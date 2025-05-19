¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ë°ì´î°ìÍ«¡£¼«Ê¬¤ËÅê»ñ¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤¤«¤â¡×31ºÐ½÷À¤ÎNISAÀÑÎ©¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡©
2024Ç¯¤«¤é¿·NISA¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿þÌî¤¬¹¤¬¤ëÅê»ñ¤ÎÀ¤³¦¡£¤½¤·¤ÆÅê»ñ¤Î½é¿´¼Ô¤¬¿¿¤ÃÀè¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Î¤¬Ä¹´ü¤Ç¤ÎÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Ë¤è¤ë»ñ»º±¿ÍÑ¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤òÌ£Êý¤Ë¤Ç¤¤ëÄã¥ê¥¹¥¯¤Ê±¿ÍÑÊýË¡¤È¸À¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼þ¤ê¤Î¿Í¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀÑÎ©Åê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤ò¤Î¤¾¤¯µ¡²ñ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤ÏAll About¤¬·ÑÂ³Åª¤ËÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀÑÎ©Åê»ñ¤Î¼ÂÂÎ¸³¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤«¤é¡¢¤Û¤«¤ÎÊý¤¬ÀÑÎ©Åê»ñ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¾Ò²ð¡£
¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ë¤ÊÀÑÎ©¼ÂÁ©¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤é¡¢¤´¼«¿È¤ÎÅê»ñ¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§²ÈÂ²¹½À®
ËÜ¿Í¡¢Êì¡Ê58ºÐ¡Ë
¢§¶âÍ»»ñ»º
Ç¯¼ý¡§480Ëü±ß
¶âÍ»»ñ»º¡§¸½ÍÂ¶â200Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»ºÌó50Ëü±ß
¢§¥ê¥¹¥¯»ñ»º¤ÎÆâÌõ
¡¦¹ñÆâ³ô¼°¡§Ìó9Ëü±ß
¡¦Åê»ñ¿®Â÷¡§Ìó41Ëü±ß
¢§ÀÑÎ©Åê»ñ¼ÂÀÓ
¡Ê¢¨¾¦ÉÊÌ¾¤Î¾ÜºÙ¤¬ÉÔÌÀ¤Ê¤â¤Î¤â¸¶Ê¸¥Þ¥ÞµºÜ¡Ë
¡¦eMAXIS Slim ÊÆ¹ñ³ô¼°¡ÊS&P500¡Ë¡¿NISA¡§2021Ç¯¤«¤é
¡¦eMAXIS Slim Á´À¤³¦³ô¼°¡Ê¥ª¡¼¥ë¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¡¿NISA¡§2021Ç¯¤«¤é
¡¦»°É©UFJ½ã¶â¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥´¡¼¥ë¥É¡Ë¡¿NISA¡§2025Ç¯¤«¤é
2021Ç¯¤«¤éÀÑÎ©Åê»ñ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦º£²ó¤ÎÅê¹Æ¼Ô¡£
Åê»ñ³Û¤ÏS&P500¤ò¡Ö·î3000±ß¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢2Ç¯¸å¤Ë¡Ö·î5000±ß¡×¤Ø¡£¥ª¡¼¥ë¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï¡Ö·î2000±ß¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢2Ç¯¸å¤Ë¡Ö·î5000±ß¡×¤Ø¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢2025Ç¯¤«¤é¤Ï½ã¶â¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¡Ö·î3000±ß¡×¤ÇÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
Åê¹Æ¤Î¤¢¤Ã¤¿2025Ç¯5·î»þÅÀ¤Î±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢S&P500¤¬¡Ö¸µËÜ17Ëü3000±ß¢ª±¿ÍÑ±×¹þÌó21Ëü8000±ß¡×¡¢¥ª¡¼¥ë¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¤¬¡Ö¸µËÜ15Ëü2000±ß¢ª±¿ÍÑ±×¹þÌó18Ëü2000±ß¡×¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ó¥´¡¼¥ë¥É¤¬¡Ö¸µËÜ3000±ß¢ª±¿ÍÑ±×¹þÌó3200±ß¡×¤È¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÍø±×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿»þ¤Ç¡¢S&P500¤È¥ª¡¼¥ë¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¹ç¤ï¤»¤Æ¥×¥é¥¹10Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÁý¤¨¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¥·¥ç¥Ã¥¯°Ê¹ß¤Ï¥×¥é¥¹7Ëü±ß¤È¡¢ÀÖ»ú¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢½é¤á¤ÆÂç¤¤¯±¿ÍÑ±×¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¥È¥é¥ó¥×¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸«±Û¤·¤Æ¡¢ÂçÂÎÉáÄÌÍÂ¶â¤ÇËè·îÃù¤á¤Æ¤¤¤ë¶â³Û¤Î5Ê¬¤Î1ÄøÅÙ¤ÇÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Çº£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö±¿ÍÑ±×¤ÎÂçÉý¤ÊÁý¸º¤Ë°ì´î°ìÍ«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¼«Ê¬¤ËÅê»ñ¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤ÈÉÔ°Â¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¼Ô¡£
