ÇµÌÚºä46¡¢13¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤Ë11Ëü¿ÍÆ°°÷¡¡6´üÀ¸¤â²Ã¤ï¤ê¡È¿·¤·¤¤ÇµÌÚºä46¡É¤Ø
¡¡ÇµÌÚºä46¤¬17Æü¡¦18Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼13¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¡ÖÇµÌÚºä46 13th YEAR BIRTHDAY LIVE¡×¤ò³«ºÅ¡£2Æü´Ö¤Ç¹ç·×11Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¡¢Á´107¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢7·î¤«¤é¡ÖÇµÌÚºä46 ¿¿²Æ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼2025¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û6´üÀ¸11Ì¾¤â½é»²²Ã¡¡¡ÖÇµÌÚºä46 13th YEAR BIRTHDAY LIVE¡×¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È¡Ê50Ëç¡Ë
¡¡ÇµÌÚºä46¤¬Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£2ÆüÌÜ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢ÃæÀ¾¥¢¥ë¥Î¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÂÀÍÛ¥Î¥Ã¥¯¡×¤ÇËë³«¤±¡£¡ÖÁö¤ì¡ªBicycle¡×¡Ö·¯¤Ë¼¸¤é¤ì¤¿¡×¡Ö¥Á¡¼¥È¥Ç¥¤¡×¡Ö¥¸¥³¥Á¥å¡¼¤Ç¹Ô¤³¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²Æ¶Ê¤Ç½øÈ×¤«¤é²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¡¢°æ¾åÏÂ¤ÈÃæÀ¾¤Î¥À¥Ö¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¤Î38th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Í¡¼¥Ö¥ë¥ª¥ì¥ó¥¸¡×¤Ç¤Ï¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤ÈÄ°¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦Çßß·ÈþÇÈ¤Î¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¤¢¤ê¤Ã¤¿¤±¤Î°¦¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦MC¤Î¸å¤Ï¡¢Á´26¶Ê¤ò46Ê¬´Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¥á¥É¥ì¡¼¤Ø¡£±óÆ£¤µ¤¯¤é¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¡Ö¤ª¤¤¤Ç¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Æ±¤¸¤¯±óÆ£¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¡ÖÊâÆ»¶¶¡×¤Þ¤Ç¡¢É½Âê¶Ê¤Ë¥¢¥ó¥À¡¼¶Ê¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¤Þ¤Ç¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¸åÊý¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¥Õ¥í¡¼¥È¤ä¥È¥í¥Ã¥³¤ò»È¤Ã¤¿Â¿ºÌ¤Ê±é½Ð¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¸åÈ¾¤«¤é¤Ï¡¢2·î¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿6´üÀ¸11Ì¾¤¬¡¢ÀèÇÚ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¦¤Ë¥é¥¤¥Ö¤Ë½é»²²Ã¡£ 6´üÀ¸¶Ê¡Ö¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥ÈÊÒÁÛ¤¤¡×¤ò¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ËÈäÏª¤·¡¢¡ÖÀßÄê²¹ÅÙ¡×¤Ç¤ÏÀèÇÚ¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë²Î¤¤¾å¤²¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤Ï²¹¤«¤¤Çï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë6´üÀ¸¤Î²ÃÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çßß·¤Ï¡¢¡ÖÀèÇÚ¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¹¤´¤¯»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ÇµÌÚºä¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÇµÌÚºä46¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡¢¿·¤·¤¤ÇµÌÚºä¤Î·Á¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥«¡¼¥Æ¥ó¡×¤ò6´üÀ¸¤ÎÌðÅÄË¨²Ú¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤·¤ÆÈäÏª¡£¡È¿·¤·¤¤ÇµÌÚºä46¡É¤Î»Ñ¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡ËÜÊÔ¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢ÃæÀ¾¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¹¤Æ¤¤ÊÀèÇÚ¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÀèÇÚ¤¬¤¤¤Æ¡¢Âç¹¥¤¤ÊÆ±´ü¤¬¤¤¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤¸åÇÚ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£»ä¤ÏÇµÌÚºä46¤Î13Ç¯¤ÎÎò»Ë¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤âº£¤ÎÇµÌÚºä46¤ÏÀäÂÐºÇ¶¯¤À¤Ã¤Æ¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¤âÇ®¤¯¸ì¤ê¡¢¡Ö¤ß¤ó¤ÊÇµÌÚºä¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¾å¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¤è¤Í¡ª¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÃæÀ¾¤Î¸ÀÍÕ¤ËÂÐ¤·¡¢°æ¾å¤¬¡Ö¥¢¥ë¥Î¤Î»×¤¤¤â¤¹¤´¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤ó¤Ê¤¬»×¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯ÎÏ¶¯¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¤³¤³¤«¤é¤Þ¤¿¤µ¤é¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç1ÊâÆ§¤ß½Ð¤»¤½¤¦¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤»×¤Ã¤¿¡×¤È±þ¤¨¤ë¤È¡¢ÃæÀ¾¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£´èÄ¥¤ë¡ª¡¡ËÜÅö¤Ë¡ª¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤ÏËèÇ¯¹±Îã¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ÖÇµÌÚºä46 ¿¿²Æ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼2025¡×¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¡£7·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢ÀÅ²¬¡¢Âçºå¡¢µÜ¾ë¡¢Ê¡²¬¡¢¹áÀî¡¢Åìµþ¤ÈÁ´¹ñ7¥õ½ê¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜÌîµå¾ì¤Ç¤Ï4Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ìó3»þ´ÖÈ¾¤ËµÚ¤ó¤À¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÇßß·¤¬¡¢¡Ö13Ç¯´Ö¤ÎÎò»Ë¤ò¶»¤Ë¡¢¤³¤Î2Æü´ÖÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢º£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´èÄ¥¤ê¤¬¼Â¤Ã¤¿¡¢»ä¤¿¤Á¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ä¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¸«¤ë·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¡¢ÇµÌÚºä¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¤¹¤´¤¯¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¿®Íê¤Ç¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¿®Íê¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤â°¦¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¤¤¤ëÇµÌÚºä¡£¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤ì¤ë¤·¡¢¤À¤«¤é¤³¤½»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤³¤Ë°¦¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤Æ¤¤Ê·Ê¿§¤ò¡¢Ì´¤ß¤¿¤¤¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é»ä¤¿¤Á¤Ï²Æ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£14Ç¯ÌÜ¤òÁö¤ê½Ð¤·¤¿»ä¤¿¤Á¤ò¡¢³§¤µ¤ó¤³¤ì¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤ó°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢2Æü´ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£14Ç¯ÌÜ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢ÇµÌÚºä46¤Î¡Ö13th YEAR BIRTHDAY LIVE¡×¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡¡ÖÇµÌÚºä46 13th YEAR BIRTHDAY LIVE¡×¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
