¡ÖADHD¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹°äÅÁ»Ò¤¬¡¢¿ÍÎà¤òÈË±É¤µ¤»¤¿¡×¡¡¡Ø¥¹¥Þ¥ÛÇ¾¡ÙÃø¼Ô¤¬²ò¤ÌÀ¤«¤¹ADHD¤Î¿¿¼Â
¡¡Íî¤ÁÃå¤¤¬¤Ê¤¯»Ø¼¨ÄÌ¤ê¤ËÆ°¤±¤Ê¤¤¡£¼Ò²ñ¤Ç¤Ïº¤¤ê¼Ô°·¤¤¤µ¤ì¤ëADHD¡ÊÃí°Õ·çÇ¡¡¦Â¿Æ°¾É¡Ë¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦Åª¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø¥¹¥Þ¥ÛÇ¾¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤ÇÀº¿À²Ê°å¤Î¥¢¥ó¥Ç¥·¥å¡¦¥Ï¥ó¥»¥ó»á¤¬º£²ó¡ØÂ¿Æ°Ç¾¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¤ÎËÝÌõ½ÐÈÇ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤³¤Î¡ÈÉÂ¡É¤Î¿¿¼Â¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ø¥¹¥Þ¥ÛÇ¾¡Ù¤¬À¤³¦Åª¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ó¥Ç¥·¥å¡¦¥Ï¥ó¥»¥ó»á
¡¡¤½¤â¤½¤âADHD¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤ò°å»Õ¤ÎÎ©¾ì¤«¤éÀâÌÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢½¸Ãæ¡¢Â¿Æ°¡¢¾×Æ°¤È¤¤¤¦»°¤Ä¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¿ÇÃÇ¤Î´ð½à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡½¸ÃæÎÏ¤òÊÝ¤Æ¤Ê¤¤¡£¤¹¤°¤Ëµ¤¤¬»¶¤ë¡£¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤±¤Ê¤¤¡£À°Íý¤ä·×²è¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Â¾¤Ë¤â¡¢ÉÑÈË¤ËÁê¼ê¤ÎÏÃ¤ò¼×¤Ã¤¿¤ê¡¢½çÈÖ¤¬ÂÔ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤º¾ï¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¡Ö¥ª¥ó¡×¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¡£Àä¤¨¤º»É·ã¤òµá¤á¡¢ÉÏË³ÍÉ¤¹¤ê¤ò¤·¤¿¤êÊª¤ò¤¤¤¸¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÆÃÄ§¤âADHD¤Ë¤è¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤â¤É¤ì¤«¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡ÌµÍý¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ã¯¤Ë¤Ç¤âÂ¿¾¯¤ÏADHD¤Î·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£»ä¤âADHD¤Î·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¿Í´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ò²ñÀ¸³è¤ÇÂç¤¤ÊÌäÂê¤¬À¸¤¸¤Ê¤±¤ì¤ÐADHD¤È¤Ï¸«¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¼£ÎÅ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬¡ÖÀµ¾ï¡×¤Ç¤É¤³¤«¤é¤¬ADHD¤«¡¢¤¤Ã¤Ñ¤ê¤ÈÊ¬¤«¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¤ÏÈó¾ï¤Ë¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥«¥¹Ç½ÎÏ¡×
¡¡ADHD¤Ë¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌäÂêÅÀ¤·¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¿ÍÎà¤Î¿Ê²½¤Î²áÄø¤Ç¤½¤ÎÀ¼Á¤ÏÅñÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÌÌ¤È¤Ï¡¢¹¥´ñ¿´¤¬²¢À¹¤Ç»þ¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¼Â¹ÔÎÏ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¿¥Ö¡¼¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤¬¤Ç¤¡¢¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¡Ö¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥«¥¹Ç½ÎÏ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¤Î½¸ÃæÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤¯¤è¤¯¤è¤·¤Ê¤¤¤¿¤áµÕ¶¤Ë¶¯¤¤ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óADHD¤Î¿Í¤¬Á´°÷¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Ê¤¼¡¢¤³¤¦¤·¤¿Î¾ÌÌ¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¸¶°ø¤ÏÇ¾¤Î¡ÖÊó½··Ï¡×¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Êó½··Ï¤Ï²÷³ÚÃæ¿õ¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢¿Í¤ÎÇ¾¤Ë¤¢¤ë¡¢¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¡¢Îã¤¨¤Ð¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢Í§Ã£¤È¤ªÃý¤ê¤·¤¿¤ê¤¹¤ëºÝ¤Ê¤É¤ËÆ¯¤¯¿À·Ð¹½Â¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Êó½··Ï¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¡ÖÂ¦ºÁ³Ë¡×¤È¤¤¤¦Ç¾¤Î±ü¿¼¤¯¤Ë¤¢¤ëÆ¦¤Û¤É¤Î¥µ¥¤¥º¤ÎÉô°Ì¤¬¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤È¤¤¤¦¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤ËÈ¿±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÂ¦ºÁ³Ë¤Ï¿Í¤Ë¿´ÃÏ¤è¤µ¤âÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö»þ´Ö¤ò¤«¤±¤¿¤êÅØÎÏ¤¹¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤âÅÁ¤¨¤ë¡£¡Ö²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡ÖÊó½··Ï¤ò³èÀ²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë²¿¤«Â¾¤Î¤â¤Î¤òÃµ¤»¡×¤È»Ø¼¨¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÂçÄñ¤Î³ØÀ¸¤Ï¼ø¶È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¥¹¥Þ¥Û¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ëÁê¼ê¤ÎÏÃ¤¬¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¡Ö¤½¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¡¢¥À¥µ¤¤¤è¡×¤È¤«ÊÌ¤ÎÏÃÂê¤Ë°Ü¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¾×Æ°¤Ë¶î¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤¦¤·¤Þ¤»¤ó¡£Êó½··Ï¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÊÌ¤Î¤â¤Î¤ò¤¹¤°¤Ë¸«¤Ä¤±¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿Í¤Ï¡ÖÌµ»ë¡×¤¬¶ì¼ê
¡¡¤È¤³¤í¤¬ADHD¤Î´µ¼Ô¤ÏÊó½··Ï¤ÎÆ¯¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ä¤Æß¤¯¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«³èÀ²½¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿Ç»¡¤·¤Æ¤¤¤Æ²¿ÅÙ¤È¤Ê¤¯Ê¹¤¯¤Î¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Ë¤ÏÂà¶þ¤Ç»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¤À¤«¤é¡¢¼þ¤ê¤ÎÈ¿±þ¤¬Íß¤·¤¯¤Æ¤ï¤¶¤ÈÁû¤®¡¢¼ø¶È¤Î¼ÙËâ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Í§Ã£¤ÎÈ±¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¡£Êó½··Ï¤¬È¿±þ¤·¤Å¤é¤¯±ä¡¹¤È»É·ã¤òÃµ¤·Â³¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ»¶Ì¡¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¾×Æ°¤òÂ¾¤Ë¤½¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢Â¿Æ°¤Ë¤â¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿½¸ÃæÎÏ¤Î·çÇ¡¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¼¤È´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤Ç¡¢¤¢¤ë¸¦µæ¼Ô¤¬100¿Í¶á¤¤³ØÀ¸¤òÄ´ºº¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºî¶Ê¡¢³¨²è¡¢»í¤äÊ¸³Ø¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¡Ö¶Ë¤á¤ÆÁÏÂ¤À¤Î¤¢¤ë¶ÈÀÓ¤ò¾å¤²¤¿³ØÀ¸¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿³ØÀ¸¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤ÎÁÏÂ¤À¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ëºÝ¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Öµ¤¤¬»¶¤ëÍ×ÁÇ¤òÌµ»ë¤¹¤ëÇ½ÎÏ¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡È´¤¤ó½Ð¤Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿Í¤Ï»¨²»¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÁÏºî¤ËÌ´Ãæ¤Ç¿¼¤¯½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡¢¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï¿¿µÕ¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿Í¤Ï¡ÖÌµ»ë¡×¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢¤½¤Îº¹¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤ë¿Í¤Î7ÇÜ¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤¤¬»¶¤ë¤è¤¦¤Ê¡È»¨²»¡É¤âÇÓ½ü¤·¤Ê¤¤
¡¡¤³¤ì¤Ï¸¦µæÍÑ¸ì¤Ç¡Ö¥ê¡¼¥¡¼¡¦¥¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡ÊÏ³¤ì¤¬¤Á¤ÊÃíÌÜ¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤«¤éÇÓ½ü¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥ê¡¼¥¡¼¡¦¥¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¤É¤¦¤ä¤é»×¹Í¤ÎÎ®¤ì¤òÁý¤ä¤·¡¢¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¾ðÊó¤òÂçÎÌ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»É·ã¤Ë²ÄÇ½À¤ò¸«¤¤¤À¤¹¡£¤¦¤ë¤µ¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤´¹µ¤Àð¤Î²»¤Ç¤µ¤¨¶½Ì£¿¼¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿Ç¾¤Û¤ÉÊª»ö¤Ë¿·¤·¤¤¸÷¤òÅö¤Æ¡¢Â¾¤Î¿Í¤¬»×¤¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¡Öµ¤¤¬»¶¤ë¡×¤Î¤â°¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤ÎÀº¿À°å³Ø¤Î¸¦µæ¼Ô¥¸¥ç¥ó¡¦J¡¦¥ì¥¤¥Æ¥£¤ÏÁÏÂ¤À¤ò¡ÖÀµ¤·¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¾×Æ°¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Àè¤Ë¤â½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ADHD¤Î¿Í¤Ï¡¢¾ï¤Ë»É·ã¤òÃµ¤·²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤¬»¶¤ë¤è¤¦¤Ê¡È»¨²»¡É¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÇ¾¤ÏÇÓ½ü¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ADHD¤Î¿Í¤ÏÆ±»þ¤Ë¾×Æ°¤òÍÞ¤¨¤ëÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤âÍÞ¤¨¤Þ¤»¤ó¡£·ë²Ì¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¿©»ö¤ò¼è¤é¤º¤Ë¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍýÍ³
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤½¸ÃæÎÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹»ÅÁÈ¤ß¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ì¤Ë¤âÊó½··Ï¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°äÅÁ»ÒÁàºî¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¾¤Ç¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤òºî¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¥é¥Ã¥È¤Ï¡¢µ²¤¨»à¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµµ¤ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸ý¤ò³«¤±¤ëµ¤ÎÏ¤¹¤éÌµ¤¯¤¹¡£¥¨¥µ¤òº¹¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤â¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÉáÄÌ¤Ê¤é¿©¤ÙÊª¤ò¸«¤ë¤È¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¿©¤Ù¤ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ï¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë»þ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿©¤ÙÊª¤ò¸«¤¿»þ¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡²¿¤«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢ÊÌ¤Î¤â¤Î¤Ë´Ø¿´¤ò°Ü¤¹ºÝ¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥²¡¼¥à¤ÎºÇÃæ¤Ë²ÈÂ²¤«¤é¡Ö¿©»ö¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤´ÈÓ¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤³¤ó¤Ê»þ¤ÏÇ¾¤Ç¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Êó½··Ï¤¬ÉÔ³èÀ¤ÊADHD¤Î¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢¤¦¤Þ¤¯´Ø¿´¤¬¿©»ö¤Ë°Ü¤»¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¿©»ö¤â¼è¤é¤º¤Ë¡¢º£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢Êó½··Ï¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡ÊÎã¤¨¤Ð¥²¡¼¥à¡Ë¤Ë½¸Ãæ¤·Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£°ì»þ´ü¡¢¥²¡¼¥à¤Î¤»¤¤¤ÇADHD¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸í²ò¤¬¹¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ø²Ì¤¬µÕ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ADHD¤Î¿Í¤Ï¤è¤¯¡Ö½¸ÃæÎÏ¤¬¥¼¥í¤«¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤«¤Î¤É¤Á¤é¤«¡×¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÇ¾¤ÎÊó½··Ï¤¬ÉÔ³èÀ¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¸½¾Ý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ADHD¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¸¶°ø¤ò¤µ¤é¤Ë¤¿¤É¤ë¤È¡¢°äÅÁ»Ò¤Î°ã¤¤¤Ë¹Ô¤Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£´Ä¶Í×°ø¤âÌµ»ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ç¾¤ÎÀ¸ÍýÅª¤ÊÆ¯¤¤¬º¬ËÜ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ä¤±¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°äÅÁ»Ò¤Î²Ì¤¿¤¹Ìò³ä¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¿Æ¤¬ADHD¤Î¾ì¹ç¡¢»Ò¶¡¤â¤½¤¦¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬70¡óÄø¤È¤¤¤¦¸¦µæ·ë²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¶»Ï»þÂå¡¢ADHD¤Î·¹¸þ¤ÏÀ¸Â¸¤ËÌòÎ©¤Ã¤¿