º£¸å¤Ï¡ÖÃæÄ¹´ü¤Ç¤ÎÅê»ñ¤¬´ðËÜ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤ÇÂ³¤±¤ë¡×¤È¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¢¨ÆÃÄêÌÃÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åê»ñ¤Î´«Í¶¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ñ»º±¿ÍÑ¡¢Åê»ñ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ½ªÈ½ÃÇ¤Ï¡¢¸æ¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
¤³¤³¤Ç¤ÏAll About¤¬·ÑÂ³Åª¤ËÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀÑÎ©Åê»ñ¤Î¼ÂÂÎ¸³¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤«¤é¡¢¤Û¤«¤ÎÊý¤¬ÀÑÎ©Åê»ñ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¾Ò²ð¡£
31ºÐ¡¦Ç¯¼ý480Ëü±ß²ñ¼Ò°÷½÷À¤ÎÀÑÎ©Åê»ñ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È±¿ÍÑÀ®ÀÓ¤Ï¡©º£²ó¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¤Ë½»¤à31ºÐ½÷À¤Î»ñ»º±¿ÍÑ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§²ÈÂ²¹½À®
ËÜ¿Í¡¢Êì¡Ê58ºÐ¡Ë
¢§¶âÍ»»ñ»º
Ç¯¼ý¡§480Ëü±ß
¶âÍ»»ñ»º¡§¸½ÍÂ¶â200Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»ºÌó50Ëü±ß
¢§¥ê¥¹¥¯»ñ»º¤ÎÆâÌõ
¡¦¹ñÆâ³ô¼°¡§Ìó9Ëü±ß
¡¦Åê»ñ¿®Â÷¡§Ìó41Ëü±ß
¢§ÀÑÎ©Åê»ñ¼ÂÀÓ
¡Ê¢¨¾¦ÉÊÌ¾¤Î¾ÜºÙ¤¬ÉÔÌÀ¤Ê¤â¤Î¤â¸¶Ê¸¥Þ¥ÞµºÜ¡Ë
¡¦eMAXIS Slim ÊÆ¹ñ³ô¼°¡ÊS&P500¡Ë¡¿NISA¡§2021Ç¯¤«¤é
¡¦eMAXIS Slim Á´À¤³¦³ô¼°¡Ê¥ª¡¼¥ë¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¡¿NISA¡§2021Ç¯¤«¤é
¡¦»°É©UFJ½ã¶â¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥´¡¼¥ë¥É¡Ë¡¿NISA¡§2025Ç¯¤«¤é
2021Ç¯¤«¤éÀÑÎ©Åê»ñ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦º£²ó¤ÎÅê¹Æ¼Ô¡£
Åê»ñ³Û¤ÏS&P500¤ò¡Ö·î3000±ß¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢2Ç¯¸å¤Ë¡Ö·î5000±ß¡×¤Ø¡£¥ª¡¼¥ë¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï¡Ö·î2000±ß¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢2Ç¯¸å¤Ë¡Ö·î5000±ß¡×¤Ø¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢2025Ç¯¤«¤é¤Ï½ã¶â¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¡Ö·î3000±ß¡×¤ÇÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
Åê¹Æ¤Î¤¢¤Ã¤¿2025Ç¯5·î»þÅÀ¤Î±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢S&P500¤¬¡Ö¸µËÜ17Ëü3000±ß¢ª±¿ÍÑ±×¹þÌó21Ëü8000±ß¡×¡¢¥ª¡¼¥ë¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¤¬¡Ö¸µËÜ15Ëü2000±ß¢ª±¿ÍÑ±×¹þÌó18Ëü2000±ß¡×¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ó¥´¡¼¥ë¥É¤¬¡Ö¸µËÜ3000±ß¢ª±¿ÍÑ±×¹þÌó3200±ß¡×¤È¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÍø±×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿»þ¤Ç¡¢S&P500¤È¥ª¡¼¥ë¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¹ç¤ï¤»¤Æ¥×¥é¥¹10Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÁý¤¨¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¥·¥ç¥Ã¥¯°Ê¹ß¤Ï¥×¥é¥¹7Ëü±ß¤È¡¢ÀÖ»ú¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢½é¤á¤ÆÂç¤¤¯±¿ÍÑ±×¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¥È¥é¥ó¥×¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸«±Û¤·¤Æ¡¢ÂçÂÎÉáÄÌÍÂ¶â¤ÇËè·îÃù¤á¤Æ¤¤¤ë¶â³Û¤Î5Ê¬¤Î1ÄøÅÙ¤ÇÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
31ºÐ¡¦Ç¯¼ý480Ëü±ß²ñ¼Ò°÷½÷À¤Î»×¤¦ÀÑÎ©Åê»ñ¤Î¥á¥ê¥Ã¥ÈÀÑÎ©Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÅê»ñ¤ÏÉÝ¤¤¤â¤Î¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¸³è¤Ë±Æ¶Á¤â¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¶ä¹Ô¤Î¶âÍø¤è¤ê¤â°µÅÝÅª¤ËÍø±×¤¬¤Ä¤¯¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
°ìÊý¤Çº£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö±¿ÍÑ±×¤ÎÂçÉý¤ÊÁý¸º¤Ë°ì´î°ìÍ«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¼«Ê¬¤ËÅê»ñ¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤ÈÉÔ°Â¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¼Ô¡£
º£¸å¤Ï¡ÖÃæÄ¹´ü¤Ç¤ÎÅê»ñ¤¬´ðËÜ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤ÇÂ³¤±¤ë¡×¤È¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¢¨ÆÃÄêÌÃÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åê»ñ¤Î´«Í¶¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ñ»º±¿ÍÑ¡¢Åê»ñ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ½ªÈ½ÃÇ¤Ï¡¢¸æ¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)