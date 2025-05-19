¡Öº£¤ä¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¥Ñ¥ì¥¹¤Î½é¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¹×¸¥¤Î³ùÅÄÂçÃÏ¤ò¸½ÃÏ»æ¤Ï¸®ÊÂ¤ß¹âÉ¾²Á¡ÖÂçÉñÂæ¤Ç¸«»ö¤Ëµ±¤¤¤¿¡×
¶ì¤·¤ó¤À¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¡È¤´Ë«Èþ¡É¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿(C)Getty Images
¡¡³ùÅÄÂçÃÏ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö5·î17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿FA¥«¥Ã¥×¤Î·è¾¡¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C¤ò1-0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¤ÏÀßÎ©°ÊÍè½é¤È¤Ê¤ë¼çÍ×¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¡£³ùÅÄ¤â¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤·¹¶¼é¤Ç¹×¸¥¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÃ×Ì¿Åª¤Ê¥Ô¥ó¥Á¤ò¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÁË»ß¡ª¥Á¡¼¥à¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿³ùÅÄÂçÃÏ¤Î¥·¥å¡¼¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¸«¤ë
¡¡¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥¦¥§¥ó¥Ö¥ê¡¼¶¥µ»¾ì¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¡¢16Ê¬¤Ë¥¨¥Ù¥ì¥Á¡¦¥¨¥¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¥´¡¼¥ë¤¬¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¤Î·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸åÊý¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¸¥ã¥ó¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Þ¥Æ¥¿¡¢³ùÅÄ¤¬·Ò¤®¡¢ºÇ¸å¤Ï¥µ¥¤¥É¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥¨¥¼¤¬²¡¤·¹þ¤ßµ®½Å¤Ê¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡°Ê¹ß¤Ï¥Ü¡¼¥ë»ÙÇÛÎ¨¤Ç¾å²ó¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C¤Î¹¶·â¤òÎ¿¤®¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¤¬¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤ëÅ¸³«¤Ë¡£33Ê¬¤Ë¤ÏPK¤ò¸¥¾å¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Î¤Þ¤Þ¡¢´¿´î¤Î½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿³ùÅÄ¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÆÀÅÀ¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¥¨¥¼¤«¤é¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ß¤Ê¤¬¤éÈ¿±þ¡£¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ê¡¢ÆÀÅÀ¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÃæÈ×¤ÇÀÑ¶ËÅª¤ËÁê¼ê¥Ü¡¼¥ë¥Ø¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤É»î¹ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤â¼«¿È¤ÎÌò³ä¤òÅ°Äì¡£¸åÈ¾¤Ç¤ÏPAÆâ¤ÇÁê¼ê¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò¸«»ö¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¥¸ÍºÝ¤Ç¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤ë¥×¥ì¡¼¤â¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿ÆüËÜ¿ÍMF¤ËÂÐ¤·¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¸®ÊÂ¤ß¹â¤¤É¾²Á¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ»æ¡ØEvening Standard¡Ù¤Ç¤Ï¸Ä¿ÍºÎÅÀ¤Ç10ÅÀËþÅÀÃæ¡Ö8¡×¤òÍ¿¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö½à·è¾¡¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤âÂçÉñÂæ¤Ç¸«»ö¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¹×¸¥¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¼éÈ÷ÌÌ¤ÇÈ¯´ø¤µ¤ì¤¿¡×¤È¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤ÎÆ°¤¤ò¾Î»¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØIrish Independent¡Ù¤«¤é¤Ï¡¢º£²ó¤Î³èÌö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¥Õ¥ê¡¼¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êä¶¯¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ÃÏ»æ¡ØThe Guardian¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥·¥Æ¥£¤Î¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¤¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ý¤Ë¤Ï¸ÍÏÇ¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¾¡Íø¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¡¢º£¤ä¥Ñ¥ì¥¹¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¡¢ÈãÈ½¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë»þ´ü¤âÄ¹¤«¤Ã¤¿³ùÅÄ¤À¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤ÇÄÏ¤ó¤À±ÉÍÀ¤ò¼«¿®¤ËÊÑ¤¨¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÉñÂæ¤Ç¤ÎÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]