¡¡ÉÔ»×µÄ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Öº¤¤ê¼Ô¡×¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤¬¤Á¤ÊADHD¤¬¡¢¿ÍÎà¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤ÇÅñÂÁ¤µ¤ì¤º¤Ëº£¤Þ¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂçÀÎ¡¢¥µ¥Ð¥ó¥Ê¤Ê¤É¤Ç¼íÎÄÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î¿ÍÎà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ADHD¤Î·¹¸þ¤¬À¸Â¸¤ËÌòÎ©¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬³§¤Ç¿©¤ÙÊª¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢ADHD¤Î¿Í¤Ï¼þ¤ê¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÌÐ¤ß¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È²»¤¬¤·¤¿¤êÉ÷¤¬¿á¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È´Ø¿´¤¬¤½¤Á¤é¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬·ë²ÌÅª¤Ë³ÍÊª¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢Å¨¤ä´í¸±À¸Êª¤«¤é¿È¤ò¼é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¸¶»Ï»þÂå¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢¹¤¯¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÄ¥¤Ã¤Æ³ÍÊª¤ä´í¸±¤ò»¡ÃÎ¤·¡¢½Ö»þ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£µ¤¤¬»¶¤Ã¤Æ½¸ÃÄ¤È¤Ï°ã¤¦¹ÔÆ°¤ò¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ADHD¤ÎÆÃÀ¤Ï¡¢¿ÍÎà¤òÂ¸Â³¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÌòÎ©¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¿ÍÎà¤¬¼í¤ê¤ò¤ä¤á¤Æ¤«¤é¸½Âå¤Þ¤Ç¤Ï1ËüÇ¯¤Û¤É¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¿Ê²½¤Î¸«ÃÏ¤«¤é¤¹¤ë¤È½Ö¤¯´Ö¡£¤½¤Î´Ö¡¢¿Í´Ö¤ÎÇ¾¤Ï´ðËÜÅª¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥µ¥Ð¥ó¥Ê¤Ç¤ÏÌò¤ËÎ©¤Ã¤¿ÆÃÄ§¤â¡¢¸½Âå¤Ë¤Ê¤ë¤ÈADHD¤Ï¶µ¼¼¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤¦¤Þ¤¯Å¬±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£½¸ÃæÎÏ¤¬È¯´ø¤Ç¤¤ë¥±¡¼¥¹°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢ËÜÍè»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤»¤º¤Ë¡¢ÁÂ³°¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢À¸¤¤Å¤é¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¡¢¼¡¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤ì¤Ð¾¯¤·¤ÏÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¿ÍÎà¤òÈË±É¤µ¤»¤¿°äÅÁ»Ò
¡¡¾¯¤·ÀìÌçÅª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ADHD¤ËÂç¤¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖDRD4¡Ý7R¡×¤È¤¤¤¦¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¼õÍÆÂÎ°äÅÁ»Ò¤Ç¤¹¡£¤³¤Î°äÅÁ»Ò¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿Í¤Ï³èÀ²½¤·¤Ë¤¯¤¤Êó½··Ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ADHD¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤³¤Î°äÅÁ»Ò¤Ï¿ÍÎà¤ÎÈË±É¤È¤â¿¼¤¤´Ø¤ï¤ê¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦30¥«½ê¡¢2000¿Í°Ê¾å¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¶½Ì£¿¼¤¤Ä´ºº¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¤ÏÀ¾²¤¤«¤é¥¢¥¸¥¢¡¢ËÌÊÆÀè½»Ì±¡¢ÃæÆîÊÆ¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¼íÎÄºÎ½¸Ì±¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÀè½»Ì±¤Ë¤Þ¤ÇµÚ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ìó20ËüÇ¯Á°¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿ÍÎà¡Ê¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¡Ë¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¥µ¥Ï¥éº½Çù¤ò±Û¤¨¤ë¤ÈÌó3ËüÇ¯¤È¤¤¤¦Ã»¤¤´ü´Ö¤ÇÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Õ¥ê¥«¤ò½Ð¤Æ¡¢¥¢¥é¥Ó¥¢È¾Åç¤äÃæÅì¤Ø¡£¤½¤³¤«¤é¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¢¥¸¥¢¤ä¥í¥·¥¢·ÐÍ³¤ÇËÌÊÆ¤Ë¡£¤µ¤é¤ËÆî¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃæÆîÊÆ¤ËÅÏ¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥¢¥¸¥¢¤«¤é¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ä¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤â¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¿ÍÎà¤ò¥¢¥Õ¥ê¥«¤«¤éÎ¹Î©¤¿¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢ADHD¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹°äÅÁ»Ò¡©
