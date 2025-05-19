¡ãµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ä¡ã¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ä¤È»×¤¦¾ì½ê¤Ë¤ÏÇ¾¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡©ÏÂÅÄ½¨¼ù¡Ö¤â¤·¡ãµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ä¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ä¡×
¡Ö¡ØÆü¡¹¡¢¤¿¤á¤¹¡¢³Ú¤·¤à¡Ù¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢¼ã¡¹¤·¤µ¤ÎÈë·í¤Ç¤¹¡×¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãø¼ÔÎß·×1000ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºî²È¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¹Ç¯¹âÎð¼Ô°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤Ë·È¤ï¤ëÀº¿À²Ê°å¡¦ÏÂÅÄ½¨¼ùÀèÀ¸¡£¤½¤ó¤ÊÏÂÅÄÀèÀ¸¤ÎÃø½ñ¡Ø60ºÐ¤«¤é¤Ï¤ï¤¿¤·¤é¤·¤¯¼ãÊÖ¤ë: °ìÀ¸¡¢¸µµ¤¤ËÈþ¤·¤¯Ç¯¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤ë365¤Î¥Ò¥ó¥È¡Ù¤«¤é°ìÉô°úÍÑ¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¡¢¡ÖÇ¾¡¦¿´¡¦ÂÎ¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤³¤È¡×¤ò¡¢ÅöÏ¢ºÜ¤Ë¤Æ¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÅ¹¤Ç¥É¥¥É¥¤òÌ£¤ï¤¦¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ú½ñ±Æ¡ÛÀìÌç°å¤¬¤¹¤¹¤á¤ë¡¢Ç¾¤È¿´¤ÈÂÎ¤Ë¸ú¤¯Êë¤é¤·Êý¡£ÏÂÅÄ½¨¼ù¡Ø60ºÐ¤«¤é¤Ï¤ï¤¿¤·¤é¤·¤¯¼ãÊÖ¤ë:°ìÀ¸¡¢¸µµ¤¤ËÈþ¤·¤¯Ç¯¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤ë365¤Î¥Ò¥ó¥È¡Ù
* * * * * * *
½é¤á¤Æ¤ÎÅ¹¤Ç¥É¥¥É¥¤òÌ£¤ï¤¦
¥Æ¥ì¥Ó¤ä¿·Ê¹¡¢»¨»ï¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥«¥Õ¥§¡¢»¶Êâ¤ÎÅÓÃæ¤Ë¸«¤Ä¤±¤¿¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ä¤â¹ÔÎó¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡¢ÍÌ¾¤Êºî²È¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦BAR¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅ¹¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°ì¿Í¡¢Ãµ¸¡µ¤Ê¬¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤·¡¢Ã¯¤«¤òÍ¶¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ß¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤Î¤â¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤ªÅ¹¤Î¿Í¤Ë¡¢¡ÖÍè¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö½é¤á¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁÇÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤ì¤Ð¡¢¤¤Ã¤È´î¤ó¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¢¥ó¥Æ¥ÊËá¤¤ÏÂçÀÚ
²¿¤è¤ê¡¢½é¤á¤Æ¤Î·Ê¿§¤äÌ£¡¢½Ð²ñ¤¤¤ÏÇ¾¤Ë¤È¤Ã¤Æ»É·ãÅª¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬¼¡¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤¬ÂçÀÚ¡£Æü¤´¤í¤«¤é¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤·º£¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Î´¶ÅÙ¤¬Æß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡£¾®¤µ¤Ê¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥¢¥ó¥Æ¥ÊËá¤¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø60ºÐ¤«¤é¤Ï¤ï¤¿¤·¤é¤·¤¯¼ãÊÖ¤ë:°ìÀ¸¡¢¸µµ¤¤ËÈþ¤·¤¯Ç¯¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤ë365¤Î¥Ò¥ó¥È¡Ù¡ÊÆüËÜÊ¸·Ý¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£