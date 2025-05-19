¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Á¤Ç¤ª¼Çµï¤ò¡×¡ÖÆåÅá¤ò¿¶¤Ã¤Æ¡×NHKÄ«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ùº£ÅÄÈþºù¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡È²á¹ó¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡É¤ÎÃæ¿È
¡È»þÂå¤òºî¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¡É¤ÎËÜ²»¤ËÇ÷¤ëÂÐÃÌ´ë²è¡ÖÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤Î¥Þ¥¤¥Õ¥§¥¢¥Ñ¡¼¥½¥ó¡×¡£º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Îº£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Ûº£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¤ÈÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤µ¤ó
Æñ´Ø¤Ï¡ÖÅÚº´ÊÛ¡×¡©
¡¡ÍÆ¯¡¡¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤ÈÄª¡Ê¤Î¤Ö¡Ë¤µ¤óÉ×ºÊ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£º£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÄ«ÅÄ¤Î¤ÖÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥»¥ê¥ÕÎÌ¤¬Â¿¤¯¤ÆÂçÊÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡º£ÅÄ¡¡¤â¤Á¤í¤óÎÌ¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢É×¡¦Ìø°æ¿ó¡Ê¤¿¤«¤·¡ËÌò¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤¤µ¤ó¤â¤«¤Ê¤ê¥»¥ê¥Õ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯Ê¬Ã´¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÆ¯»á¤Ë¤Ä¤é¤ì¤Æ¼ò¹ë¤Î°ìÌÌ¤âÈäÏª¡¡ⒸÊ¸éº½Õ½©
¡¡ÍÆ¯¡¡¤â¤È¤â¤ÈÂæËÜ¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤Ï¶ì¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡©
¡¡º£ÅÄ¡¡Ìò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ÀìÌçÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÁá¤¯³Ð¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤ÏÅÚº´ÊÛ¤Ê¤Î¤Ç¡£
¡¡ÍÆ¯¡¡¤½¤¦¤À¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎºÇ½é¤ÎÉñÂæ¤¬¹âÃÎ¸©¤Ç¤¹¤â¤Î¤Í¡£
¡¡º£ÅÄ¡¡¤¹¤Ù¤ÆÊý¸À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¡¢ºÇ½é¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤éÆÉ¤ó¤Ç³Ð¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï²»¤Ç³Ð¤¨¤ëÊý¤¬¤¤¤¤¤Èµ¤¤¬ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÍÆ¯¡¡ÅÚº´ÊÛ¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊÊý¸À¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©
¡¡º£ÅÄ¡¡¡Ö¡Á¤ä¤¡×¡Ö¡Á¤·¤Á¤å¤¦¤¬¤è¡×¤È¤«¡¢¸ìÈø¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£´ØÀ¾¤È¶å½£¤ÎÊý¸À¤ÈÉ¸½à¸ì¤¬º®¤¶¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡£Ê¸»ú¤À¤±¸«¤Æ´ØÀ¾ÊÛ¤Ã¤Ý¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é°ã¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Ò¤Ã¤«¤±¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡£
¡¡ÍÆ¯¡¡¤Ò¤Ã¤«¤±ÌäÂê¤À¡£
¡¡º£ÅÄ¡¡¥¤¥ó¥È¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï´ØÀ¾¤è¤ê¶å½£¤ÎÊý¤¬¶á¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬Ê¡²¬½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¶å½£¤Ã¤Ý¤¤Ê¬¤Ë¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢É¬¤º¤·¤â¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¡£
¡¡ÍÆ¯¡¡ÅÚº´ÊÛ¤Ï¡¢ºäËÜÎ¶ÇÏÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡º£ÅÄ¡¡¡Ö¤¼¤è¡×¤Ï°Õ³°¤È»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Êý¸À»ØÆ³¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¤¼¤è¡×¤Ï¤«¤Ê¤êÀÎ¤ÎÊý¤¬»È¤¦¸ÀÍÕ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÚº´ÊÛ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤óÌò¤ÎµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤µ¤ó¤¬¡¢¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤ËÆþ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Á¡×¤Î²Î»ì¤Ç¤ª¼Çµï¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡ÍÆ¯¡¡º£²ó¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ëÁª¹Í¤Ç¡¢3365¿Í¤â¤Î±þÊç¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éº£ÅÄ¤µ¤ó¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¹ç³Ê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¿³ºº¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡¡º£ÅÄ¡¡ºÇ½é¤Ï½ñÎà¿³ºº¤Ç¤¹¡£Ä«¥É¥é¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¿ôÌä¤Î¤ªÂê¤ËÄ¾É®¤Ç»×¤¦¤³¤È¤ò½ñ¤¯¿³ºº¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÂê¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÍÆ¯¡¡¤Ø¤§¡¢Ä¾É®¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥É¥é¥ÞÆâ¤ÇÊ¸»ú¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡º£ÅÄ¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£½ñÎà¿³ºº¤Î¼¡¤Ï¥Ó¥Ç¥ª¿³ºº¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤¿¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Á¡×¤Î²Î»ì¤ò¥»¥ê¥Õ¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¼Çµï¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£»ä¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖÆñ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÍÆ¯¡¡¤½¤ì¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¡£
¡¡º£ÅÄ¡¡ÂæËÜ¤Ë¥È½ñ¤¤Ç¡¢¿ÆÍ§¤¬¤³¤¦¤·¤Æ¡¢Î¢ÀÚ¤é¤ì¤¿´¶¾ð¤Ç¡Ä¡Ä¤Ê¤É¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò²Î»ì¤Ë¾è¤»¤Æ±é¤¸¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢²Î¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¡£¤È¤Æ¤âÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÌÇò¤¤²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¡ÍÆ¯¡¡¥Ó¥Ç¥ª¿³ºº¤òÄÌ²á¤·¤¿¤é¡¢¼¡¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¿³ºº¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡º£ÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£NHK¤µ¤ó¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢ÆÍÁ³¡¢ÆåÅá¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤·¤«¤â¼¡¤Ï¡¢¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤¿¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¤Î²Î»ì¤Î°ìÉô¤ò¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£»öÁ°¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÍÆ¯¡¡ÆåÅá¤ò»ý¤Ã¤Æ!?¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤í¤«¡¢°Õ¿Þ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡º£ÅÄ¡¡¸å¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Î¤Ö¤¬³ØÀ¸»þÂå¤ËÆåÅá¤ò½¬¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¢¨¤³¤ÎÂÐÃÌ¤ÎÁ´Ê¸¡ÊÌó8300»ú¡Ë¤Ï¡ÖÊ¸éº½Õ½©¡×2025Ç¯6·î¹æ¤È¡¢·î´©Ê¸éº½Õ½©¤Î¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÊ¸éº½Õ½©PLUS¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Êº£ÅÄÈþºù¡ßÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡Ö¼«Ê¬¤Î´é¤ò¿©¤Ø゙¤µ¤»¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤³゙¤¤¼«¸Êµ¾À·¡×¡Ë¡£Á´Ê¸¤Ç¤Ï¡¢²¼µ¤ÎÆâÍÆ¤ò¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë¾ì¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤
¡¦¹ç³ÊÈ¯É½¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º
¡¦Ê¡²¬¤Ç°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤½÷¤Î»Ò
¡¦Ä«¤Þ¤Ç°û¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â
¡¦²Î¤È¥À¥ó¥¹¤Ï¶ì¼ê¤Ç¤¹
¡Êº£ÅÄ Èþºù,ÍÆ¯ Í³Èþ»Ò¡¿Ê¸éº½Õ½© 2025Ç¯6·î¹æ¡Ë