¡¡¤³¤Î¡¢²¿É´À¤Âå¤â¤«¤±¤ÆÄ¹µ÷Î¥¤ò°ÜÆ°¤·¤¿¿Í¡¹¤È¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Ë°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢°äÅÁ»Ò¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Ä¹¤¤µ÷Î¥¤ò°ÜÆ°¤·¤¿¿Í¡¹¤Û¤ÉDRD4¡Ý7R¤ò»ý¤Ä³ä¹ç¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡DRD4°äÅÁ»Ò¤ËÆÍÁ³ÊÑ°Û¤¬µ¯¤¤ÆDRD4¡Ý7R¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë¹¤Þ¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤é4Ëü¡Á5ËüÇ¯Á°¡£¤½¤Î°äÅÁ»Ò¤È¿ÍÎà¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«¤ò½Ð¤¿¤³¤È¤È¡¢¤É¤ó¤Ê´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡DRD4¡Ý7R¤Ï¡¢¿Í¤Î¥ê¥¹¥¯¥Æ¥¤¥¥ó¥°¤Ê·¹¸þ¤ä¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤òµá¤á¤¿¤¬¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÇ¾¤ò¸¦µæ¤¹¤ëºÝ¡¢¸¦µæÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë°äÅÁ»Ò¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤Î¡Ö¿·´ñÃµº÷·¹¸þ¡Ê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡¦¥·¡¼¥¥ó¥°¡Ë¡×¤È¤¤¤¦À³Ê¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤ÆADHD¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹°ì°ø¤È¤µ¤ì¤ë°äÅÁ»Ò¤¬¡¢¿ÍÎà¤ò¥¢¥Õ¥ê¥«¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤¿¤»¡¢¿·¤·¤¤·Ð¸³¤òµá¤á¤ë¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Î·èÄêÅª¤ÊÆÃ¼Á¤òº¸±¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ä¤Ï¿ÍÎà¤Îº²¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤ï¤¯¤ï¤¯¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
15¡ó¤ÏÂ¿²á¤®¤ë
¡¡¸½Âå¤Ç¤ÏÌäÂê»ë¤µ¤ì¤¬¤Á¤ÊADHD¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤³¤Î·¹¸þ¤Ï¤¢¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ï¶¯¤ß¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿ÍÎà¤¬À¸¤±ä¤Ó¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê¡ÖÇ½ÎÏ¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆADHD¤Î¿ÇÃÇ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ï¿Í¸ý¤Î5¡Á10¡ó¤¬³ºÅö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ã¤¤ÃË»Ò¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë³ä¹ç¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢»ä¤¬¡Ê2017Ç¯¤Ë¡ËËÜ¤ò½Ð¤·¤Æ¤«¤é¼Ò²ñ¤Ç¤Î¼õ¤±»ß¤á¤é¤ìÊý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢³¹¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤âADHD¤À¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿¶¤êÊÖ¤ì¤ÐADHD¤Ï¡¢¤½¤Î³µÇ°¤¬ÄêÃå¤¹¤ë¤Þ¤ÇÉ´Í¾Ç¯¤ÎÇ¯·î¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£18À¤µªËö¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Î°å»Õ¤¬¼ø¶È¤ËÂà¶þ¤·¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÅÌ¤Î¾ÉÎã¤ò½ñ¤µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Á°À¤µª½é¤á¤Ë¤Ï¡ÖÆ»ÆÁÅªÅýÀ©¤Î·çÇ¡¤ÈÍÞÀ©°Õ»Ö¤Î·ç´Ù¡×¤È¤¤¤¦ÉÂÌ¾¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1940Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡ÖÈùºÙÇ¾Â»½ý¡ÊMBD¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤¬»È¤ï¤ì¡¢70Ç¯Âå¡Á80Ç¯Âå¤Ï¡ÖDAMP¾É¸õ·²¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ80Ç¯Âå¸å´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤ÈADHD¤ÎÌ¾¤ËÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÆ±¤¸¾É¾õ¤Ê¤Î¤Ë¿ÇÃÇÌ¾¤¬ÊÑÁ«¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»þÂå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÇÃÇ¤Î¾ò·