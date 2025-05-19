1Æü14»þ´ÖÊÙ¶¯¤ÇÅìÂç¸½Ìò¹ç³Ê¡¡´Ó¤¯Ê¸ÉðÎ¾Æ»¡Ö»ä¤è¤êÊÙ¶¯»þ´Ö¤¢¤ë¿Í¤è¤êÎÉ¤¤À®ÀÓ¤ò¡×Æ¬Ç¾ÇÉ¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤ÏÉé¤±¤º·ù¤¤¡½¡½ÅìÂç¡¦²²Æ»Ò
Î¦¾å¡¦´ØÅì¥¤¥ó¥«¥ì¤Çµ±¤¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¡¡½÷»Ò1Éô¡¦1Ëü¥á¡¼¥È¥ë¶¥Êâ¡¿ÅìÂç¡¦²²Æ»Ò¡Ê4Ç¯¡Ë
¡¡8Æü¤«¤é4Æü´Ö¡¢¿ÀÆàÀî¤ÎÁêÌÏ¸¶¥®¥ª¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Î¦¾å¤ÎÂè104²ó´ØÅì³ØÀ¸¶¥µ»ÂÐ¹»Áª¼ê¸¢¡Ê´ØÅì¥¤¥ó¥«¥ì¡Ë¡£Ç®Àï¤ò¼èºà¤·¤¿¡ÖTHE ANSWER¡×¤ÏÊ¸ÉðÎ¾Æ»¤ÇÉô³è¤ËÎå¤àÁª¼ê¤ä¡¢²ø²æ¤äº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿Áª¼ê¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò»ý¤Ä³ØÀ¸¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£º£²ó¤Ï½÷»Ò1Éô¡¦1Ëü¥á¡¼¥È¥ë¶¥Êâ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÅìÂç¤Î²²Æ»Ò¡Ê4Ç¯¡Ë¡£Ãæ³Ø1Ç¯¤ÇÎ¦¾å¶¥µ»¤ò»Ï¤á¡¢9Ç¯´ÖÊ¸ÉðÎ¾Æ»¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¿¡£ÊÙ¶¯¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤É¤¦À¸¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£Î¾Î©¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦»³Ìîî´ ²ÂÊæ¡Ë
¡¡Ã¸ÀÄ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÅ»¤Ã¤¿ÅìÂç¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤¬¡¢¼«Ëý¤ÎÊâ·Á¤Ç1Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤òÊâ¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤ÏÀèÆ¬½¸ÃÄ¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¸åÊý¤Ç¥ì¡¼¥¹¤òÅ¸³«¤·¤¿²¡£°ÂÄê¤·¤¿Êâ¤¤ÇÁ°¤òÄÉ¤¤¡¢Ãå¼Â¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£52Ê¬57ÉÃ90¤Î16°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¡Ö1¤«·îÁ°¤Þ¤Ç²ø²æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Ù¥¹¥È¤ò½Ð¤»¤¿¡£Ã»¤¤´ü´Ö¤Ç¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈµÚÂèÅÀ¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡ÉÙ»³¤Î¸øÎ©¿Ê³Ø¹»¡¦¹â²¬¹â¤«¤éÅìÂçÊ¸²Ê»°Îà¤Ë¹ç³Ê¡£Ãæ³Ø¤ÇÎ¦¾å¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤Æ9Ç¯´Ö¡¢Ê¸ÉðÎ¾Æ»¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¿¡£À³Ê¤ÏÉé¤±¤º·ù¤¤¡£¡Ö¼«Ê¬¤è¤êÊÙ¶¯»þ´Ö¤Î¤¢¤ë¿Í¤è¤ê¤âÎÉ¤¤À®ÀÓ¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×¡£ÊÙ¶¯¤Ë¤âÇ®¿´¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢À®ÀÓ¤¬¾å¤¬¤ë¤È¶µ°÷¤«¤éÅìÂç¤ò´«¤á¤é¤ì¤Æ»Ö¤·¤¿¡£
¡¡¹â¹»3Ç¯¤Î6·î¤ËÉô³è¤ò°úÂà¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢1Æü14»þ´Ö¤ÎÌÔÊÙ¶¯¡£¸½Ìò¤ÇÀÖÌç¤ò¤¯¤°¤Ã¤¿¡£
¼ÂÂÎ¸³¤«¤é´¶¤¸¤ëÊ¸ÉðÎ¾Æ»¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ï
¡¡Ãæ³Ø»þÂå¤ÏÄ¹µ÷Î¥¥é¥ó¥Ê¡¼¡£¹â¹»¤Ç¶¥Êâ¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢¡ÖÊâ·Á¤òËá¤¤¤Æ¥¿¥¤¥à¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¡×¤È¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤À¡£¶¥Êâ¤Ë¤ÏÂÎÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µ»½Ñ¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¡£¡Ö¶ÚÆù¤È¤«¡¢ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤È¤«¤òÆ°²è¤Ç¸¦µæ¤·¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£Æ¬Ç¾¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÍýÁÛ¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼õ¸³´ü¤ÏÎ¦¾å¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤·¤ÆÊÙ¶¯°ì¶Ú¤Ë¡£ÂÎ¤¬Æß¤ê¡¢Âç³ØÆþ³Ø¸å¤Î1Ç¯´Ö¤ÏµÏ¿¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Þ¤Ç¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤¬¡¢Ê¸ÉðÎ¾Æ»¤ò´Ó¤¯¤³¤È¤Ë¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅìÂç¤ÎÎ¦¾åÉô¤Ë¤ÏÍýÏÀÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤ÆÊÙ¶¯¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£µÕ¤ËÎ¦¾å¤ÇÍÜ¤Ã¤¿½¸ÃæÎÏ¤äÇ¦ÂÑÎÏ¤ÏÊÙ¶¯¤ËÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤ª¸ß¤¤¤ËÎÉ¤¤¸ú²Ì¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡Â´¶È¸å¤ÏÂç³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢¶¥µ»¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¡£¡ÖÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¤¿¤¤¤Î¤ÇÉ¸½àÀÚ¤ê¤¬ÌÜÉ¸¡×¡£ÊÙ¶¯¤ÇÇÝ¤Ã¤¿»×¹ÍÎÏ¤ÇÆ³¤½Ð¤·¤¿Êâ·Á¤òÉð´ï¤Ë¡¢¹ñÆâºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦»³Ìîî´ ²ÂÊæ / Kaho Yamanobe¡Ë