë¥·¥¢¡¦¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥í¥Ã¥×´ÆÆÄ¤ÎÈ´Å§¤ò¼õ¤±¤Æ¤¹¤°¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÊÝ¡£¼ç¼´¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÃÆþ1¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤Ë¥ê¡¼¥°¤È¥«¥Ã¥×Àï¤Î2´§¤òÃ£À®¤·¡¢Íâ¥·¡¼¥º¥ó¤â¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Î1¶¯»þÂå¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Â¾¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ï¤³¤Î25Ç¯´Ö¤Ç¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤·¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢¤½¤ÎÀ¨¤µ¤ò¤è¤êºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¹áÀî¤Ï1600Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÅö»þÌó21²¯±ß¡Ë¤Î°ãÌó¶â¤Ç¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾Ìç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ø°ÜÀÒ¡£ÅÁÀâ¤ÎÌ¾»Ø´ø´±¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤òÀ¤³¦Ãæ¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿À®¸ùÊª¸ì¤ËºÇÂç¸Â¤Î·É°Õ¤òÊ§¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤³¤ì¤ò°ìÎã¤È¤¹¤ë´í¸±À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï²¬ºê¿µ»Ê¤À¡£
¡Ö¹áÀî¿¿»Ê¤ÎÀ®¸ùÎã¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ì¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤Ã¤Æ¥Þ¥¸¤Ç´ñÀ×¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¹¤°³èÌö¤·¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¥Þ¥óU¡£¤¢¤ÎÀ®¸ù¤Î»ÅÊý¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¶¯¤¹¤®¤¿¡£¤¢¤ÈÄ¹Í§¡ÊÍ¤ÅÔ¡Ë¤â¤½¤¦¤«¤â¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Á¥§¥¼¡¼¥Ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ³èÌö¤·¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë°ÜÀÒ¡£À¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¤âÌÇÂ¿¤Ëµ¯¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Îº¢¤½¤ì¤¬2¤ÄÆ±»þ´ü¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤½¤Î¸å¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆñ¤·¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡²¬ºê¤ÏÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤«¤é¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Ø°ÜÀÒ¡£¤½¤Î¸å¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ç³èÌö¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥ì¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ø³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤¹¤È¡¢¤Î¤Á¤Ë¡Ö¥ß¥é¥¯¥ë¡¦¥ì¥¹¥¿¡¼¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÌö¿Ê¤Ö¤ê¤Ç»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈæÎà¤Ê¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤Ä²¬ºê¤À¤¬¡¢°ÜÀÒÅö½é¤Ï¡ÖËÜÍè¶ìÏ«¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤À¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡ÖÀ¨¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¥Ñ¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¶ìÏ«¾¯¤Ê¤¯À®¸ù¤·¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏºÇ½é¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ç¶ìÏ«¤·¤¿»þ¤Ë1²ó¤½¤³¤ËÌá¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1²óÌÜ¤ÇÀ®¸ù¤·¤Á¤ã¤¦¤È²¶¤Ï¤ä¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¼è¤êÌá¤»¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦´í¸±À¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×
²¤½£Ä©Àï¤ÇÆÀ¤¿¼Â´¶¡ÖÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÎÃæ¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯ÃÊ³¬¤òÆ§¤à¤Î¤ÏÂç»ö¡×
¡¡Áª¼ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤ÎÇ½ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Á¡¼¥à¤ä´ÆÆÄ¤È¤ÎÁêÀ¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÄ´»Ò¡¢¥ê¡¼¥°¤ÎÎ®¤ì¤Ê¤ÉÊ£¹çÅª¤ÊÍ×°ø¤¬´Ø·¸¤¹¤ë¡£Ä¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¾ï¤Ë±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ë¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢íµ¤¤¤¿¤ê¡¢Êý¸þÅ¾´¹¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë»þ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£µÞ¤Ê´ÆÆÄ¸òÂå¡¢¼çÎÏ¤ÎÉé½ý¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¥¯¥é¥Ö¤ÎÊ³µ¯¡Ä¡ÄÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤À¡£¹¥Ä´»þ¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Û£Ëæ¤Ê¤Þ¤Þ¤Ç¤âÀª¤¤¤Çµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢°ìÅÙÀ°Íý¤·Ä¾¤½¤¦¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ä¶¦ÄÌÍý²ò¤Î½¤Àµ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡ÖËÍ¤ÏÅß¤Î°ÜÀÒ¤«¤é¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£µÙ¤ß¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢¤·¤«¤â¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤ÇÆþ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆÃ¤Ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¾õÂÖ¤Ç¡¢¼þ¤ê¤Ï»ÄÎ±Áè¤¤¤ÇÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢²¶¤Ï¤ä¤ëµ¤¤ËËþ¤Á¤Æ¤ë¤·¥Ñ¥ï¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï»ÄÎ±¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡¡¤À¤¬¡¢¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥ÈºßÀÒ2¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ÏÂç¤¤Ê¶ìÏ«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸º¤ê¡¢µ¯ÍÑË¡¤âËÜ¿Í¤Î»×¤¦·Á¤È¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥àÀï½Ñ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤â¸åÈ¾15Ê¬²á¤®¤Ë¸òÂå¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤Ê¤é¤Ð¤È¼«Ê¬¤Î»×¤¦¤è¤¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¾¡¼ê¤Ê¤³¤È¤Ï¤¹¤ë¤Ê¡×¤È»î¹ç¤Ç»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¼«Ê¬ËÜ°Ì¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±Î½¤¬¡¢Â¿¾¯¥Ñ¥ï¡¼¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤È¤Û¤Ü¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£Çº¤ó¤ÇÌÂ¤Ã¤Æ¶ì¤·¤ó¤À¤³¤Î»þ´ü¤Ë²¬ºê¤Ï¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¶¯¤ß¤Î½Ð¤·Êý¤òÄÉµá¤·¡¢¤½¤ì¤¬¸å¤Î¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤À¤«¤é¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤ÎºÇ½é¤«¤é°ì½ï¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÎý½¬¤ÎÃæ¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÎÃæ¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯ÃÊ³¬¤òÆ§¤à¤Î¤Ï·ë¹½Âç»ö¡£1È¯ÌÜ¤Ë°ìµ¤¤ËÈô¤Ó¤¹¤®¤ë¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¤±¤É¡¢¤¸¤ã¤¢ËÍ¤«¤é¤·¤¿¤é¤½¤Î¼¡¡¢¤â¤¦1¸Ä°ã¤¦Ì¤Íè¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤â¹Í¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤ËÆüËÜ¿Í¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤»þ´ü¤¬Â³¤¤¤¿»þ¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¾Ç¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«°ÜÀÒ¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÄäÂÚ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¤É¤ì¤À¤±¾Ç¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤ì¤À¤±Ì´¸«¤Æ¤â¡¢Â¾ÎÏËÜ´ê¤ÎÉôÊ¬¤ËÎÏ¤òÈñ¤ä¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦²¬ºê¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â´ÞÃß¤¬¤¢¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡Áª¼ê¤ä´Ø·¸¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤â¼õ¤±»ß¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤À¤±¤¬¡ÖÀ®¸ù¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢²¤½£5Âç¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ö¼ºÇÔ¡×¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£Áª¼ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¹ç¤Ã¤¿À®Ä¹¥×¥é¥ó¤ò°ì½ï¤Ë±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊÃæÌîµÈÇ·È¼ / Kichinosuke Nakano¡Ë