ï¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éMBD¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤Î1¡ó¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬DAMP¤Ç¤Ï2¡Á5¡ó¡¢º£¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï½£¤Ë¤è¤Ã¤Æ15¡ó¤Î»Ò¶¡¤ä¼ã¼Ô¤ËADHD¤Î¿ÇÃÇ¤¬²¼¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢°Û¾ï¤òÈ¯¸«¤·¡ÖÉÂÌ¾¤ÈÌô¤òÍ¿¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¤¤¤¦É÷Ä¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á°å»Õ¤¬²á¾ê¤Ë¿ÇÃÇ¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤ÏÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¡£À½Ìô²ñ¼Ò¤Î»×ÏÇ¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ä¤âADHD¤Ç¶ì¤·¤à¿Í¤¿¤Á¤ò·Ú»ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ä³Ø½¬¤Ë¾ã³²¤¬½Ð¤¿¤é¼õ¿Ç¤·¡¢¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â15¡ó¤ÏÂ¿²á¤®¤ë¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤à¤·¤í¡ÖÀµ¾ï¡×¤ÎÈÏ°Ï¤ò¹¤²¡¢°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¾¯¿ô¤Î¿Í¡¹¤ò¼Ò²ñ¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ADHD¤Î»Ò¤É¤â¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬Í¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤ò
¡¡ºÇ¸å¤ËADHD¤Î»Ò¶¡¤¬¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤É¤¦µ¡Ç½¤¹¤ë¤«¤òÄ´¤Ù¤¿¸¦µæ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡3¿Í¤Î¤¦¤Á1¿Í¤¬ADHD·¹¸þ¤Î¹â¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤È¡¢1¿Í¤âADHD·¹¸þ¤¬¤Ê¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤òºî¤ê¡¢ÏÀÍýÅª»×¹Í¤¬É¬Í×¤Ê²ÝÂê¤ò2¼ïÎàÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢ADHD¤Î»Ò¶¡¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë10¥°¥ë¡¼¥×Ãæ9¥°¥ë¡¼¥×¤¬²ÝÂê¤òÀµ¤·¤¯²ò¤±¡¢ADHD¤Î»Ò¶¡¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ï²ò¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¿äÂ¬¤Ç¤¹¤¬¡¢ADHD¤Î»Ò¶¡¤¬ÆÍÇï»Ò¤â¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤¤¤¯¤Ä¤â½Ð¤·¡¢Â¾¤Î»Ò¤¬¤½¤ÎÃæ¤«¤é°ì¤Ä¤òÁª¤ó¤ÇÀµÅú¤ËÅþ¤Ã¤¿¤«¡¢¤â¤·¤¯¤ÏADHD¤Î»Ò¶¡¤Î¹Í¤¨¤ò´ð¤ËÀµÅú¤òÆ³¤½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤ËADHD¤ÎÆÃÄ§¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬¤¤¤ë¤È½¸ÃÄ¤¬³èÀ²½¤µ¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤³¤Î¼Â¸³¤Ï¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿À·Ð²Ê³Ø¤ÎÀ¤³¦¤Ë¡Ö¥Ë¥å¡¼¥í¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¡Ê¿À·ÐÂ¿ÍÍÀ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¾¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤â°ì¤Ä¤Î¸ÄÀ¤È¤·¤ÆÂº½Å¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Ç¡¢ADHD¤ä¼«ÊÄ¾É¤ò¡ÖÉÂµ¤¡×¤È¤¹¤ë¸«Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿ÈÄ¹¤äÈ±¤Î¿§¤Ç¡Ö°Û¾ï¡×¤È¤Ï¸«¤Ê¤µ¤Ì¤è¤¦¤Ë¡¢À³Ê¤â¤½¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ADHD¤â¿Í´Ö¤Î¸ÄÀ¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤³¤È¤ò»ä¤Ï´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥Ç¥·¥å¡¦¥Ï¥ó¥»¥ó
Àº¿À²Ê°å¡£1974Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¦¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à½Ð¿È¡£¥¹¥Ã¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¾¦²ÊÂç³Ø¤ÇMBA¤ò¼èÆÀ¤·¡¢Ì¾Ìç¥«¥í¥ê¥ó¥¹¥«°å²ÊÂç³Ø¤Ç°å³Ø¤ò³Ø¤Ö¡£¡Ø¥¹¥Þ¥ÛÇ¾¡Ù¡Ø°ìÎ®¤ÎÆ¬Ç¾¡Ù¤¬À¤³¦Åª¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¡£º£Ç¯4·î¤Ë¡ØÂ¿Æ°Ç¾¡Ù¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£
µ×»³ÍÕ»ÒÌõ
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2025Ç¯5·î15Æü¹æ ·ÇºÜ
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¾²ÃÈË¼,
¥Û¥Æ¥ë,
»ûÅÄ²°,
ÆÁÅç,
¥À¥¤¥¹,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
À¸²Ö,
²ð¸î,
³ùÁÒ,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó