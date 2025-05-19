¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¡ÖÀ¯¶ÉÅª¤ÊºâÀ¯µ¬Î§ÇÉ¤¬µÞ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÎ©·û¡¦ÌîÅÄ»á¤¬ÈãÈ½¡¡¹ñÌ±¡¦¶ÌÌÚ»á¤Ï¡Ö¹ñ¤Î²û¤è¤ê¹ñÌ±¤Î²û¡×
¼«Ì±ÅÞ¤Î´´Éô¤«¤é¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤Ë¿µ½Å¤ÊÈ¯¸À¤¬Â³¤¤¤Æ¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¡¢¡ÖÀ¯¶ÉÅª¤ÊºâÀ¯µ¬Î§ÇÉ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¡§
¼«Ì±ÅÞ¤ÏµÞ¤Ë¡Ö¸ºÀÇ¤Ï¥À¥á¤À¡£ºâÀ¯µ¬Î§¤ò¼é¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡Ê¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡Ë¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤¦¤Ê¤é¡¢6·î¤Î¡Ö¹üÂÀ¤ÎÊý¿Ë¡×¤Ç¡Ö2025Ç¯ÅÙ¤Î¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ê´ðÁÃÅªºâÀ¯¼ý»Ù¡Ë¤ò¤¤Á¤ó¤È¹õ»ú²½¤¹¤ë¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤ß¤í¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
ÌîÅÄ»á¤ÏÅÞ¤Î²ñ¹ç¤Ç¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Ç¤Î¸ºÀÇ°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´ü¸Â¤Èºâ¸»¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤ÆÀÕÇ¤¤¢¤ë¸ºÀÇ¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤½¤Î¸å¤Î¼èºà¤Ç¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤Ë¶Ë¤á¤ÆÀ¯¶ÉÅª¤ÊºâÀ¯µ¬Î§ÇÉ¤¬µÞ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡ÖºâÀ¯µ¬Î§¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤¬¤â¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¡§
¹ñ¤Î²û¤Ð¤«¤ê¼é¤Ã¤Æ¡¢¹ñÌ±¤Î²û¤¬Êø²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£
¸ºÀÇ¤Îºâ¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·ÐºÑÀ®Ä¹¤ÈÆÃÊÌ²ñ·×¤Î¾êÍ¾¶â¡¢¹ñºÄ¤ÎÈ¯¹Ô¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡ÖÆüÍËÊóÆ» THE PRIME¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®Ìî»ûÀ¯Ä´²ñÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¤É¤³¤Ëºâ¸»¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤«µÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¸ºÀÇ¤ÎÁ°Äó¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£