¡Ú5·î17Æü¡ÊÅÚ¡ËDAY1¡Û
OVERTURE
1. ¤ª¤¤¤Ç¥·¥ã¥ó¥×¡¼
2. ²Æ¤ÎFree ¡õ Easy
3. ÍçÂ¤ÇSummer
4. ¹¥¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥í¥Ã¥¯¤À¤¼¡ª
5. ¥Í¡¼¥Ö¥ë¥ª¥ì¥ó¥¸
¡Ê6-1¡Á6-28¤Ï¥á¥É¥ì¡¼¡Ë
6-1. ¤°¤ë¤°¤ë¥«¡¼¥Æ¥ó
6-2. º¸¶»¤ÎÍ¦µ¤
6-3. ¼º¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é
6-4. ¶öÁ³¤ò¸À¤¤Ìõ¤Ë¤·¤Æ
6-5. Áö¤ì¡ªBicycle
6-6. ¥¬¡¼¥ë¥º¥ë¡¼¥ë
6-7. ÀðÉ÷µ¡
6-8. ¿Í´Ö¤È¤¤¤¦³Ú´ï
6-9. ¤½¤ó¤Ê¥Ð¥«¤Ê¡Ä
6-10. µ¤¤Å¤¤¤¿¤éÊÒÁÛ¤¤
6-11. ²¿ÅÙÌÜ¤ÎÀÄ¶õ¤«¡©
6-12. ÂÀÍÛ¥Î¥Ã¥¯
6-13. ÌµÉ½¾ð
6-14. ¥Ý¥Ô¥Ñ¥Ã¥Ñ¥Ñ¡¼
6-15. ¥Ï¥ë¥¸¥ª¥ó¤¬ºé¤¯º¢
6-16. ¥µ¥è¥Ê¥é¤Î°ÕÌ£
6-17. ¥Ö¥é¥ó¥³
6-18. ¤¤¤Ä¤«¤Ç¤¤ë¤«¤éº£Æü¤Ç¤¤ë
6-19. ¥¸¥³¥Á¥å¡¼¤Ç¹Ô¤³¤¦¡ª
6-20. Æü¾ï
6-21. Sing Out¡ª
6-22. ¤·¤¢¤ï¤»¤ÎÊÝ¸î¿§
6-23. ËÍ¤Ë¼¸¤é¤ì¤¿
6-24. Under¡Çs Love
6-25. ¤³¤³¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î
6-26. Monopoly
6-27. ¼ÖÆ»Â¦
6-28. ¥Á¡¼¥È¥Ç¥¤
7. ¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤ÞÅ·¹ñ
8. I see...
9. Actually...
10. ¤´¤á¤ó¤ÍFingers crossed
11. ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼
12. ¤¤Ã¤«¤±
13. ¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥ÈÊÒÁÛ¤¤
14. ¥Ð¥ó¥É¥¨¥¤¥ÉÇí¤¬¤¹¤è¤¦¤ÊÊÌ¤ìÊý
15. ¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¥Õ¥é¥Ã¥·¥å
16. »°ÈÖÌÜ¤ÎÉ÷
17.ÀßÄê²¹ÅÙ
18. ¥·¥ó¥¯¥í¥Ë¥·¥Æ¥£
19. ¿Í¤ÏÌ´¤òÆóÅÙ¸«¤ë
20. µ¢¤êÆ»¤Ï±ó²ó¤ê¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë
21. ËÍ¤ÏËÍ¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë
22. ÊâÆ»¶¶
23. ·¯¤ÎÌ¾¤Ï´õË¾
¡ã¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¡ä
EN 1. ¥í¥Þ¥ó¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥È
EN 2. ¤¢¤é¤«¤¸¤á¸ì¤é¤ì¤ë¥í¥Þ¥ó¥¹
EN 3. ¥¹¥«¥¤¥À¥¤¥Ó¥ó¥°
EN 4. ÇµÌÚºä¤Î»í
¡Ú5·î18Æü¡ÊÆü¡ËDAY2¡Û
OVERTURE
1. ÂÀÍÛ¥Î¥Ã¥¯
2. Áö¤ì¡ªBicycle
3. ·¯¤Ë¼¸¤é¤ì¤¿
4. ¥Á¡¼¥È¥Ç¥¤
5. ¥¸¥³¥Á¥å¡¼¤Ç¹Ô¤³¤¦¡ª
6. ¥Í¡¼¥Ö¥ë¥ª¥ì¥ó¥¸
¡Ê7-1¡Á7-26¤Ï¥á¥É¥ì¡¼¡Ë
7-1. ¤ª¤¤¤Ç¥·¥ã¥ó¥×¡¼
7-2. ÎÞ¤¬¤Þ¤ÀÈá¤·¤ß¤À¤Ã¤¿º¢
7-3. À©Éþ¤Î¥Þ¥Í¥¥ó
7-4. À¤³¦¤Ç°ìÈÖ ¸ÉÆÈ¤ÊLover
7-5. ¥Ð¥ì¥Ã¥¿
7-6. ¸ÉÆÈ·»Äï
7-7. ¤³¤³¤Ë¤¤¤ëÍýÍ³
7-8. ²Æ¤ÎFree ¡õ Easy
7-9. ·¹¼Ð¤¹¤ë
7-10. Ì¿¤ÏÈþ¤·¤¤
7-11. º£¡¢ÏÃ¤·¤¿¤¤Ã¯¤«¤¬¤¤¤ë
7-12. ÍçÂ¤ÇSummer
7-13. É÷Á¥¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë
7-14. Rewind¤¢¤ÎÆü
7-15. Æ¨¤²¿å
7-16. ¥·¥ó¥¯¥í¥Ë¥·¥Æ¥£
7-17. µ¢¤êÆ»¤Ï±ó²ó¤ê¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë
7-18. ÌëÌÀ¤±¤Þ¤Ç¶¯¤¬¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤
7-19. Wilderness world
7-20. ËÍ¤ÏËÍ¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë
7-21. »¬¤Ó¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¹
7-22. ¹¥¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥í¥Ã¥¯¤À¤¼¡ª
7-23. ¿Í¤ÏÌ´¤òÆóÅÙ¸«¤ë
7-24. Æ§¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿
7-25. ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÊ¿Åù
7-26. ÊâÆ»¶¶
8. Actually...
9. ¤´¤á¤ó¤ÍFingers crossed
10. ¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤ÞÅ·¹ñ
11. I see...
12. ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼
13. ·¯¤ÎÌ¾¤Ï´õË¾
14. ¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥ÈÊÒÁÛ¤¤
15. ¥Ð¥ó¥É¥¨¥¤¥É剝¤¬¤¹¤è¤¦¤ÊÊÌ¤ìÊý
16. ¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¥Õ¥é¥Ã¥·¥å
17. »°ÈÖÌÜ¤ÎÉ÷
18. ÀßÄê²¹ÅÙ
19. ¤°¤ë¤°¤ë¥«¡¼¥Æ¥ó
20. ¥¬¡¼¥ë¥º¥ë¡¼¥ë
21. Sing Out¡ª
22. Monopoly
23. Â¾¿Í¤Î¤½¤é»÷
¡ã¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¡ä
EN1. ¥Ï¥¦¥¹¡ª
EN2. ¥À¥ó¥±¥·¥§¡¼¥ó
EN3. ¤½¤ó¤Ê¥Ð¥«¤Ê¡Ä
EN4. ¶õÈâ
EN5. ÇµÌÚºä¤Î»í
¡Ú¼Ì¿¿¡Û6´üÀ¸11Ì¾¤â½é»²²Ã¡¡¡ÖÇµÌÚºä46 13th YEAR BIRTHDAY LIVE¡×¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È¡Ê50Ëç¡Ë
¡¡ÇµÌÚºä46¤¬Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£2ÆüÌÜ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢ÃæÀ¾¥¢¥ë¥Î¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÂÀÍÛ¥Î¥Ã¥¯¡×¤ÇËë³«¤±¡£¡ÖÁö¤ì¡ªBicycle¡×¡Ö·¯¤Ë¼¸¤é¤ì¤¿¡×¡Ö¥Á¡¼¥È¥Ç¥¤¡×¡Ö¥¸¥³¥Á¥å¡¼¤Ç¹Ô¤³¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²Æ¶Ê¤Ç½øÈ×¤«¤é²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¡¢°æ¾åÏÂ¤ÈÃæÀ¾¤Î¥À¥Ö¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¤Î38th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Í¡¼¥Ö¥ë¥ª¥ì¥ó¥¸¡×¤Ç¤Ï¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤ÈÄ°¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¸åÈ¾¤«¤é¤Ï¡¢2·î¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿6´üÀ¸11Ì¾¤¬¡¢ÀèÇÚ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¦¤Ë¥é¥¤¥Ö¤Ë½é»²²Ã¡£ 6´üÀ¸¶Ê¡Ö¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥ÈÊÒÁÛ¤¤¡×¤ò¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ËÈäÏª¤·¡¢¡ÖÀßÄê²¹ÅÙ¡×¤Ç¤ÏÀèÇÚ¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë²Î¤¤¾å¤²¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤Ï²¹¤«¤¤Çï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë6´üÀ¸¤Î²ÃÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çßß·¤Ï¡¢¡ÖÀèÇÚ¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¹¤´¤¯»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ÇµÌÚºä¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÇµÌÚºä46¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡¢¿·¤·¤¤ÇµÌÚºä¤Î·Á¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥«¡¼¥Æ¥ó¡×¤ò6´üÀ¸¤ÎÌðÅÄË¨²Ú¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤·¤ÆÈäÏª¡£¡È¿·¤·¤¤ÇµÌÚºä46¡É¤Î»Ñ¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡ËÜÊÔ¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢ÃæÀ¾¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¹¤Æ¤¤ÊÀèÇÚ¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÀèÇÚ¤¬¤¤¤Æ¡¢Âç¹¥¤¤ÊÆ±´ü¤¬¤¤¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤¸åÇÚ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£»ä¤ÏÇµÌÚºä46¤Î13Ç¯¤ÎÎò»Ë¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤âº£¤ÎÇµÌÚºä46¤ÏÀäÂÐºÇ¶¯¤À¤Ã¤Æ¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¤âÇ®¤¯¸ì¤ê¡¢¡Ö¤ß¤ó¤ÊÇµÌÚºä¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¾å¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¤è¤Í¡ª¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÃæÀ¾¤Î¸ÀÍÕ¤ËÂÐ¤·¡¢°æ¾å¤¬¡Ö¥¢¥ë¥Î¤Î»×¤¤¤â¤¹¤´¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤ó¤Ê¤¬»×¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯ÎÏ¶¯¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¤³¤³¤«¤é¤Þ¤¿¤µ¤é¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç1ÊâÆ§¤ß½Ð¤»¤½¤¦¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤»×¤Ã¤¿¡×¤È±þ¤¨¤ë¤È¡¢ÃæÀ¾¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£´èÄ¥¤ë¡ª¡¡ËÜÅö¤Ë¡ª¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤ÏËèÇ¯¹±Îã¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ÖÇµÌÚºä46 ¿¿²Æ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼2025¡×¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¡£7·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢ÀÅ²¬¡¢Âçºå¡¢µÜ¾ë¡¢Ê¡²¬¡¢¹áÀî¡¢Åìµþ¤ÈÁ´¹ñ7¥õ½ê¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜÌîµå¾ì¤Ç¤Ï4Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ìó3»þ´ÖÈ¾¤ËµÚ¤ó¤À¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÇßß·¤¬¡¢¡Ö13Ç¯´Ö¤ÎÎò»Ë¤ò¶»¤Ë¡¢¤³¤Î2Æü´ÖÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢º£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´èÄ¥¤ê¤¬¼Â¤Ã¤¿¡¢»ä¤¿¤Á¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ä¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¸«¤ë·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¡¢ÇµÌÚºä¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¤¹¤´¤¯¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¿®Íê¤Ç¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¿®Íê¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤â°¦¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¤¤¤ëÇµÌÚºä¡£¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤ì¤ë¤·¡¢¤À¤«¤é¤³¤½»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤³¤Ë°¦¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤Æ¤¤Ê·Ê¿§¤ò¡¢Ì´¤ß¤¿¤¤¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é»ä¤¿¤Á¤Ï²Æ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£14Ç¯ÌÜ¤òÁö¤ê½Ð¤·¤¿»ä¤¿¤Á¤ò¡¢³§¤µ¤ó¤³¤ì¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤ó°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢2Æü´ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£14Ç¯ÌÜ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢ÇµÌÚºä46¤Î¡Ö13th YEAR BIRTHDAY LIVE¡×¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡¡ÖÇµÌÚºä46 13th YEAR BIRTHDAY LIVE¡×¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
¡Ú5·î17Æü¡ÊÅÚ¡ËDAY1¡Û
OVERTURE
1. ¤ª¤¤¤Ç¥·¥ã¥ó¥×¡¼
2. ²Æ¤ÎFree ¡õ Easy
3. ÍçÂ¤ÇSummer
4. ¹¥¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥í¥Ã¥¯¤À¤¼¡ª
5. ¥Í¡¼¥Ö¥ë¥ª¥ì¥ó¥¸
¡Ê6-1¡Á6-28¤Ï¥á¥É¥ì¡¼¡Ë
6-1. ¤°¤ë¤°¤ë¥«¡¼¥Æ¥ó
6-2. º¸¶»¤ÎÍ¦µ¤
6-3. ¼º¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é
6-4. ¶öÁ³¤ò¸À¤¤Ìõ¤Ë¤·¤Æ
6-5. Áö¤ì¡ªBicycle
6-6. ¥¬¡¼¥ë¥º¥ë¡¼¥ë
6-7. ÀðÉ÷µ¡
6-8. ¿Í´Ö¤È¤¤¤¦³Ú´ï
6-9. ¤½¤ó¤Ê¥Ð¥«¤Ê¡Ä
6-10. µ¤¤Å¤¤¤¿¤éÊÒÁÛ¤¤
6-11. ²¿ÅÙÌÜ¤ÎÀÄ¶õ¤«¡©
6-12. ÂÀÍÛ¥Î¥Ã¥¯
6-13. ÌµÉ½¾ð
6-14. ¥Ý¥Ô¥Ñ¥Ã¥Ñ¥Ñ¡¼
6-15. ¥Ï¥ë¥¸¥ª¥ó¤¬ºé¤¯º¢
6-16. ¥µ¥è¥Ê¥é¤Î°ÕÌ£
6-17. ¥Ö¥é¥ó¥³
6-18. ¤¤¤Ä¤«¤Ç¤¤ë¤«¤éº£Æü¤Ç¤¤ë
6-19. ¥¸¥³¥Á¥å¡¼¤Ç¹Ô¤³¤¦¡ª
6-20. Æü¾ï
6-21. Sing Out¡ª
6-22. ¤·¤¢¤ï¤»¤ÎÊÝ¸î¿§
6-23. ËÍ¤Ë¼¸¤é¤ì¤¿
6-24. Under¡Çs Love
6-25. ¤³¤³¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î
6-26. Monopoly
6-27. ¼ÖÆ»Â¦
6-28. ¥Á¡¼¥È¥Ç¥¤
7. ¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤ÞÅ·¹ñ
8. I see...
9. Actually...
10. ¤´¤á¤ó¤ÍFingers crossed
11. ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼
12. ¤¤Ã¤«¤±
13. ¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥ÈÊÒÁÛ¤¤
14. ¥Ð¥ó¥É¥¨¥¤¥ÉÇí¤¬¤¹¤è¤¦¤ÊÊÌ¤ìÊý
15. ¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¥Õ¥é¥Ã¥·¥å
16. »°ÈÖÌÜ¤ÎÉ÷
17.ÀßÄê²¹ÅÙ
18. ¥·¥ó¥¯¥í¥Ë¥·¥Æ¥£
19. ¿Í¤ÏÌ´¤òÆóÅÙ¸«¤ë
20. µ¢¤êÆ»¤Ï±ó²ó¤ê¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë
21. ËÍ¤ÏËÍ¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë
22. ÊâÆ»¶¶
23. ·¯¤ÎÌ¾¤Ï´õË¾
¡ã¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¡ä
EN 1. ¥í¥Þ¥ó¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥È
EN 2. ¤¢¤é¤«¤¸¤á¸ì¤é¤ì¤ë¥í¥Þ¥ó¥¹
EN 3. ¥¹¥«¥¤¥À¥¤¥Ó¥ó¥°
EN 4. ÇµÌÚºä¤Î»í
¡Ú5·î18Æü¡ÊÆü¡ËDAY2¡Û
OVERTURE
1. ÂÀÍÛ¥Î¥Ã¥¯
2. Áö¤ì¡ªBicycle
3. ·¯¤Ë¼¸¤é¤ì¤¿
4. ¥Á¡¼¥È¥Ç¥¤
5. ¥¸¥³¥Á¥å¡¼¤Ç¹Ô¤³¤¦¡ª
6. ¥Í¡¼¥Ö¥ë¥ª¥ì¥ó¥¸
¡Ê7-1¡Á7-26¤Ï¥á¥É¥ì¡¼¡Ë
7-1. ¤ª¤¤¤Ç¥·¥ã¥ó¥×¡¼
7-2. ÎÞ¤¬¤Þ¤ÀÈá¤·¤ß¤À¤Ã¤¿º¢
7-3. À©Éþ¤Î¥Þ¥Í¥¥ó
7-4. À¤³¦¤Ç°ìÈÖ ¸ÉÆÈ¤ÊLover
7-5. ¥Ð¥ì¥Ã¥¿
7-6. ¸ÉÆÈ·»Äï
7-7. ¤³¤³¤Ë¤¤¤ëÍýÍ³
7-8. ²Æ¤ÎFree ¡õ Easy
7-9. ·¹¼Ð¤¹¤ë
7-10. Ì¿¤ÏÈþ¤·¤¤
7-11. º£¡¢ÏÃ¤·¤¿¤¤Ã¯¤«¤¬¤¤¤ë
7-12. ÍçÂ¤ÇSummer
7-13. É÷Á¥¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë
7-14. Rewind¤¢¤ÎÆü
7-15. Æ¨¤²¿å
7-16. ¥·¥ó¥¯¥í¥Ë¥·¥Æ¥£
7-17. µ¢¤êÆ»¤Ï±ó²ó¤ê¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë
7-18. ÌëÌÀ¤±¤Þ¤Ç¶¯¤¬¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤
7-19. Wilderness world
7-20. ËÍ¤ÏËÍ¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë
7-21. »¬¤Ó¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¹
7-22. ¹¥¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥í¥Ã¥¯¤À¤¼¡ª
7-23. ¿Í¤ÏÌ´¤òÆóÅÙ¸«¤ë
7-24. Æ§¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿
7-25. ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÊ¿Åù
7-26. ÊâÆ»¶¶
8. Actually...
9. ¤´¤á¤ó¤ÍFingers crossed
10. ¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤ÞÅ·¹ñ
11. I see...
12. ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼
13. ·¯¤ÎÌ¾¤Ï´õË¾
14. ¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥ÈÊÒÁÛ¤¤
15. ¥Ð¥ó¥É¥¨¥¤¥É剝¤¬¤¹¤è¤¦¤ÊÊÌ¤ìÊý
16. ¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¥Õ¥é¥Ã¥·¥å
17. »°ÈÖÌÜ¤ÎÉ÷
18. ÀßÄê²¹ÅÙ
19. ¤°¤ë¤°¤ë¥«¡¼¥Æ¥ó
20. ¥¬¡¼¥ë¥º¥ë¡¼¥ë
21. Sing Out¡ª
22. Monopoly
23. Â¾¿Í¤Î¤½¤é»÷
¡ã¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¡ä
EN1. ¥Ï¥¦¥¹¡ª
EN2. ¥À¥ó¥±¥·¥§¡¼¥ó
EN3. ¤½¤ó¤Ê¥Ð¥«¤Ê¡Ä
EN4. ¶õÈâ
EN5. ÇµÌÚºä¤Î»í