¹À¥¥¢¥ê¥¹¡Ö¡È½÷Í¥³¦¤ÎKiroro¡É¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¤ËÌîÏ¤²ÂÂå¡ÖKiroro2¿Í¤¸¤ã¤ó¡×
½÷Í¥¤Î¹À¥¥¢¥ê¥¹¡Ê30ºÐ¡Ë¤¬¡¢5·î18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»ä¤¬¿ÀÀâ¶µ¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë½÷Í¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌîÏ¤²ÂÂå¡Ê41ºÐ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡È½÷Í¥³¦¤ÎKiroro¡É¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢ÌîÏ¤¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£VTR¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¹À¥¤Ï¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»ä¤¬¿ÀÀâ¶µ¡×¤Ç¤Î¶¦±é¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ÌîÏ¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¡£
¹À¥¤Ï¡Ö¡ÊÌîÏ¤¤Ï¡ËÌÀ¤ë¤¤¤·¡¢¤è¤¯¾Ð¤¦¤·¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤âÌÌÇò¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡£¡È½÷Í¥³¦¤ÎKiroro¡É¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡£Í¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë´¶¤¸¡×¤È¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÎã¤¨¤ÇÀä»¿¤·¤¿¡£
¤³¤ÎVTR¤ò¼õ¤±¡¢ÌîÏ¤¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¢¥ê¥¹¤Á¤ã¤ó¤Ý¤¤¡¢Îã¤¨¤¬¡Ä¤Û¤«¤Ë¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö2¿Í¤¤¤ë¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ¡¢Kiroro2¿Í¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ¡£2¿ÍÊ¬¤Ã¤Æ¤³¤È¡© ¤È¤«¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢°æ·å¹°·Ã¤Ï¡Ö2¿ÍÊ¬¤¯¤é¤¤¤ÎÊñÍÆÎÏ¤Ã¤Æ¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¡£ÌîÏ¤¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡¢¤¤¤²¤Á¤ã¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¤½¤¦¤«¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢ÌîÏ¤¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£VTR¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¹À¥¤Ï¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»ä¤¬¿ÀÀâ¶µ¡×¤Ç¤Î¶¦±é¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ÌîÏ¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¡£
¤³¤ÎVTR¤ò¼õ¤±¡¢ÌîÏ¤¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¢¥ê¥¹¤Á¤ã¤ó¤Ý¤¤¡¢Îã¤¨¤¬¡Ä¤Û¤«¤Ë¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö2¿Í¤¤¤ë¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ¡¢Kiroro2¿Í¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ¡£2¿ÍÊ¬¤Ã¤Æ¤³¤È¡© ¤È¤«¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢°æ·å¹°·Ã¤Ï¡Ö2¿ÍÊ¬¤¯¤é¤¤¤ÎÊñÍÆÎÏ¤Ã¤Æ¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¡£ÌîÏ¤¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡¢¤¤¤²¤Á¤ã¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¤½¤¦¤«¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£