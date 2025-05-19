¡Ö¥ì¥Ù¥ë¾å¤²¤ò¾Ð¤¦¤Ê¡×ÃÏÆ»¤Ê¡È¥É¥é¥¯¥¨·¿¡ÉÀ®Ä¹¤ò¸«²¼¤¹ÁÈ¿¥¤Î»ÄÇ°¤ÊËöÏ©
·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎÁÒËÜ·½Â¤»á¤Ë¤è¤ìb¡¢ÆüËÜ¤Ï¼Ò²ñÅª¤Ë¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡Ê¥É¥é¥¯¥¨¡Ë·¿¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¸½ºß¤Î·ÐºÑ¾õ¶·¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÊý¤ÇÀ¤³¦¤Ï¡Ö¥É¥é¥¯¥¨·¿¡×¤«¤é¡Ö¥¨¡¼¥Ú¥Ã¥¯¥¹¡ÊFPS¡Ë·¿¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£Î¾Êý¤Î»ëÅÀ¤ò¶î»È¤·¤¿¿·¤·¤¤³èÏ©¤òÁÒËÜ»á¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÁÒËÜ·½Â¤¡ØÏÀÇË¤È¤¤¤¦ÉÂ¡ÖÊ¬ÃÇ¤Î»þÂå¡×¤ÎÆüËÜ¿Í¤Î»ÈÌ¿¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¥é¥¯¥ì¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥É¥é¥¯¥¨·¿¡×¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤«¤é
µ÷Î¥¤òÃÖ¤¤Ï¤¸¤á¤¿ÆüËÜ¤ÎZÀ¤Âå
¡Ö¶¥Áè¤Î¤ä¤êÊý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Îã¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥²¡¼¥à¤ËÎã¤¨¤Æ¡Ö¥É¥é¥¯¥¨·¿¤«¤é¥¨¡¼¥Ú¥Ã¥¯¥¹¡ÊFPS¡Ë·¿¤Ø¡×¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¤ä¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡Ù¤Ê¤É¡¢³¤³°¤«¤é¡ÖJRPG¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆüËÜ¤Î¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥²¡¼¥à¤ÏÆÈ¼«¤ÎÊ¸²½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¡¢ÃË½÷Ìä¤ï¤º30Âå°Ê¾å¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÎÀº¿ÀÀ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÆÃÄ§¤òÃ¼Åª¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢1¥õ½ê¤Ç¤È¤Ë¤«¤¯ÃÏÆ»¤Ë¡È¥ì¥Ù¥ë¾å¤²¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤½¤Î¤¦¤ÁÌµÁÐ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥²¡¼¥à¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¼ã¤¤ZÀ¤Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï½ù¡¹¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¡Ö¥É¥é¥¯¥¨·¿¡×À¤³¦´Ñ¤Î¥²¡¼¥à¤«¤éµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢¤«¤ï¤ê¤ËÁ´À¤³¦Åª¤Ë¿Íµ¤¤Ê¤Î¤Ï¡Ø¥¨¡¼¥Ú¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¸¥§¥ó¥º¡Ù¤ä¡Ø¥Õ¥©¡¼¥È¥Ê¥¤¥È¡Ù¡¢¡ØPUBG¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ñ¡¼¥½¥ó¡¦¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊFPS¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÏÆÃÄê¤Î¥Þ¥Ã¥×Æâ¤Ç½Æ¤ò·â¤Á¹ç¤¦¥²¡¼¥à¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ç½ÎÏÃÍ¤Îº¹¤Ç¾¡Éé¤¬¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤¿¤À¤¿¤À¹¶·â¤òÈò¤±¤Ê¤¬¤éÁê¼ê¤Î°ÌÃÖ¤ò´¶ÃÎ¤·¡¢¤¹¤«¤µ¤ºÁÀ¤Ã¤Æ·â¤Ä¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥¹¥¥ë¤¬¥«¥®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë