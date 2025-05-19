ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡¢±ÊÌî²ê°ê¤Î¼ç±é±Ç²è¤Î¸¶ºî½é¤á¤ÆÆÉ¤ó¤À¤Î¤Ï¡ÖÊÌÁñ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡Ä¡×ÅìÂ¼¥¢¥¥³»á¤¬ÌÀ¤«¤¹
¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤³¤È¼Â¶È²È¤ÎËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡Ê52¡Ë¤¬18Æü¡¢ABEMA¡ÖÆüÍËThe NIGHT¡¡¥¢¥¥³¤È¥ª¥µ¥à¤¬°ìÌë¸Â¤ê¤Î¶ÛµÞÀ¸ÊüÁ÷¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤Ë¥²¥¹¥ÈÀ¸½Ð±é¡£Ì¡²è²È¤ÎÅìÂ¼¥¢¥¥³»á¡Ê49¡Ë¤¬¸¶ºî¡¢µÓËÜ¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡Ö¤«¤¯¤«¤¯¤·¤«¤¸¤«¡×¡Ê´ØÏÂÎ¼´ÆÆÄ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
º£ÈÖÁÈ¤ÏÅìÂ¼»á¤È¸µÊüÁ÷ºî²È¤ÎÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¡Ê53¡Ë¤Î2¿Í¤¬½Ð±é¡£¤½¤³¤ËËÙ¹¾»á¤¬ÈÖÁÈÅÓÃæ¤Ç¡Ö¤³¤ÎÌ¡²è¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡×¤ÈÈô¤ÓÆþ¤ê»²²Ã¤·¤¿¡£
ÅìÂ¼»á¤Ï¡Ö½é¤á¤ÆÆÉ¤ó¤À»þ¡¢¤É¤³¤ÇÆÉ¤ó¤À¤«¸À¤Ã¤Æ¡©¡¡»ä¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤ë¤Î¤ÏÊÌÁñ¡Ê·ºÌ³½ê¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿»þ¡¢Ã¯¤«¤¬¡Ø¤«¤¯¤·¤«¡Ù¤òº¹¤·Æþ¤ì¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç´¶Æ°¤·¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤Î¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ËÙ¹¾»á¤Ï¡ÖËÍ¤¬º¹¤·Æþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æº¹¤·Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¡ÊºîÉÊ¤¬¡ËÂç¹¥¤¤Ê¤Î¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ±ºî¤Ï¡¢ÅìÂ¼»á¤¬Ì¡²è²È¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¤¤¿¼«ÅÁÅªÌ¡²è¤Î±Ç²è²½¤Ç¡¢±ÊÌî¤¬ÅìÂ¼»á¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿ÎÓÌÀ»Ò¡¢ÂçÀôÍÎ¤¬¤½¤Î²¸»Õ¤ÎÆü¹â·ò»°¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£